Die 12 besten Metaverse-Krypto-Token, die man jetzt kaufen sollte, um sein Geld im Jahr 2023 zu verzehnfachen

Angesichts der Vorhersage von Bloomberg, dass das Metaverse bis 2024 ein Markt von 800 Milliarden Dollar werden wird, ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, um nach den besten Metaverse-Kryptos zu suchen. Aber wie findet man angesichts der Tatsache, dass ständig neue Metaverse-Token auftauchen, die Kryptos, die es wert sind, in sie zu investieren?

Dieser Artikel ist ein guter Ausgangspunkt für Sie. Heute werden Sie 12 der besten Metaverse-Krypto-Token entdecken, die im Jahr 2023 erhebliche Renditen bieten könnten. Ob Community-Ökosysteme oder Projekte, die wichtige Metaverse-Infrastrukturen bereitstellen – hier finden Sie mit Sicherheit Ihre nächste Metaverse-Investition.

Nachfolgend finden Sie die Liste:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) The Sandbox (SAND) Ethereum (ETH) Apecoin (APE) Star Atlas (ATLAS) Axie Infinity (AXS) Gala Games (GALA) Enjin Coin (ENJ) Decentraland (MANA) Render Token (RNDR) Highstreet (HIGH)

1. Metacade (MCADE) – Die Zentrale Metaverse Plattform und Web3 Community Hub

Was ist Metacade (MCADE)?

Bei Metacade handelt es sich um ein neues Projekt, das sich als führender Knotenpunkt für Play-to-Earn-Spiel und Metaverse-Gaming positioniert und darauf abzielt, die ultimative Komplettlösung für diese beiden schnell expandierenden Bereiche zu werden. Die Plattform bietet alles, was sich Nutzer von einem Community-Hub wünschen: Echtzeit-Interaktion mit gleichgesinnten Metaverse-Enthusiasten, Bestenlisten, um die Spiele zu entdecken, die sich lohnen, und Sub-Communities, in denen die neuesten Tipps und Tricks diskutiert werden.

Aber Metacade geht noch einen Schritt weiter und nutzt die Blockchain-Technologie, um etwas Magisches zu schaffen. Es belohnt zum Beispiel Spieler für das Verfassen wertvoller Inhalte, das Teilen von Rezensionen und das Anbieten führender Einblicke in die neuesten Metaverse-Spiele mit seinem nativen Token, MCADE.

Darüber hinaus führt es ein dezentrales Finanzierungssystem ein, das die nächste Welle von Play-to-Earn- (P2E) und Metaverse-Titeln in Gang bringen soll. Dieses System ist unter dem Namen Metagrants bekannt, und die Investoren erwarten mit Spannung den ersten Metagrant-Wettbewerb im Laufe dieses Jahres. Mit Metagrants erhalten Entwickler, die die besten Titel entwickeln, eine Hilfe für die Finanzierung ihrer Visionen.

Dazu müssen die Entwickler lediglich die meisten Stimmen der MCADE-Besitzer erhalten, sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und das Herz und den Verstand der Metacade-Nutzer gewinnen. Der Sieger erhält eine Finanzierung aus der Metacade-Kasse und die Möglichkeit, seinen fertigen Titel in der virtuellen Spielhalle von Metacade zu präsentieren, damit jeder ihn spielen kann.

Darüber hinaus ist für das Jahr 2024 eine Job- und Jobbörse geplant. Hier können Community-Mitglieder an gelegentlichen Testaufträgen teilnehmen und die native Testumgebung von Metacade nutzen, um gegen zusätzliches Taschengeld Feedback zu den neuesten Play-to-Earn-Spielen und Metaverse-Spielen zu geben. Darüber hinaus werden führende Unternehmen der Web3- und Spielebranche Stellenanzeigen auf der Plattform veröffentlichen, so dass Metacade-Nutzer bei ihren Lieblingsunternehmen einen Fuß in die Tür bekommen können.

Und schließlich plant Metacade, sich in eine dezentralisierte autonome Organisation (DAO) umzuwandeln und die Zügel an die Gemeinschaft zu übergeben, so dass die MCADE-Inhaber über wichtige Entscheidungen, Partnerschaften und Plattformfunktionen abstimmen können. Diese Aspekte haben zu einer Flut von Investoren geführt, die Metacade als den besten Metaverse-Kryptocoins seit langem bezeichnen und die Investitionen im Presale der sich nun in der letzten Phase vor der Börsennotierung befindenden Plattform auf $14.1m ansteigen ließen.

Warum in Metacade (MCADE) investieren?

Mit Metacade soll ein zentraler Knotenpunkt für Play-to-Earn und das Metaverse geschaffen werden – zwei Branchen, die sich in den kommenden Jahren voraussichtlich rasant entwickeln werden. Statt darauf zu wetten, dass ein einzelnes Play-to-Earn-Spiel oder Metaverse besser abschneidet, ist eine Investition in Metacade wie eine Investition in den gesamten Sektor. Je mehr Spieler sich diesen beiden Bereichen anschließen und mit dem Spielen beginnen, desto größer dürfte die Zahl der Metacade-Nutzer werden, was eine erhebliche Nachfrage nach dem MCADE-Token auslösen wird.

Ferner wird Metacade massiv vom Netzwerkeffekt profitieren – dem gleichen Effekt, der Spieleplattformen wie Twitch und Discord scheinbar über Nacht zu einem wahren Höhenflug verholfen hat. Mit seinem Schwerpunkt auf dem Aufbau einer starken, engagierten Community, gepaart mit mehreren einzigartigen Funktionen, die den Nutzern einen immensen Wert bieten, scheint Metacade dazu bestimmt zu sein, neben dem Play-to-Earn- und Metaverse-Sektor schnell zu expandieren.

2. AltSignals (ASI) – Hilfe Anlegern bei der Entdeckung der heißesten Metaverse-Gelegenheiten

Was ist AltSignals (ASI)?

AltSignals ist ein einzigartiges Projekt im Rahmen dieser Liste. Es ist ein 2017 gegründeter, angesehener Anbieter von Signalen für die Krypto-, Devisen- und Aktienmärkte. Das Unternehmen verwendet eine Kombination aus einem proprietären Algorithmus, bekannt als AltAlgo™, und einem Team professioneller Händler, um hochpräzise Handelssignale zu generieren. Seit seiner Gründung hat AltSignals mehr als 1.500 Signale an über 50.000 kostenlose Abonnenten und 1.400 VIP-Mitglieder ausgegeben und dabei eine Gewinnrate von durchschnittlich 64 % erzielt.

Der AltAlgo™ verwendet mehr als 34 verschiedene Indikatoren und Strategien, um herausragende Signale zu erzeugen, wodurch sich das Team auf die Erstellung erstklassiger Fundamentalanalysen konzentrieren kann, die die Calls des Algorithmus unterstützen. Dadurch konnten außergewöhnliche Ergebnisse erzielt werden. Beispielsweise erzielten die Binance Futures-Signale im Februar eine Gewinnrate von 90 %, was einer Rendite von 2.163 % entspricht.

Rückendeckung für die Glaubwürdigkeit von AltSignals sind die hervorragenden Trustpilot-Bewertungen. Das Unternehmen hat eine Bewertung von 4,9/5 bei fast 500 positiven Bewertungen. Und jetzt erweitert es seine Dienstleistungen mit dem ASI-Token. Mit ASI soll die nächste Phase des Wachstums von AltSignals unterstützt werden: der ActualizeAI-Algorithmus. Dieser hochentwickelte Algorithmus wird den bestehenden AltAlgo™-Indikator verbessern und einen leistungsstarken KI-Stack einführen, um die Marktgewinne zu maximieren.

Doch warum wird AltSignals in dieser Liste der Metaverse-Kryptos erwähnt? Ganz einfach, weil dieser neue Algorithmus das Potenzial hat, einige der besten Metaverse-Coins zu identifizieren, die Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt handeln können. Ein wesentlicher Aspekt von Actualize AI wird die Stimmungsanalyse sein, die soziale Medien scannt, um Metaverse-Kryptomünzen zu finden, die im Begriff sind, zu steigen.

Zudem können sich Anleger mit dem ASI-Token über exklusive Presale-Events für einige der besten Metaverse-Kryptomünzen informieren. Auf diese Weise könnten sich ASI-Inhaber frühzeitig einen Platz in einigen der besten Metaverse-Kryptoprojekte sichern, noch bevor die Öffentlichkeit von ihnen erfährt.

Doch die Vorteile eines ASI-Besitzes sind noch nicht alles. Als ASI-Anleger erhalten Sie auch exklusiven Zugang zum AI Members Club, in dem Sie zusätzliche ASI verdienen können, indem Sie Feedback zu neuen Updates geben, am Backtesting teilnehmen und neue Ideen vorschlagen. Mit diesen zusätzlichen ASI kann der Nutzer seine Mitgliedsstufe erhöhen und erhält damit Zugang zu fortgeschritteneren Funktionen des KI-Ökosystems der Plattform.

Warum in AltSignals (ASI) investieren?

Infolge der Implementierung des ActualizeAI-Algorithmus wird AltSignals in der Welt des Handels voraussichtlich zu großem Ansehen gelangen. Dank bahnbrechender Erkenntnisse unter Verwendung der fortschrittlichsten KI-Technologie haben Krypto-Investoren, die ASI-Token halten, nicht nur die Chance, ihre Krypto-Gewinne im Metaverse zu steigern, sondern auch an den Gewinnen teilzuhaben, die ASI selbst verzeichnen wird, sobald sich der Erfolg herumgesprochen hat.

Zudem wird der AI Members Club es AltSignals ermöglichen, seine bereits starke Community weiter auszubauen. Genau wie Metacade könnte die Plattform erheblich vom Netzwerkeffekt profitieren, wenn Nutzer erfahren, dass sie sowohl marktführende Handelssignale erhalten als auch durch Produkttests und Feedback ein Einkommen sichern können. Dadurch könnte auch die KI-Technologie von AltSignals noch fortschrittlicher werden und den Nutzern noch mehr Gewinnmöglichkeiten bieten.

Und schließlich hat AltSignals dank seiner bewährten Erfolgsbilanz gute Aussichten, seine Mission zu erfüllen. AltSignals’ Team ist bereits in der Lage, außergewöhnliche Handelssignale zu produzieren, und die Integration von KI scheint ein natürlicher Schritt für die Plattform zu sein. Auch die Anleger scheinen damit einverstanden zu sein. Nach nur 1 Tag Presale hat AltSignals bereits über $112k eingenommen, und es wird erwartet, dass in naher Zukunft noch viel mehr investiert wird.

3. The Sandbox (SAND) – Führendes Metaverse-Projekt mit wichtigen Partnerschaften

Was ist The Sandbox (SAND)?

Bei The Sandbox handelt es sich um ein Metaverse-Kryptoprojekt, das auf der Ethereum-Blockchain aufbaut und es Nutzern ermöglicht, ihre Spielerfahrungen in einer virtuellen Welt zu erstellen, zu teilen und zu monetarisieren. Das Projekt stellt Spielern leistungsstarke Tools wie VoxEdit und Game Maker zur Verfügung, mit denen sie Avatare, einzigartige Objekte, virtuelle Spiele und immersive Erlebnisse erstellen können.

Im Zentrum von The Sandbox steht LAND, der non-fungible Token (NFT), der dieses Metaverse-Spiel antreibt. LAND ist ein virtuelles Grundstück, auf dem die Nutzer bauen können, was sie wollen. Sie können von anderen eine kleine Gebühr in Form von SAND-Token für die Teilnahme an ihren Erlebnissen verlangen, virtuelles LAND kaufen und es vermieten oder sogar SAND verdienen, indem Sie auf dem Marktplatz von The Sandbox virtuelle Vermögenswerte erstellen und verkaufen, die in Form von ASSET-NFTs dargestellt werden.

Warum in The Sandbox (SAND) investieren?

Mit The Sandbox erhalten Sie ein Maß an kreativer Freiheit, das andere Metaverse-Projekte nicht bieten können. Dank der benutzerfreundlichen Tools können Schöpfer komplizierte Erlebnisse entwerfen und ihre Kreationen monetarisieren, was mehr Nutzer anzieht und den Gesamtwert der Plattform steigert.

Die populäre Metaverse-Kryptowährung kann zudem eine beeindruckende Liste von Partnerschaften mit großen Marken und Franchises wie Gucci, The Walking Dead und Atari vorweisen. Diese Kooperationen sprechen nicht nur für die Glaubwürdigkeit von The Sandbox, sondern schaffen auch eine Sichtbarkeit, die Spieler zu dem Projekt führt.

4. Ethereum (ETH) – Kritische Infrastruktur für viele Metaverse-Spiele

Was ist Ethereum (ETH)?

Ethereum ist das marktführende Blockchain-Netzwerk, welches für seine fortschrittlichen Smart Contracts bekannt ist. Es erfreut sich in den Bereichen dezentralisierte Finanzen (DeFi) und NFT großer Beliebtheit, wobei die Ethereum-Blockchain in den letzten Jahren immer beliebter wurde. Sie werden feststellen, dass die meisten Token auf dieser Liste auf der Blockchain-Technologie von Ethereum basieren!

In der Vergangenheit haben sich die Nutzer zwar über langsame Transaktionsgeschwindigkeiten und hohe Gasgebühren beschwert, doch dank der jüngsten und kommenden Upgrades wird Ethereum seine Dominanz im Bereich der Metaverse-Token weiter ausbauen. Im Laufe dieses Jahres wird noch das Sharding eingeführt, das die Geschwindigkeit von Ethereum auf über 100.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) steigern soll.

Warum in Ethereum (ETH) investieren?

Im Anschluss an dieses Upgrade wird Ethereum wahrscheinlich noch mehr Entwickler von Metaverse-Spielen anziehen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Transaktionen, die in Ethereum-basierten Metaverse-Spielen durchgeführt werden, oft ETH für Gasgebühren erfordern, werden mehr Metaverse-Projekte, die auf dem Netzwerk entwickelt werden, zu einer erhöhten Nachfrage führen und könnten ein starker Antrieb für das Preiswachstum von Ethereum sein.

Zudem ist die Nutzung von Ethereum nicht nur auf Metaverse-Krypto-Projekte beschränkt. Es ist auch die Grundlage für Tausende von dezentralen Anwendungen (dApps), die sich auf die Infrastruktur von Ethereum stützen, um zu funktionieren. Indem man in Ethereum investiert, unterstützt man nicht nur ein riesiges Ökosystem innovativer Projekte, sondern profitiert auch von der zunehmenden Beliebtheit und Akzeptanz des Metaverse. Dies macht ETH zu einer der besten Metaverse-Kryptowährungen, die man kaufen kann.

5. Apecoin (APE) – Eines der bisher ehrgeizigsten Metaverse-Projekte

Was ist Apecoin (APE)?

Der Apecoin ist der native Token des Ape-Ökosystems, das von Yuga Labs, den Machern des äußerst erfolgreichen NFT-Projekts Bored Ape Yacht Club (BAYC), ins Leben gerufen wurde. Der Ape-Token dient als primärer Utility-Token innerhalb des Ökosystems, das eine Reihe von Projekten umfasst, darunter Spiele, Events, Dienstleistungen und das mit Spannung erwartete Metaverse-Spiel Otherside.

Besitzer von APE-Token erwarten mit Spannung die bevorstehende Veröffentlichung von Otherside, nachdem sie während der “First Trip”-Demo einen ersten Blick auf das Metaverse-Projekt werfen konnten. Die Demo ermöglichte es den Inhabern von APE-Token, sich zusammenzutun und den Boss Koda, eine der außerirdischen Spezies, die Otherside bewohnen, zu bekämpfen. Das virtuelle Eigentum, die Otherdeed NFTs, stießen beim Start auf eine enorme Nachfrage, sodass innerhalb der ersten 24 Stunden mehr als eine halbe Milliarde Dollar umgesetzt wurden.

Warum in Apecoin (APE) investieren?

Obwohl das Ape-Ökosystem auch andere wertvolle Merkmale aufweist, wie die Ape DAO, eine dezentrale autonome Organisation (DAO), die den Inhabern von APE-Token Stimmrechte einräumt, ist Otherside das, was viele als den Hauptkatalysator für das Wachstum von APE ansehen. Das Projekt des Metaverse wird in Zusammenarbeit mit den renommierten Unternehmen Animoca Brands und Improbable entwickelt, was seine Erfolgschancen zusätzlich erhöht.

Da APE die De-facto-In-Game-Währung von Otherside ist, dürfte die Nachfrage und Wertschätzung steigen, sobald die Metaverse-Plattform in Betrieb geht. In Anbetracht der Erfolgsbilanz von Yuga Labs mit dem BAYC und der starken Partnerschaften zur Rückendeckung von Otherside halten viele Anleger APE für eine der besten Metaverse-Kryptocoins, die derzeit auf dem Markt sind.

6. Star Atlas (POLIS) – Visuell beeindruckendes AAA Metaverse

Was ist Star Atlas (POLIS)?

Bei Star Atlas handelt es sich um ein bahnbrechendes Metaverse-Projekt, das ein fesselndes, visuell beeindruckendes Weltraumerkundungserlebnis mit einem großen Strategiespiel kombiniert. Basierend auf der blitzschnellen Solana-Blockchain zielt Star Atlas darauf ab, Spiele in Konsolenqualität in den Krypto-Raum zu bringen und zugleich NFTs für In-Game-Assets zu nutzen.

In Star Atlas schließen sich die Spieler zusammen, um in ihren eigenen Raumschiffen die Weiten des Universums zu erkunden, bilden Fraktionen und treten unterwegs gegen rivalisierende Gruppen an. Der native Token der Plattform, ATLAS, kann verwendet werden, um spielinterne Vermögenswerte wie Schiffe und Strukturen zu verbessern, während abgebaute Ressourcen gegen ATLAS gehandelt und gegen Fiat-Währung eingetauscht werden können. Mit POLIS, dem Governance-Token von Star Atlas, können Spieler in regionalen DAOs abstimmen und die Richtung des Spiels beeinflussen.

Warum in Star Atlas (POLIS) investieren?

Mit einer Investition in Star Atlas setzen Sie sich an die Spitze eines ehrgeizigen Projekts, das das Potenzial hat, das Metaverse neu zu definieren. Dank der fortschrittlichen Grafik, die auf der Unreal Engine 5 basiert, und dem Gameplay, das an beliebte MMORPGs wie EVE Online erinnert, ist Star Atlas in der Lage, eine riesige Spielerbasis anzuziehen und ein blühendes Universum zu schaffen. Es besteht sogar die Möglichkeit, das Universum in der virtuellen Realität (VR) zu erkunden, was das Gameplay noch weiter verbessert.

Bisher hat Star Atlas bereits über 100.000 Spieler angezogen, von denen sich über 13.000 wöchentlich und fast 7.000 täglich einloggen (Star Stat). Auch wenn diese Zahlen im Vergleich zu beliebteren Metaverse-Plattformen außerhalb des Kryptobereichs, wie Fortnite oder Roblox, verschwindend gering sind, werden sie wahrscheinlich erheblich wachsen, sobald mehr Spieler der Metaverse-Kryptowelt beitreten. Dadurch wird die Nachfrage nach POLIS wahrscheinlich steigen und den jetzigen Anlegern potenziell erhebliche Renditen bescheren.

7. Axie Infinity (AXS) – Hoch angesehenes Metaverse-Spiel, das bei NFT die Verkaufszahlen anführt

Was ist Axie Infinity (AXS)?

Mit Axie Infinity steht Ihnen eines der bekanntesten Metaverse- und Play-to-Earn-Spiele zur Verfügung. In Anlehnung an Spiele wie Pokémon stellen die Spieler ein Team von bezaubernden Kreaturen namens Axies zusammen, die als NFTs auf der Blockchain dargestellt werden, und treten in Kämpfen gegen andere Spieler an, um Smooth Love Potion (SLP) zu verdienen, die dann mit SLP-Fiat-Handelspaaren gegen Geld verkauft werden können. Darüber hinaus können Spieler SLP durch die Teilnahme an Quests, den Kampf gegen KI-Feinde und die Bewirtschaftung von Land gewinnen.

Allerdings ist SLP nicht der einzige Token im Axie Infinity-Ökosystem. Es gibt noch Axie Infinity Shards (AXS), den nativen Governance-Token des Metaverse-Spiels. Um zu zeigen, wie beliebt Axie Infinity ist, muss man nur einen Blick auf die Zahlen werfen: Nach Angaben von Crypto Slam wurden mit Axie Infinity mit 1,8 Millionen Käufern über 4,2 Milliarden Dollar umgesetzt – so viel wie mit keiner anderen NFT-Sammlung.

Warum in Axie Infinity (AXS) investieren?

Die Investition in Axie Infinity bietet eine einzigartige Gelegenheit, vom wachsenden Markt für Play-to-Earn-Spiele zu profitieren. Bei Spielern auf der ganzen Welt gilt Axie Infinity als eines der besten Metaverse-Projekte und ist dafür bekannt, dass es während der Coronavirus-Pandemie traditionelle Einkommensquellen für Spieler in Indonesien und auf den Philippinen ersetzen konnte.

Nachdem Play-to-Earn und Metaverse-Coins in diesem Jahr wieder auf der Tagesordnung stehen, ist es wahrscheinlich, dass der native Token des Projekts, AXS, einer der ersten sein wird, der aufsteigt. Da Axie Infinity weiterhin innovativ ist und sein Angebot erweitert, ist zu erwarten, dass mehr Investoren AXS als einen der wichtigsten Metaverse-Token für das Jahr 2023 einstufen werden.

8. Gala Games (GALA) – Ökosystem aus Metaverse und Play-to-Earn-Spielen

Was ist Gala Games (GALA)?

Das innovative Spiele-Ökosystem Gala Games gibt Spielern eine noch nie dagewesene Kontrolle über ihr Spielerlebnis. Auf der Plattform können Spieler NFTs besitzen, handeln und verschenken, die in den Metaverse-Spielen verschiedene Funktionen erfüllen. Als Tauschmittel für den Handel mit Ingame-Assets dient der GALA-Token, die digitale Währung des Ökosystems. Er ermöglicht es den Spielern, durch das Spielen von Spielen, das Erreichen von Ranglistenplätzen in Turnieren und die Teilnahme an anderen Aktivitäten Belohnungen zu verdienen.

Bei Gala Games gibt es bereits einige fantastische Spiele wie Town Star – ein Landwirtschafts- und Viehwirtschaftssimulator, und Spider Tanks, ein PvP-Geschicklichkeitsspiel, bei dem die Spieler in Kampfarenen gegeneinander antreten können, um die GALA-Metaverse-Coins zu verdienen. Alle Spiele des Ökosystems können kostenlos gespielt werden und ermöglichen es den Spielern, ihre Vermögenswerte im Spiel zu besitzen. Auch der Besitz von Gala Games ist vollständig dezentralisiert, wobei GALA als Governance-Token fungiert, mit dem die Nutzer über Vorschläge der Gemeinschaft abstimmen können.

Warum in Gala Games (GALA) investieren?

Das Unternehmen Gala Games hat bereits Partnerschaften mit prominenten Spieleunternehmen wie Epic Games geschlossen, von denen es neue und aufregende Titel auf den Markt gebracht hat. Außerdem ist es eine Partnerschaft mit den Schauspielern Dwayne “The Rock” Johnson und Mark Wahlberg eingegangen. In beiden Fällen handelt es sich um Partnerschaften mit weltberühmten Unternehmen und Prominenten, die es Gala Games ermöglichen, potenziell Millionen potenzieller Spieler zu erreichen.

Zudem steckt die Metaverse-Plattform noch in den Kinderschuhen, hat aber eine klare Vision und Roadmap mit unglaublichen 12 Play-to-Earn-Spielen in der Pipeline. Diese fortlaufende Expansion dürfte die Nachfrage nach dem GALA-Token ankurbeln und ihn zu einer attraktiven Investition für diejenigen machen, die frühzeitig auf das Wachstum von Blockchain-Gaming und Metaverse-Kryptocoins setzen wollen.

9. Enjin Coin (ENJ) – Metaverse-Entwicklung leicht gemacht

Was ist Enjin Coin (ENJ)?

Bei Enjin handelt es sich um eine Blockchain-basierte Plattform, die Spieleentwicklern benutzerfreundliche Tools und Software Development Kits (SDKs) zur Verfügung stellt, mit denen sie die Blockchain-Technologie nahtlos in ihre Metaverse-Projekte integrieren können. Mit Hilfe der Enjin-Plattform können Entwickler non-fungible Token (NFTs) prägen, die ihren Ingame-Gegenständen entsprechen und ihnen mit dem nativen ENJ Token einen Wert zuweisen. Dadurch wird die Erstellung und Verwaltung von In-Game-Assets erheblich vereinfacht.

Gleichzeitig wird der Handel mit und der Besitz von digitalen Vermögenswerten unter den Spielern des Metaversums wesentlich erleichtert. So dient die Enjin Wallet beispielsweise als Drehscheibe für Nutzer, um ihre NFTs einzusehen, zu verwalten und zu handeln. Anstelle eines Metaverse selbst, macht Enjin die Erstellung digitaler Welten extrem einfach. Die Entwickler müssen keine maßgeschneiderte Lösung entwickeln, sondern können einfach die Plug-and-Play-Tools von Enjin verwenden, um ihre virtuellen Welten zu erweitern.

Warum in Enjin Coin (ENJ) investieren?

Im Zuge der zunehmenden Verbreitung von Metaverse- und Play-to-Earn-Spielen werden sich Entwickler wahrscheinlich an Lösungen wie Enjin wenden, um die Einbindung digitaler Assets in ihre Projekte zu erleichtern. Dieser Bedarf an den Dienstleistungen von Enjin könnte den Wert des ENJ-Tokens in den kommenden Jahren in die Höhe treiben.

Eine Anlage in Enjin ist vergleichbar mit einer Anlage in Metacade und Ethereum. Sie wetten darauf, dass der Sektor als Ganzes wachsen wird, anstatt darauf zu setzen, dass sich die nativen Token eines Metaverse besser entwickeln werden. Angesichts der vielen Vorhersagen, dass Enjin auch in Zukunft die Schlüsselinfrastruktur für Blockchain-Gaming bereitstellen wird, zählt Enjin ohne Zweifel zu den besten Metaverse-Krypto-Projekten, die man derzeit kaufen kann.

10. Decentraland (MANA) – Eine der wertvollsten Metaverse-Kryptocoins

Was ist Decentraland (MANA)?

Die Metaverse-Plattform Decentraland ermöglicht es Nutzern, über Smartphones, PCs und Virtual-Reality-Headsets eine dezentralisierte virtuelle Welt zu erschaffen, zu erkunden und mit ihr zu interagieren. Genau wie The Sandbox ermöglicht es Decentraland den Spielern, virtuelles Land zu kaufen und zu entwickeln, das auch als LAND NFTs dargestellt wird, und eine Vielzahl von immersiven Erlebnissen zu bauen, von Spielen und Kunstgalerien bis hin zu Nachtclubs und Veranstaltungsorten.

MANA, der native Token der Plattform, dient als Tauschmittel, egal ob die Nutzer ihre Avatare aufwerten oder an virtuellen Landverkäufen teilnehmen. Darüber hinaus handelt es sich um einen Governance-Token, der es den Nutzern ermöglicht, über verschiedene Aspekte von Decentraland abzustimmen und diese zu ändern, dies betrifft z.B. Namenskonventionen und von der Community betriebene Server. Die Decentraland DAO wird von einem Sicherheitsbeirat überwacht, der für die Verwaltung der Multi-Sig-Wallet und der Smart Contracts der Plattform verantwortlich ist.

Warum in Decentraland (MANA) investieren?

Gegenüber anderen Metaverse-Token sticht Decentraland als eine der angesehensten Plattformen hervor. Die Plattform hat bereits verschiedene Veranstaltungen ausgerichtet, darunter Konferenzen, Kunstgalerien und Bildungsinitiativen, und ermöglicht es Urhebern, ihre Arbeit durch den MANA-Token zu monetarisieren. Dank seiner Vielseitigkeit könnte der Token sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen stärker angenommen werden, wodurch der Preis von MANA letztlich steigen würde.

Angesichts der Tatsache, dass einige Decentraland als Krypto-Antwort auf Metas Horizon Worlds bezeichnen, ist es leicht zu verstehen, warum MANA im Zuge der Entwicklung des Metaverse ansteigen könnte. Ungeachtet der Kritik an den Nutzerzahlen und der Isolation innerhalb der digitalen Welt ist MANA immer noch eine der besten Metaverse-Coins. Die hohe Marktkapitalisierung, die nur von The Sandbox übertroffen wird, unterstreicht dabei die Beliebtheit des Projekts.

11. Render Token (RNDR) – Eine effektive Methode zum Rendern von Grafiken im Metaverse

Was ist Render Token (RNDR)?

Das innovative Kryptoprojekt Render bietet dezentrale GPU-basierte Rendering-Lösungen für das Metaverse und darüber hinaus. Damit wird der digitale Erstellungsprozess für 2D- und 3D-Modelle, Bilder und Szenen revolutioniert. Das primäre Ziel von Render ist es, den Rendering-Prozess zu dezentralisieren, so dass diejenigen, die über ungenutzte GPU-Kapazitäten verfügen, ihre Leistung an diejenigen vermieten können, die hochwertige Grafiken in Echtzeit rendern möchten.

Mit der steigenden Akzeptanz von Virtual Reality und Metaverse-Spielen wird der Bedarf an schnellen, flexiblen Rendering-Lösungen drastisch zunehmen. Render ist eine vielversprechende Lösung die diejenigen, die über ungenutzte GPUs verfügen, mit RNDR-Tokens für die Übernahme eines Teils der Arbeitslast belohnt und gleichzeitig eine günstige, skalierbare und sichere Alternative für diejenigen bietet, die sie am dringendsten benötigen.

Warum in Render Tokens (RNDR) investieren?

Um seinem Netzwerk einen maximalen Wert zu verleihen, ist Render eine Partnerschaft mit OTOY eingegangen. Bei OTOY handelt es sich um ein spezialisiertes Grafik- und Rendering-Unternehmen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, so dass Render auf einer soliden Grundlage arbeiten kann. Dank seines dezentralisierten Netzwerks aus Tausenden von Grafikprozessoren ist es unglaublich skalierbar und in der Lage, die Anforderungen einer Welt in der Metaverse Spiele und Technologien von Millionen von Menschen genutzt werden, zu bedienen.

Ohne Zweifel wird Render von der zunehmenden Verbreitung von Metaverse profitieren. Wenn man bedenkt, wie kostspielig es in der Regel ist, hochwertige Grafiken in Echtzeit zu rendern, wäre es nicht überraschend, wenn die Technologie von Render in den nächsten Jahren von Unternehmen auf der ganzen Welt aufgegriffen wird, die nach einer kostengünstigen Lösung suchen. Somit ist es leicht zu verstehen, warum viele Investoren Render Token als eines der besten Metaverse-Kryptoprojekte für 2023 ansehen.

12. Highstreet (HIGH) – Überbrückung der Kluft zwischen Handel und Metaverse

Was ist Highstreet (HIGH)?

Highstreet ist ein spannendes Metaverse-Projekt, das digitalen Handel, Spiele, NFTs und soziale Interaktionen zu einem einheitlichen Erlebnis verbindet. Über die Plattform können Marken digitale Schaufenster erstellen, in denen die Nutzer mit HIGH-Token stöbern und Artikel kaufen können. Für jeden Artikel gibt es eine eigene NFT, die im Highstreet-Metaversum getragen oder durch die Integration mit Shopify gegen das reale Produkt eingelöst werden kann.

Mit Highstreet können die Spieler außerdem einzigartige Umgebungen erkunden, Quests erfüllen und anpassbare Highstreet-Häuser kaufen. Die HIGH-Token dienen als Spielwährung im Metaverse und ermöglichen es den Spielern, im Spiel voranzukommen, indem sie virtuelle Immobilien und besondere Gegenstände für ihre Avatare kaufen.

Warum in Highstreet (HIGH) investieren?

Das Angebot von Highstreet bietet sowohl den Nutzern als auch den Marken einen überzeugenden Wertbeitrag. Virtual Shopping wird gemeinhin als einer der wichtigsten Anwendungsfälle des Metaverse angepriesen, und Highstreet scheint bereit zu sein, das Erlebnis des digitalen Einzelhandels neu zu definieren. Loggen Sie sich einfach bei Highstreet ein und durchstöbern Sie die zahlreichen Schaufenster. Kaufen Sie dann Ihren Artikel und lösen Sie den NFT ein, damit er Ihnen im realen Leben zugeschickt wird!

Zudem hat Highstreet Partnerschaften mit großen Unternehmen wie Binance, Ava Labs und Animoca Brands geschlossen, wodurch der Wert der Vision des Metaverse-Projekts unterstrichen wird. Alles in allem ist Highstreet eines der innovativsten Metaverse-Kryptoprojekte und sicherlich eine Überlegung wert.

Was ist die beste Metaverse-Kryptowährung, die man jetzt kaufen kann?

Angesichts der Vorhersage, dass das Metaverse im Jahr 2023 deutlich an Fahrt aufnehmen wird, ist es schwierig zu sagen, welche Kryptowährung aus dieser Liste die beste ist. So ist Ethereum auch außerhalb des Metaversums vielseitig einsetzbar; Star Atlas hat den Standard für AAA-Kryptoprojekte im Metaversum gesetzt, während Render eine Lösung sowohl für Metaversum-Spiele als auch für Cloud-Gaming im Ganzen sein könnte. Betrachtet man jedoch das Gesamtbild, scheinen Metacade und AltSignals die Gewinner zu sein.

Wie gesagt, könnte Metacade dank seines herausragenden Wertversprechens leicht zur führenden Krypto-Metaverse-Plattform aufsteigen. Dank Metagrants könnte Metacade, sollte es ein erfolgreiches Play-to-Earn- oder Metaverse-Spiel hervorbringen, zum Mainstream-Ruhm aufsteigen. Seine beeindruckende Presale-Performance zeigt, wie viel Vertrauen die Anleger in das Projekt haben.

Auf ähnliche Weise hat AltSignals das Potenzial, das Trading-Spiel für immer zu verändern. Die bestehenden Dienste des Unternehmens sind, wie auf der Trustpilot-Seite zu lesen ist, bei den Abonnenten sehr beliebt, und der im Whitepaper beschriebene KI-Stack ist schlichtweg außergewöhnlich. Obwohl es sich bei AltSignals nicht um ein traditionelles Metaverse-Projekt handelt, das in einer virtuellen Welt angesiedelt ist, könnte es Anlegern leicht dabei helfen, die nächste goldene Gelegenheit zu erkennen.

Im Großen und Ganzen ist es wahrscheinlich, dass sich jeder der Token hervorragend entwickeln wird, da die Akzeptanz des Metaversums weiter ansteigt. Wenn Sie jedoch Ihre Investitionschancen maximieren möchten, sollten Sie vor allem einen Blick auf Metacade und AltSignals werfen.

Häufig gestellte Fragen zu Kryptowährungen

Was hat das Metaverse mit dem Investieren in Kryptowährungen zu tun?

Zwar gibt es viele Metaverse-Projekte, die nicht auf Kryptowährungen basieren, aber Kryptowährungen bieten eine großartige Möglichkeit, den Besitz von Vermögenswerten im Spiel im Metaverse zu verbessern. Folglich sind in den letzten Jahren viele Möglichkeiten aufgetaucht, über Kryptowährungen in das Metaverse zu investieren.

Kann eine Investition in Metaverse-Kryptowährungen eine gute langfristige Anlage sein?

Die Investition in Metaverse-Kryptowährungen kann erhebliche Renditen bieten, da das Metaverse ein aufstrebender Sektor mit großem Wachstumspotenzial ist. Allerdings handelt es sich auch um eine eher spekulative Anlage, da sie noch relativ neu ist.

Welche Risiken sind mit einer Investition in Metaverse-Kryptowährungen verbunden?

Kryptowährungen aus dem Metaverse können besonders volatil sein. Alle Projekte stehen in zunehmendem Wettbewerb mit anderen Metaverse-Coins, was es schwieriger macht, in der Masse hervorzustechen und eine kritische Akzeptanz zu erreichen.

Was ist die beste Metaverse-Kryptowährung?

Die Beantwortung dieser Frage ist höchst subjektiv, auch wenn die Projekte auf dieser Liste alle eine solide Wahl sind. Insbesondere gilt dies für Metacade und AltSignals angesichts ihres Investitionspotenzials und ihrer Presale-Performance.

Wo kann ich Metaverse-Coins kaufen?

Krypto-Projekte aus dem Metaverse können Sie sowohl an zentralen und dezentralen Börsen als auch über Krypto Presales kaufen.

Was sind die beliebtesten Metaverse-Kryptowährungen?

In Bezug auf die Marktkapitalisierung sind die beliebtesten Metaverse-Kryptos The Sandbox, Decentraland und Axie Infinity, wobei sich dies in den kommenden Jahren wahrscheinlich ändern wird.

Hat Meta eine Kryptowährung?

Das ehemalige Facebook-Unternehmen Meta ist ein Technologieunternehmen, das stark auf das Metaverse setzt. Das Unternehmen verfügt jedoch nicht über einen nativen Token oder eine Kryptowährung. Vor einigen Jahren versuchte es, die Kryptowährung Libra einzuführen, wurde aber von den Aufsichtsbehörden daran gehindert.

