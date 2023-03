Die besten Utility-Token für eine Investition in 2023

Die meisten Anleger wissen, dass Token, die dem Ökosystem, zu dessen Funktionieren sie beitragen, einen Nutzen bieten, in der Regel eine gute Investition darstellen. Anders als Coins wie z.B. Meme-Coins, die keinen Nutzen bieten, profitieren Utility-Token von einem beständigen Nachfragedruck, der durch die erforderliche Verwendung des Tokens entsteht. Dieser Nutzen kann in Transaktionsgebühren, in der Belohnung von Nutzern oder in einer anderen besonderen Dienstleistung bestehen. Allerdings haben alle diese Projekte eine natürliche Preisuntergrenze, welche durch die Nachfrage nach dem Token festgelegt wird.

Welche Utility-Kryptowährung ist die beste Investition?

Während Utility-Token oft bessere Investitionen sind als andere Arten von Token, sind nicht alle Utility-Token gleichermaßen empfehlenswert. Die Qualität der Utility-Token ist sehr unterschiedlich. Bevor Sie sich also für die Investition in einen Utility-Token entscheiden, ist es wichtig, dass Sie sich gut informieren.

Es ist wichtig zu verstehen, wie Utility Token funktionieren und was die Nutzer des Ökosystems motiviert, die Utility Token im Laufe der Zeit auch weiterhin zu kaufen. Angesichts der vielen Utility-Coins auf dem Markt finden Sie hier die besten Utility-Token, die nach Meinung der meisten Krypto-Experten das Potenzial haben, große Gewinne zu erzielen:

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Binance Coin (BNB) Ethereum (ETH) Decentraland (MANA) Enjin Coin (ENJ) Chainlink (LINK) 1Inch (1INCH)

AltSignals – Bester Utility-Token für erstklassige Handelssignale

Was ist AltSignals?

Das Projekt AltSignals hat in erfahrenen Investmentkreisen für großes Aufsehen gesorgt. Gegenwärtig ist das Projekt vor allem für seine marktführende AltAlgo™-Technologie bekannt, die den Markt ständig scannt, um die Nutzer von AltSignals mit Handelssignalen von unglaublicher Qualität zu versorgen. Die Resultate sind so überzeugend. Die über 1.500 Signale, die von AltSignals bisher versendet wurden, hatten eine atemberaubende Erfolgsquote von 64 %, weshalb das Projekt auch wenig überraschend eine Bewertung von 4,9/5 auf Trustpilot erhalten hat.

Mit seiner jüngsten Ankündigung sorgt AltSignals für Aufsehen. In einem umfassenden und ehrgeizigen Whitepaper wird der Aufbau von ActualizeAI beschrieben, einem Produkt, das den Nutzern von AltSignals nach seiner Fertigstellung hochmoderne Handelssignale liefern soll, die auf den neuesten Techniken des maschinellen Lernens wie Reinforcement Learning und Stimmungsanalyse basieren.

Besitzer des neuen ASI-Tokens erhalten frühzeitigen Zugang zum ActualizeAI-Produkt und haben außerdem die Möglichkeit, dem exklusiven AI Members Club beizutreten. Der AI Members Club wird den ASI-Inhabern als Gegenleistung für ihre Beteiligung weitere Verdienstmöglichkeiten bieten. Zudem haben die Inhaber die Möglichkeit, das Produkt durch ihr Feedback direkt zu beeinflussen.

Weshalb sollte man in AltSignals investieren?

AltSignals Presale ist eine der seltensten Investitionsgelegenheiten, die es Anlegern ermöglicht, ihre ASI-Token zu einem absolut unglaublichen Preis zu erwerben. Der Preis liegt deutlich unter dem Wert, den viele erwarten, wenn der Token auf dem Markt eingeführt wird.

Mit der perfekten Mischung aus einem überzeugenden Angebot und einer massiven Nutzerbasis ist AltSignals für die meisten Experten die erste Wahl auf der Liste der besten derzeit verfügbaren Utility-Token.

Metacade – Der beste Gaming Utility Token

Was ist Metacade?

Metacade ist ein innovatives neues Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Art und Weise zu verändern, wie Gamer ihr Lieblingshobby erleben. Im Zentrum des Metacade-Plans steht der Bau der größten Play-to-Earn (P2E) Spielhalle der Welt.

In dem kürzlich veröffentlichten Whitepaper wurde ein umfassendes Belohnungssystem für das Ökosystem vorgestellt, das es Spielern aller Genres ermöglicht, Belohnungen für das Spielen ihrer Lieblingstitel zu verdienen. Die Benutzer können sogar Belohnungen für nicht spielerische Aktivitäten verdienen, die dem Ökosystem zugutekommen. Darunter fallen etwas das Schreiben von Spielkritiken, das Teilen von Alphas oder das Engagement in der Community.

Zudem enthält das Projekt eine attraktive Funktion namens Metagrants, die Spieleentwicklungsteams aller Ebenen dazu aufruft, der Community ihre Spielideen zu präsentieren. MCADE-Besitzer können anschließend darüber abstimmen, wofür die Mittel ihrer Meinung nach verwendet werden sollen, wodurch die Community ein direktes Mitspracherecht bei der zukünftigen Ausrichtung des Projekts erhält.

Weshalb sollte man den Kauf von Metacade in Betracht ziehen?

MCADE wird als native Währung des Metacade-Ökosystems verwendet. Durch seinen hohen Nutzwert zählt er zu den stärksten aktuellen Kryptoanlagen im Aufbau. Wie bei vielen der besten Utility-Token gibt es auch bei MCADE nur ein begrenztes Angebot und es ist davon auszugehen, dass die Plattform im Laufe des Jahres in Betrieb genommen wird und es zu starken Käufen kommen wird. Der Token befindet sich in der letzten Phase des Presale, ehe er in Kürze an den Börsen notiert werden wird.

Ripple – Der beste der Banking Utility Token

Was ist Ripple?

Der XRP von Ripple ist mit einem Alter von fast 10 Jahren vielleicht einer der ältesten Utility-Token. Das Ripple-Projekt ist ein globales Zahlungsnetzwerk, das schnelle und sichere Transaktionen mit Hilfe der Blockchain-Technologie ermöglicht und gleichzeitig durch hohe Liquidität und geringe Transaktionsgebühren besticht. Angetrieben wird das Ripple-Netzwerk vom nativen Token XRP. Das Projekt bietet eine einzigartige und innovative Möglichkeit, Geld grenzüberschreitend zu transferieren.

Der Nutzen, den XRP bietet, veranlasst viele zu der Ansicht, dass er zu den besten Utility-Token gehört, die es gibt. Herkömmliche Bankensysteme können Tage oder sogar Wochen brauchen, um grenzüberschreitende Zahlungen zu verarbeiten, aber Ripple kann Transaktionen in Sekundenschnelle abschließen. Dies ist dem Einsatz von Blockchain und dem XRP-Utility-Token zu verdanken, der eine sofortige Überprüfung und Überweisung von Geldern ermöglicht.

Ripple und XRP bieten eine schnelle, sichere und erschwingliche Möglichkeit, Geld grenzüberschreitend zu überweisen. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Unternehmen und Privatpersonen für ihre finanziellen Bedürfnisse auf Kryptowährungen zurückgreifen, ist es klar, dass Ripple und XRP weiterhin eine wichtige Rolle in der globalen Zahlungslandschaft spielen werden.

Warum sollte man Ripple kaufen?

Es gibt Gerüchte, dass der epische Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC (Securities and Exchange Commission) kurz vor dem Ende steht, und der Kurs von XRP könnte infolgedessen, vorausgesetzt, Ripple gewinnt, stark ansteigen. Die Gefahr für die Inhaber von XRP besteht darin, dass selbst die niedrigen Transaktionsgebühren für Finanzinstitute nicht ausreichen, um XRP anderen Kryptowährungen vorzuziehen – aber selbst ein kleiner Anteil an diesem Markt könnte für XRP-Besitzer von großer Bedeutung sein.

Binance Coin – Der beste der Börsen-Utility-Token

Was ist BNB?

Der Binance Coin BNB ist der Börsentoken der Binance-Börse und fungiert gleichzeitig als Layer-1-Token für die Binance Smart Chain, die eigene Layer-1-Lösung von Binance. Auch wenn die Binance Smart Chain wegen ihres stark zentralisierten Charakters kritisiert wurde, hat sich das Projekt als sehr erfolgreich erwiesen und hat sich sogar einen guten Teil des gesamten Layer-1-Transaktionsvolumens von Ethereum und anderen gesichert.

Projekte, die auf der Binance Smart Chain laufen, können das Launchpad nutzen, um Geld zu bekommen, wobei die Gebühren und die Geschwindigkeit der BSC im Vergleich zu anderen Blockchain-Netzwerken als sehr wettbewerbsfähig gelten. Das hat zu einer enormen Anzahl von Projekten geführt, die auf der Kette laufen, von solchen, die angeblich digitale Währungen sind, bis hin zu Sicherheits-Tokens und einem dezentralen Speichernetzwerk.

Warum sollte man BNB kaufen?

Um die Gasgebühren zu bezahlen, verwendet Binance den BNB-Token. Die Gasgebühren auf dem BSC sind zwar sehr niedrig, aber das wird durch die damit verbundenen hohen Transaktionsvolumina wettgemacht. Der Geldwert des BNB-Tokens hat sich acuh während des vergangenen Krypto-Winters als robust erwiesen. Im vergangenen Jahr hat dieser die Performance weniger stark beeinträchtigt als bei vielen anderen Utility-Tokens.

Token-Inhaber können ihre Token staken, sie zum Bezahlen von Handelsgebühren auf Binance verwenden oder aber auch um an einem Initial Coin Offering für das neueste Projekt über das Launchpad teilzunehmen. Der Token bietet in vielerlei Hinsicht Nutzen, was die Aussichten für BNB als Anlage trotz einer hohen Marktkapitalisierung weiter untermauert.

Ethereum – Der Schöpfer der intelligenten Verträge

Was ist Ethereum?

Ethereum ist das dominierende Layer-1-Protokoll und sein nativer Token, ETH, ist vielleicht der bekannteste der Krypto-Utility-Token. Das Netzwerk von Ethereum hat sich als unglaublich stabil erwiesen und beherbergt die meisten digitalen Vermögenswerte, die mit Hilfe der Smart Contracts des Netzwerks umgesetzt werden.

Das Netzwerk beherbergt Tausende von verschiedenen Projekten, darunter viele Sicherheits-Token, Meme-Coins und andere digitale Vermögenswerte. Dadurch hat Ethereum selbst wahrscheinlich viele Hunderte von anderen Krypto-Utility-Token hervorgebracht.

Ethereum verfügt über eine blühende Community und einige der talentiertesten Krypto-Entwickler, die es gibt. Die Zukunft von Ethereum als de-facto-Marktführer im Kryptobereich ist vielversprechend.

Warum sollte man Ethereum kaufen?

Ethereum mag eine riesige Marktkapitalisierung haben und ist an allen Kryptobörsen, die etwas auf sich halten, erhältlich. Dennoch könnte Ethereum Investoren, die erst jetzt zuschlagen, ein erhebliches Kurspotenzial bieten. Sollte die Akzeptanz von Kryptowährungen in der breiten Masse zunehmen und mehr Unternehmen Ethereum nutzen, könnte dies den Preis von ETH deutlich in die Höhe treiben – und ETH zu einem festen Bestandteil der beliebtesten Krypto-Utility-Token machen.

Basic Attention Token – Utility-Token für die Werbung von morgen

Was ist Basic Attention Token?

Bei Basic Attention Token handelt es sich um ein Projekt, das darauf abzielt, Urheber von Inhalten durch die Verwendung des Utility Tokens BAT für ihre Arbeit zu belohnen. BAT ist unter Puristen einer der beliebtesten Utility Token, da er ein großes Problem zu lösen hilft.

Urheber von Inhalten sind bekanntlich oft unterfinanziert. Durch den Anreiz für Nutzer, sich für Werbung zu entscheiden, um Token zu verdienen und diese dann an Urheber von Inhalten zu spenden, die ihnen gefallen, trägt BAT dazu bei, ein organischeres und robusteres Internet-Ökosystem zu schaffen.

Wie die meisten Utility Coins hat auch BAT ein festes Angebot und kann an vielen Kryptobörsen gehandelt werden. Das liegt nicht zuletzt an dem überzeugenden Anwendungsfall, den es zu lösen versucht. Mit dem Brave-Browser gibt es sogar einen eigenen Browser, der es den Nutzern ermöglicht, sich mit dem Basic Attention Token-Ökosystem zu vernetzen.

Warum sollte man Basic Attention Token kaufen?

BAT taucht immer wieder in der Liste der beliebtesten Utility Token auf, was die Unterstützung durch die gesamte Branche widerspiegelt. Besitzer haben Zugang zu der Möglichkeit, die Schöpfer von Inhalten für gute Arbeit zu belohnen. Dadurch könnte eine große Dynamik entstehen, sofern sich im Laufe der Zeit mehr Nutzer für diesen Ansatz entscheiden.

Zwar wird es für den Brave-Browser schwierig sein, den Tech-Giganten Marktanteile abzunehmen, aber sollte er es schaffen, sind die Grenzen nach oben offen.

Decentraland – Beste Utility-Token aus dem Metaverse

Was ist Decentraland?

Bei Decentraland handelt es sich um eine virtuelle Welt, die auf der Blockchain-Technologie basiert und es den Nutzern ermöglicht, virtuelle Immobilien zu kaufen, zu verkaufen und zu erstellen, sowie mit anderen Nutzern über ihre Avatare zu interagieren. Das Projekt ist, wie der Name schon sagt, eine vollständig dezentralisierte, quelloffene Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, mit den von der Plattform bereitgestellten Tools eigene virtuelle Erfahrungen, Spiele und Anwendungen zu erstellen.

Das Besondere an Decentraland ist die Nutzung der Blockchain-Technologie, die es den Nutzern erlaubt, virtuelle Grundstücke genau wie physische Immobilien zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln. Möglich wird dies durch verschiedene Utility-Token, die auf der gesamten Plattform verwendet werden und entscheidend für den Erfolg des Projekts sind.

Durch das Eigentumsmodell entsteht ein Gefühl der Knappheit und Exklusivität, da die Nutzer um die begehrtesten Grundstücke in der virtuellen Welt konkurrieren. Gleichzeitig ermöglicht das Projekt den Nutzern, ihre eigenen virtuellen Erfahrungen auf der Plattform zu schaffen und zu monetarisieren. Auf diese Weise wird eine breite Palette von nutzergenerierten Inhalten ermöglicht, von virtuellen Kunstgalerien und Musiklokalen bis hin zu interaktiven Spielen und Erlebnissen. Allein dies bietet einen größeren Nutzen als die meisten Utility-Tokens.

Warum sollte man Decentraland kaufen?

Die innovative Plattform Decentraland könnte im Zuge der Entwicklung des Kryptoraums noch an Dynamik gewinnen. Sollte das Projekt in der Lage sein, seine Nutzerbasis zu vergrößern, werden die Utility-Token, auf die es sich stützt, aller Wahrscheinlichkeit nach im Preis steigen, wenn die Nutzer die verschiedenen Token erwerben, um Teil der Plattform zu werden.

Enjin Coin – Der beste für NFT Utility Token

Was ist Enjin Coin?

Bei Enjin handelt es sich um ein Projekt, das es Entwicklern ermöglicht, digitale Assets zu erstellen, zu verwalten und in Spiele und Anwendungen zu integrieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Erstellung von Assets, die über mehrere Plattformen hinweg interoperabel sind, wodurch es Entwicklern ermöglicht wird, die Web3-Technologie einfach in ihre Projekte zu integrieren, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Die auf die Ethereum-Blockchain aufbauende Plattform von Enjin bietet die Möglichkeit, non fungible Token (NFTs) zu erstellen, die einzigartig und knapp sind und den Nutzern ein Gefühl der Exklusivität vermitteln. Die NFTs können von Ingame-Gegenständen bis hin zu virtuellen Immobilien alles darstellen und können wie physische Vermögenswerte gehandelt und verkauft werden, was bedeutet, dass Enjin seinen Nutzern eine enorme Flexibilität zur Integration in ihre Produkte bietet.

Der Utility Token ENJ stellt dem gesamten Ökosystem Liquidität zur Verfügung und ist damit das Herzstück des Projekts.

Warum sollte man Enjin Coin kaufen?

Enjin bietet auch einen Marktplatz, auf dem Nutzer digitale Assets, die auf der Plattform erstellt wurden, kaufen, verkaufen und handeln können. So entsteht ein Sekundärmarkt für Entwickler, um ihre Kreationen zu monetarisieren, und gleichzeitig haben Nutzer die Möglichkeit, einzigartige und wertvolle Assets zu erwerben.

Gelingt es dem Projekt weiterhin, die Erstellung und Verwaltung digitaler Assets zu erleichtern, die sicher, interoperabel und wertvoll sind, während die Popularität der Blockchain-Technologie weiter zunimmt, hat Enjin das Potenzial, ein großer Akteur in der Spiele- und Anwendungsentwicklungsbranche zu werden. Und dies würde natürlich den Preis des ENJ Utility Tokens weiter steigen lassen.

Chainlink – Ein Utility-Token für das Oracle-Problem

Was ist Chainlink?

Chainlink ist ein dezentrales Oracle-Netzwerk, das mithilfe des Utility Tokens LINK sichere und zuverlässige Dateneingaben und -ausgaben für Smart Contracts auf Blockchain-Plattformen bereitstellt. Obwohl es sich bei Smart Contracts um selbstausführende Verträge handelt, bei denen die Bedingungen der Vereinbarung zwischen den Parteien direkt in Codezeilen geschrieben sind, können sie manchmal externe Dateneingaben, sogenannte Orakel, benötigen, um die Ausführung des Vertrags auszulösen oder Daten bereitzustellen. Chainlinks dezentrales Oracle-Netzwerk bietet eine sichere und dezentralisierte Lösung für dieses Problem.

Als eines der etabliertesten und angesehensten Projekte im Blockchain-Bereich ist Chainlink und sein LINK-Token sowohl für Entwickler als auch für Investoren, die sich für das Potenzial dezentraler Oracle-Netzwerke interessieren, einen Blick wert. Der LINK Token ist ein fantastisches Beispiel dafür, welche Rolle Utility Token in einem Projekt spielen können.

Warum sollte man Chainlink kaufen?

Das Chainlink-Netzwerk verwendet den LINK-Token als Utility-Token. Mithilfe dieser Utility-Token werden die Betreiber von Knotenpunkten dafür bezahlt, dass sie dem Netzwerk Daten zur Verfügung stellen und andere Aufgaben erfüllen. Da das Chainlink-Netzwerk weiter wächst und an Akzeptanz gewinnt, wird die Nachfrage nach LINK-Tokens voraussichtlich steigen.

Auch wenn die Marktkapitalisierung des Projekts im Vergleich zu vielen Utility-Token sehr hoch ist, könnten die vielen Anwendungsfälle des LINK Utility-Tokens dennoch große Renditen abwerfen.

1Inch – Der beste dezentralisierte Exchange Utility Token

Was ist 1Inch?

1Inch ist ein dezentraler Exchange-Aggregator, der den Nutzern hilft, die besten verfügbaren Preise an mehreren dezentralen Börsen zu finden. Dank des einzigartigen Algorithmus von 1Inch werden Aufträge auf mehrere dezentrale Börsen aufgeteilt, sodass die besten Preise für die Nutzer ermittelt werden können. Gleichzeitig stellt 1Inch die Liquidität für diese dezentralen Börsen bereit.

Der 1INCH Utility Token wird für die gesamte 1Inch-Plattform zur Steuerung verwendet und ermöglicht es den Token-Inhabern, über wichtige Entscheidungen in Bezug auf die Entwicklung und Ausrichtung der Plattform abzustimmen. Der wichtigste Nutzen des Tokens besteht darin, dass 1INCH-Inhaber durch die Bereitstellung von Liquidität für den 1Inch-Liquiditätspool Zugang zu Belohnungen erhalten.

1Inch und sein 1INCH Utility Token sind für alle Nutzer, die nach einer effizienteren Möglichkeit suchen ihre Kryptowährung zu traden, aber auch für Investoren, die sich für das Potenzial von DeFi-Projekten interessieren, eine Überlegung wert. Dies macht den 1INCH Utility Token zu einer beliebten Option für Utility Token-Investoren, die auf der Suche nach Tokens mit hohem Potenzial sind.

Warum sollte man 1Inch kaufen?

1Inch hat bei Nutzern, die eine effizientere und kostengünstigere Möglichkeit für den Handel mit Kryptowährungen suchen, schnell an Beliebtheit gewonnen. Der Nutzwert des 1INCH-Tokens innerhalb der Plattform und das Potenzial für Governance-Belohnungen machen ihn zu einer attraktiven Option für Anleger, die sich für den Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) interessieren.

Utility Tokens vs. Security Tokens vs. Governance Tokens vs. Payment Tokens

Utility Token

Krypto-Utility-Tokens sind für die Funktionsweise des Projekts, zu dem sie gehören, von entscheidender Bedeutung. Mit Utility Tokens schaffen viele Krypto-Projekte Anreize für bestimmte Verhaltensweisen, wie z.B. die gemeinsame Nutzung von dezentralem Speicherplatz oder die Nutzung von digitaler Werbung. Sie dienen in der Regel einem bestimmten Zweck im Ökosystem eines Projekts. Ein gutes Beispiel für einen Utility Token sind etwas Token wie LINK und THETA.

Security Token

Ein Sicherheits-Token repräsentiert eine Form von Besitzrechten und wird im Rahmen eines Prozesses namens Tokenisierung erstellt, der das Teileigentum an einem größeren Vermögenswert, wie einem Haus, ermöglicht. Ein Security Token bedarf der Genehmigung durch die US-amerikanische Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC), was bedeutet, dass er bestimmte andere Vorschriften einhalten muss. Der Besitz eines Security Tokens spiegelt in der Regel das Eigentum an etwas in der realen Welt wider. Dies ist beispielsweise der Besitz einer bestimmten Anleihe, die auch in der realen Welt durch ein Anleihezertifikat repräsentiert sein kann.

Security Token sind ein Bereich der Kryptowährungen, der mit einem enormen Wachstum rechnen kann, da für jeden Vermögenswert, der in den nächsten Jahren in Token umgewandelt wird, ein neuer Security Token geschaffen werden muss. Somit werden Sicherheits-Token bald in einem Großteil des TradFi-Bereichs weit verbreitet sein.

Governance-Token

Ein Governance-Token ist ein Krypto-Coin, der den Inhabern eine Art von Stimmrecht für das Projekt gewährt, zu dem der Token gehört. Das prominenteste Beispiel für Governance-Token sind Projekte, die über eine dezentrale autonome Organisation (DAO) betrieben werden. Diese Organisationen geben den Inhabern von Governance-Token Stimmrechte, um die zukünftige Richtung des Krypto-Projekts zu bestimmen.

Da jeder Governance-Token in der Regel eine einzige Stimme wert ist, ist immer eine Machtverdichtung zu befürchten. Da diese Governance-Form noch ein relativ neues Phänomen ist, betritt das Krypto-Ökosystem mit diesen Experimenten absolutes Neuland.

Payment Tokens

Ein Payment Token, zu Deutsch Zahlungs-Token, ist ein digitaler Vermögenswert, dessen Hauptzweck die Rolle von Fiat-Währungen ist. Beispiele dafür wären Projekte wie Dogecoin und Bitcoin, die für alle, die schnell und einfach bezahlen wollen, eine Alternative zu Dollar, Euro und Pfund darstellen.

Sind Utility-Tokens eine gute Investition?

Utility-Token werden im Allgemeinen als fantastische Anlagemöglichkeit angesehen, da es immer einen gewissen nicht-spekulativen Kaufdruck von Seiten derjenigen geben wird, die die Token für das Projekt, zu dem sie gehören, nutzen wollen. Mit Utility-Token lässt sich das Risiko von Krypto-Investitionen auf fantastische Weise mindern, da es beispielsweise bei Meme-Coins keine Preisuntergrenze gibt, während ein Utility-Token immer durch die Verwendung des Projekts gestützt wird.

Es gibt jedoch noch viele andere Faktoren, die mitbestimmen, ob ein bestimmter Utility Token eine gute Investition ist. Anleger, die Utility Token kaufen möchten, sollten daher die Qualität der Smart Contracts eines Projekts, die begrenzte Verfügbarkeit der Token, die jüngsten Preisdaten und vieles mehr prüfen. Nur so können sie sich ein Bild von der Qualität einer Investition machen.

Fazit – Was könnte der beste Utility-Krypto sein, den man jetzt kaufen kann?

Die Wahl des absolut besten Utility-Tokens ist sehr schwierig, da die besten Krypto-Utility-Token sowohl ein enormes Potenzial als auch stark reduzierte Preise aufweisen müssen. AltSignals ist ein unglaubliches Beispiel für ein Projekt mit einem Utility-Token, der eine wichtige Aufgabe erfüllt.

Dies könnte bedeuten, dass ASI von allen untersuchten Krypto-Projekten der beste Utility-Token ist, in den man 2023 investieren sollte.

Häufig gestellte Fragen zu Krypto

Was macht einen Token zu einem Utility Token?

Die meisten Utility-Token spielen eine Schlüsselrolle bei der Funktionsweise des Projekts, allerdings kann dies auf unterschiedliche Weise geschehen. Utility-Token wie LINK oder FIL schaffen Anreize für bestimmte Verhaltensweisen, während Utility-Token wie ETH zur Zahlung von Transaktionsgebühren verwendet werden. Börsen-Utility-Token dienen dazu, Dinge wie Handelsgebühren zu decken.

Alle Utility-Token müssen sich auf die Art und Weise der Benutzerinteraktion mit dem Projekt auswirken. Wenn Sie also Utility-Token von anderen Typen unterscheiden wollen, ist dies der wichtigste Indikator. Achten Sie, um auf Nummer sicher zu gehen, auf Eigenschaften wie die Möglichkeit, Transaktionsgebühren mit dem Token zu bezahlen.

Welche Kryptowährung hat einen echten Nutzen?

Viele Utility-Token bieten einen echten Nutzen im Web3-Bereich. Da verschiedene Utility-Token unterschiedlichen Zwecken dienen, können Utility-Token in praktisch jedem Sektor einen echten Nutzen bringen. ASI ist ein großartiges Beispiel für einen zugangsbasierten Nutzen, denn er bietet einen Nutzen durch die Möglichkeit, auf das Produkt zuzugreifen, und in welchem Umfang, wird durch den Besitz des Tokens bestimmt.

Welche Altcoins haben den größten Nutzen?

Die Utility-Token mit dem höchsten Nutzen im gesamten Altcoin-Ökosystem lassen sich nur schwer mit absoluter Sicherheit bestimmen. Utility-Token wie ASI und MCADE gehören wie auch ein Utility-Token wie LINK, von dem das Ökosystem vollständig abhängig ist, sicherlich dazu. Da sich nur schwer vorhersagen lässt, welche Projekte, deren Utility-Token eine große Nachfrage erfahren werden und welche nicht, kann es sinnvoll sein, entsprechend in eine Reihe verschiedener Utility-Token zu investieren.

