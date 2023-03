Die Top Gaming Krypto-Projekte für 2023. Hier sind die 13 besten Gaming-Coins für 2023

Der Spielesektor ist ein riesiger und etablierter Wirtschaftszweig, der weiterhin aggressiv wächst, obgleich er bereits den Wert von Filmen und Musik zusammen übersteigt. Angesichts der Tatsache, dass der aufstrebende GameFi-Sektor Prognosen zufolge zehnmal schneller wachsen wird als das traditionelle Gaming, ist allen versierten Anlegern klar, dass Gaming-Krypto-Projekte eine riesige Chance für Investoren bieten, die auf der Suche nach den größten Renditen sind.

Die 13 besten Gaming-Krypto-Token, die man heute kaufen sollte

Aufgrund der großen Chancen für Investoren, mit Gaming-Krypto-Projekten massive Gewinne zu erzielen, sind dies die besten Gaming-Krypto-Coins, die man jetzt kaufen sollte:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) Illuvium (ILV) Decentraland (MANA) Enjin Coin (ENJ) DAppRadar (DAPR) Upland (UPX) The Sandbox (SAND) Star Atlas (ATLAS) STEPN (GMT) ApeCoin (APE) Gala Games (GALA) Gods Unchained (GODS)

1. Metacade (MCADE) – Das vielseitigste Krypto-Projekt

Was ist Metacade?

Das Projekt Metacade hat in der gesamten Kryptowelt für Aufsehen gesorgt, und zwar nicht nur wegen der unglaublichen Resonanz auf das umfassende Whitepaper, sondern auch wegen des regen Interesses, das der Presale des Projekts ausgelöst hat. In nur 18 Wochen hat dieser Newcomer unglaubliche $14.1m eingenommen.

Im Zentrum des Projekts steht der Ehrgeiz, das größte und umfangreichste Play-to-Earn-Spiel (P2E) der Welt zu schaffen. Die durchdachte Strategie des Projekts macht es zu einer ganz eigenen Liga, wenn es um sein Potenzial geht. Es hebt sich dadurch ab, dass es sich auf mehr als nur ein einziges Spielerlebnis konzentriert. So kann das Projekt eine breite Palette von Spielern ansprechen, was ihm einen riesigen adressierbaren Gesamtmarkt (TAM) verschafft.

Das Prämiensystem im gesamten Metacade-Ökosystem wird auf geniale Weise auf bestimmte Aufgaben ausgedehnt, die dem gesamten Metacade-Ökosystem zugutekommen. Das heißt, dass die Nutzer Belohnungen für Aktionen wie das Engagement in der Community oder das Teilen von Alpha verdienen können. Durch diese Anreizstruktur sollte eine hohe Nutzerbindung und ein kontinuierliches Nutzerwachstum erreicht werden.

Warum sollte man in Metacade investieren?

MCADE ist der Utility Token, der Metacade antreibt, und wird nicht nur für Belohnungen, sondern auch als systemeigene Währung verwendet. Somit dürfte der für 2023 und darüber hinaus erwartete Nutzerzuwachs eine hohe Nachfrage nach dem MCADE-Token auslösen. Was wiederum zu einem Anstieg des Token-Preises beitragen wird – zumal das Projekt Staking-Optionen unterstützt, die langfristige Halteanreize bieten und MCADE zu einem der stärksten Top-Gaming-Kryptocoins machen.

Eine weitere Funktion, die viel Lob erhalten hat, ist das Metagrants-Programm. Dieses ermöglicht es Spieleentwicklern aller Erfahrungsstufen, der Metacade-Community ihre Spielprototypen vorzustellen. Anschließend können die MCADE-Inhaber darüber abstimmen, welche Projekte eine Finanzierung verdienen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Nutzer durch die von den Entwicklern geschaffenen Spiele ein großes Mitspracherecht bei der Zukunft der Krypto-Spieleplattform haben.

Die Zukunft von Metacade liegt eindeutig im Herzen des wachsenden Krypto-Game-Fi-Sektors, und viele Analysten sind der Ansicht, dass Metacade in absehbarer Zeit die Nummer eins unter den Krypto-Investments im Bereich Gaming sein könnte.

2. AltSignals – Eine unkonventionelle Lösung mit großem Potenzial

Was ist AltSignals?

AltSignals gehört keineswegs zu den traditionellen Gaming-Kryptowährungen, ist aber aufgrund des unglaublichen Potenzials, das es Anlegern die auf der Suche nach Projekten zur Maximierung ihrer Gewinne sind, eine Erwähnung wert.

AltSignals ist der marktführende Anbieter von Handelssignalen und hat sich als erste Adresse für außergewöhnlich hochwertige Handelssignale etabliert. Das Projekt AltSignals ist vor allem für seinen AltAlgo™-Algorithmus bekannt, der dazu beigetragen hat, dass AltSignals seinen Nutzern 1.500 erstklassige Signale mit einer beeindruckenden Erfolgsquote von 64 % liefern konnte!

Da das Team hinter dem Projekt dafür bekannt ist, die Grenzen des Machbaren immer weiter zu verschieben, ist es für die 50.000 Abonnenten, die die Plattform bereits hat, keine Überraschung, dass sie dies auch weiterhin tun. So haben sie mit dem Aufbau ihrer neuen ActualizeAI-Plattform ehrgeizige Pläne für den Einsatz von Spitzentechnologie vorgelegt.

Dieses KI-gestützte Produkt scannt kontinuierlich den Markt und nutzt die neuesten Techniken des maschinellen Lernens, einschließlich der Stimmungsanalyse und der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um Signale früher als die Konkurrenz zu erkennen und so seinen Nutzern große Gewinne zu bescheren.

Warum sollte man in AltSignals investieren?

AltSignals dürfte die nächste Generation von Handelssignalen einleiten. Dank einer etablierten Nutzerbasis und unglaublichen Trustpilot-Bewertungen scheint das Projekt zum Erfolg zu werden. Der ASI Token, der den Zugang zur Plattform ermöglicht, dürfte ab 2023 und darüber hinaus auf eine große Nachfrage stoßen, und diejenigen Anleger, die frühzeitig einsteigen, dürften sich dadurch große Gewinne sichern.

3. Illuvium – Ein AAA-Spielerlebnis auf der Blockchain

Was ist Illuvium?

Bei Illuvium handelt es sich um ein weiteres ehrgeiziges Spielprojekt, das das erste interoperable Blockchain-Spieluniversum (IBG) der Welt aufbauen will. Der Umfang ist sehr groß und umfasst verschiedene Spielelemente wie Erkundungsspiele in der offenen Welt, die Möglichkeit, eine Industriestadt zu errichten, und auch Kämpfe. All das wird auf dem Ethereum-Netzwerk gehostet.

Spieler haben die Möglichkeit, Land und Treibstoff in Form von Token zu halten, was einen realen Bedarf für den Besitz dieser Token schafft und den Preis für andere Vermögenswerte durch den Nutzen nach oben treibt.

Bei Illuvium wurde viel Wert auf eine qualitativ hochwertige Grafik gelegt. Das trifft auch auf Illuvitars zu, die anpassbare Avatare für Spieler sind, die non-fungible Token verwenden. Diese werden in Sets herausgegeben, um die Seltenheit im Laufe der Zeit zu erhöhen, was dem Investitionspotenzial des Projekts noch eine weitere Dimension verleiht.

Warum sollte man in Illuvium investieren?

Illuvium bietet ein Erlebnis und eine Aufmachung, die diejenigen Spieler beeindrucken dürfte, die AAA-Spielerlebnisse bevorzugen. Und auch der hohe Nutzen, den die Projekt-Token bieten, könnte bedeuten, dass der Kurs deutlich ansteigt, sobald das Spiel eine Dynamik in Form einer wachsenden Zahl monatlich aktiver Nutzer aufbaut.

Darüber hinaus hat das Projekt in den letzten Jahren mehr als 200 Millionen Dollar an gestaketen Token erhalten, was darauf schließen lässt, dass viele Inhaber langfristig dabei sind und in dem Projekt ein großes Potenzial für die nächsten Jahre sehen.

4. Decentraland – Die Top-Gaming-Kryptowährung des Metaverse

Was ist Decentraland?

Bei Decentraland handelt es sich um eine auf der Ethereum-Blockchain basierende virtuelle Welt und, wie der Name schon erahnen lässt, um eine vollständig dezentralisierte, blockchainbasierte Spieleplattform. Das Projekt ermöglicht es Nutzern, ihre eigenen digitalen Inhalte und Erfahrungen zu erstellen, zu erleben und zu monetarisieren, wobei die Nutzer in einer von ihnen selbst definierten virtuellen Welt miteinander interagieren.

Eines der wichtigsten Merkmale von Decentraland ist, dass es Nutzern ermöglicht, virtuelle Grundstücke, genannt LAND, zu kaufen und zu verkaufen, welches durch NFTs auf der Blockchain repräsentiert wird. Jede LAND-Parzelle kann von ihrem Besitzer angepasst werden, um von Spielen und interaktiven Erlebnissen bis hin zu Kunstgalerien und virtuellen Geschäften alles zu schaffen. Somit können die Nutzer ein Einkommen erzielen und gleichzeitig zur Qualität des Projekts beitragen.

Darüber hinaus verwendet die Plattform einen Token namens MANA, der für Transaktionen innerhalb der Plattform verwendet wird und weithin als eine der Spielcoins mit dem höchsten Nutzen gilt, z. B. für den Kauf und Verkauf von LAND und Gegenständen im Spiel. Diese Verwendung als Währung bedeutet, dass das Nutzerwachstum auf Decentraland zu einem Kaufdruck auf den MANA-Token führen kann.

Warum sollte man in Decentraland investieren?

Obwohl das Projekt seit der Hochphase von 2021 einen Rückgang der Nutzerzahlen verzeichnet, bietet es ein neues Modell für digitales Eigentum und eine neue Möglichkeit für Schöpfer und Unternehmer, ihre Inhalte und Erfahrungen zu monetarisieren. Anleger hoffen, dass die Nutzerzahlen von Decentraland in den kommenden Jahren deutlich steigen werden, sobald der breitere Web3-Markt den Mainstream erreicht.

5. Enjin Coin – NFTs leicht gemacht

Was ist Enjin Coin?

Bei Enjin Coin handelt es sich um ein weiteres Projekt, das auf der Ethereum-Blockchain basiert. Es zielt darauf ab, eine Plattform für die Erstellung und Verwaltung von NFTs bereitzustellen und konzentriert sich auf den Bereich Gaming als Hauptanwendungsfall. Dazu bietet es einen Service zur Unterstützung virtueller Gegenstände in Online-Krypto-Spielen und virtuellen Welten an. Das heißt, dass die Nutzer in den Spielen, die sie spielen, wirklich Dinge wie nutzergenerierte Inhalte besitzen können.

Enjin Coin verwendet zur Darstellung von virtuellen Vermögenswerten wie Waffen, Rüstungen und vielen anderen Gegenständen im Spiel NFTs, die auf der Blockchain gesichert und gespeichert werden. Auf diese Weise erhalten die Spieler das Eigentum und die Kontrolle über ihre virtuellen Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Enjin Coin eine Reihe von Tools für Entwickler von Kryptospielen an, mit denen sie die Einbindung von NFTs in ihre Spiele so einfach wie möglich handhaben können.

Warum sollte man in Enjin Coin investieren?

Mit dem Wachstum von GameFi ist es wahrscheinlich, dass immer mehr Spieleentwickler die Vorteile der Blockchain-Technologie nutzen wollen. Dies dürfte dazu führen, dass die Nachfrage nach Enjin Coin bei Spieleentwicklern, die den Bedürfnissen des Spielemarktes gerecht werden wollen, steigt.

Enjin Coin kann außerdem auf eine Reihe von Partnerschaften mit großen Unternehmen wie Microsoft, Binance und Samsung verweisen. Dies verdeutlicht einmal mehr das Potenzial, das das Projekt bietet.

6. DAppRadar – Der führende dApp-Marktplatz mit Spielfunktionen

Was ist DappRadar?

DappRadar bietet seinen Nutzern einen spielerischen Zugang zu dApps in einer Vielzahl von Web3-Kategorien und ist damit einer der besten Orte, um die richtigen dApps für die eigenen Bedürfnisse zu finden. Zudem bietet DappRadar detaillierte Einblicke in die Leistung und Aktivität von dApps, wodurch die Nutzer leichter erkennen können, welche Apps ihren Bedürfnissen entsprechen – sei es die dApp für DeFi-Dienste mit der höchsten Liquidität oder die NFT dApp mit den meisten aktiven Nutzern.

Mit einer Auswahl von über 9.000 dApps in mehr als 30 Protokollen bietet DappRadar einen der umfangreichsten Übersichten über die Welt der dezentralen Anwendungen, die es auf dem Markt gibt. Um sein Angebot für Investoren attraktiver zu gestalten, verwendet DappRadar einen nativen Token namens RADAR.

Warum sollte man in DappRadar investieren?

Der RADAR-Token hat einen großen Nutzen. Mit ihm können Nutzer zur Zukunft des Projekts beitragen, indem sie Einträge verwalten, über neue Initiativen abstimmen und sogar Empfehlungen abgeben. Inhaber können durch das Organisieren von dApps oder das Erstellen von Inhalten auch direkt Geld verdienen. Die Belohnungen werden in Form des RADAR-Tokens ausgezahlt.

Mit fortschreitender Zeit und zunehmender Web3-Akzeptanz werden die Daten, die DappRadar liefert, immer nützlicher werden. Das Projekt könnte daher in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum der Nutzerzahlen verzeichnen – was DappRadar zu einer überzeugenden Anlagemöglichkeit macht.

7. Upland – Virtuelles Immobilienspiel auf der Blockchain

Was ist Upland?

Über Upland, eine der beliebtesten Kryptocoins für Gaming, können Nutzer virtuelle Immobilien in einer virtuellen Welt, die realen Orten nachempfunden ist, kaufen, verkaufen und handeln. Die Plattform basiert auf der EOSIO-Blockchain und verwendet NFTs zur Darstellung virtueller Immobilien.

Mit Upland soll den Nutzern ein virtueller Immobilienmarkt geboten werden, der ähnlich wie in der realen Welt funktioniert. Die Spieler kaufen virtuelle Immobilien, die im Laufe der Zeit im Wert steigen können, und vermieten sie sogar an andere Nutzer, um ein passives Einkommen zu erzielen. Darüber hinaus bietet Upland den Nutzern eine Reihe von Aktivitäten im Spiel. Dazu gehören beispielsweise Schnitzeljagden und Herausforderungen, die dazu beitragen sollen, die Nutzer bei Laune zu halten.

Warum sollte man in Upland investieren?

Upland verfügt gegenwärtig über eine Community von mehr als 200.000 Nutzern und wurde bereits auf großen Nachrichten-Websites wie Forbes und CNBC vorgestellt. Da dieses Projekt eine Branche widerspiegelt, die vielen bereits bekannt ist, dürfte dies die Nutzerzahlen des Projekts in Zukunft noch deutlich in die Höhe treiben.

Für das Projekt wird ein nativer Token namens UPX verwendet, der im gesamten Belohnungssystem zum Einsatz kommt. Der Nutzen des Tokens könnte bedeuten, dass mit steigender Nutzerzahl auch der Kaufdruck auf den Tokenpreis zunimmt – was für diejenigen, die sich zu niedrigen Presale-Preisen einkaufen, große Gewinne bedeutet.

8. The Sandbox – Vermögenswerte in den Händen von Spielern

Was ist The Sandbox?

The Sandbox ist ein Metaverse-Projekt, in dem Nutzer ihre eigenen virtuellen Spielinhalte und -erlebnisse erstellen, spielen und zu Geld machen können. Die Plattform nutzt die Technologie von NFT, um den Besitz einzigartiger virtueller Gegenstände und digitaler Vermögenswerte wie Grundstücke im Spiel zu ermöglichen, mit denen im The Sandbox-Ökosystem gehandelt werden kann. Darüber hinaus bietet The Sandbox den Game Maker – ein Tool, mit dem Entwickler ihre eigenen Spiele und Erlebnisse erstellen können, die in der virtuellen Welt geteilt und gespielt werden können.

Warum sollte man in The Sandbox investieren?

The Sandbox hat bereits Partnerschaften mit mehreren hochkarätigen Unternehmen wie z.B. Atari, Square Enix und sogar Care Bears geschlossen. Durch diese Partnerschaften gewinnt The Sandbox an Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit in der Branche, was im Laufe der Zeit weitere Nutzer und Investoren für die Blockchain-basierte Spieleplattform anziehen könnte, sobald GameFi mehr und mehr zum Mainstream wird.

Die Plattform verfügt über eine wachsende Community, die Spiele, virtuelle Assets und Erlebnisse in der virtuellen Welt erstellt und mit anderen teilt, was dazu beitragen könnte, dass das Projekt im Laufe der Zeit an Dynamik gewinnt, sobald der Netzwerkeffekt einsetzt. Der von den Nutzern erstellte Inhalt auf der Plattform hat zudem das Potenzial, das Engagement und das Wachstum der Gemeinschaft durch die separate Wirtschaft der Vermögenswerte, die sie schafft, zu fördern. All das macht The Sandbox zu einer interessanten Option für diejenigen, die in Metaverse-getriebene Projekte investieren möchten.

9. Star Atlas – Eine Investition in ein großes Strategiespiel

Was ist Star Atlas?

Bei Star Atlas handelt es sich um ein ehrgeiziges virtuelles Spiel-Metaverse, das auf einem robusten und umfangreichen Wirtschaftskonzept aufbaut, das es seinen Spielern ermöglicht, in die Sci-Fi-Erzählung, die das Team geschaffen hat, einzutauchen und gleichzeitig Belohnungen für ihre Beiträge zu verdienen. Das Projekt wird aufgrund seines Umfangs oft als eine der umfangreichsten Gaming-Coins angesehen.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines Bürgers einer der drei Fraktionen des Spiels und können auf viele verschiedene Arten in das Erlebnis eintauchen, einschließlich der Erkundung des Weltraums und dem Fliegen von Raumschiffen. Ob Kampf oder Bau, das Spiel ermöglicht es den Spielern, sich tief in das Universum zu begeben und durch das Anbieten von Dienstleistungen für andere Spieler Belohnungen zu verdienen.

Warum sollte man in Star Atlas investieren?

Star Atlas ist ein Spiel mit einer unglaublich großen Reichweite, das eine Welt erschaffen will, die die Macht digitaler Assets nutzt, um eine Erfahrung zu bieten, die noch tiefer geht als das überaus beliebte Weltraum-MMO EVE Online.

Aufgrund seines Hauptaugenmerks auf die Qualität des RPG-Gameplays hat das Projekt großes Interesse bei vielen Spielern geweckt. Damit könnte es sich von anderen Spielcoins in diesem Bereich abheben, die ihren Spielern keine so gute Spielerfahrung bieten.

Sofern das Projekt in der Lage ist, eine signifikante Nutzerbasis aufzubauen, können die Token-Inhaber mit einer großen Anzahl von Token-Käufen durch Spieler rechnen. Dies könnte zu großen Kurssteigerungen für den nativen ATLAS Token führen und ihn als einen der Top-Gaming-Kryptocoins hervorstechen lassen.

10. STEPN – Die beste auf Bewegung ausgerichtete Investition

Was ist STEPN?

STEPN ist bestrebt, durch die Einführung von bewegungsbasierten Belohnungen, die sich eng an die in den letzten Jahren so beliebte Gamification anlehnen, einen ganz neuen Sektor des Web3 zu definieren.

Das Blockchain-basierte Projekt hat ein Move&Earn-Konzept entwickelt, das es seinen Nutzern ermöglicht, ihre Schritte zu registrieren, sei es beim Gehen, Joggen oder Laufen, und dabei STEPN-Tokens zu verdienen. Diese Tokens können dann mit STEPN verwendet oder auf dem Sekundärmarkt mit Gewinn verkauft werden.

Dank der positiven Auswirkungen, die das Projekt haben soll, ist STEPN sehr attraktiv. Es regt die Nutzer nicht nur dazu an, sich zu bewegen, um ihre eigene Gesundheit zu verbessern, sondern schafft durch seine sozialen Funktionen auch eine Gemeinschaft, die dazu beiträgt, die mentale Gesundheit durch das Teilen von Trainingserfolgen nachhaltig zu fördern. Dies ist für viele Menschen ein Schlüsselfaktor, um die Gewohnheiten beizubehalten und weiter Sport zu treiben.

Warum sollte man in STEPN investieren?

STEPN bietet Anlegern aufgrund der Innovation des Projekts ein großes Potenzial. Als erster Anbieter auf dem Markt für Web3 Sport könnte das Unternehmen seine Position in diesem Sektor ausbauen, sollte die Akzeptanz durch die breite Masse tatsächlich zunehmen.

In Anbetracht des Erfolgs anderer sozialer Fitnessprodukte wie Fitbit könnte die Möglichkeit, Belohnungen zu verdienen, für STEPN ausreichen, um einen großen Teil des Marktes zu erobern.

11. ApeCoin – Das beste kreative Projekt in Gemeinschaftsbesitz

Was ist Apecoin?

Bei Apecoin handelt es sich um ein dezentrales Kryptowährungsprojekt, das sich auf die Kreativ- und Unterhaltungsbranche konzentriert. Sie wurde als offizielle Kryptowährung des Bored Ape Yacht Club eingeführt und soll nicht nur Kreativen, Künstlern und Produzenten von Inhalten ermöglichen, ihre Arbeit über die dezentrale autonome Organisation (DAO) namens ApeDAO zu monetarisieren, sondern auch in kommenden Metaverse-Projekten zum Einsatz kommen.

Die DAO des Projekts ist so konzipiert, dass die Mitglieder der Community über Vorschläge abstimmen und Entscheidungen über die Richtung des Projekts treffen können. Durch diesen dezentralen Ansatz wird sichergestellt, dass die Community ein Mitspracherecht bei der Entwicklung und Weiterentwicklung der Plattform hat.

Warum sollte man in ApeCoin investieren?

Der DAO-Ansatz der Plattform bietet ein Maß an Transparenz und Rechenschaftspflicht, das bei traditionellen Anlagemöglichkeiten nur selten gegeben ist. Das Projekt ist stolz darauf, dass es von der Gemeinschaft betrieben wird.

Und nicht zuletzt verfügt Apecoin über ein starkes Team an erfahrenen Entwicklern und Beratern, die sich dem Aufbau einer Plattform verschrieben haben, die den Urhebern und Künstlern einen echten Mehrwert bieten soll. Der Wunsch, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben, ist nur ein Faktor, der es wahrscheinlich macht, dass Apecoin weiterhin insbesondere im Hinblick auf den großen Ruhm, der sich aus der Verbindung mit BAYC ergibt, an Dynamik gewinnt.

Das Projekt Apecoin ist ein aufregendes Vorhaben, das die Grenzen dessen auslotet, was bei einem von der Community betriebenen Projekt möglich ist. Angesichts der vielen aufregenden Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Metaverse, die in Arbeit sind, steht außer Frage, dass Apecoin ein Projekt ist, das man im Auge behalten sollte.

12. Gala Games – Projekt mit starkem Kundenstamm

Was ist Gala Games?

Bei Gala Games handelt es sich um eine Blockchain-basierte Spieleplattform, die es Spielern ermöglicht, Belohnungen in Kryptowährung zu verdienen, während sie eine Auswahl an verschiedenen Blockchain-Spielen spielen. Das Ziel der Plattform ist es, ein dezentraleres und transparenteres Spielerlebnis zu bieten, als es traditionelle Spiele und andere Spieleplattformen den Spielern ermöglichen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Eigentum der Spieler an ihren eigenen Blockchain-Assets und der Kontrolle über die strategische Ausrichtung.

Gala Games nutzt die Ethereum-Blockchain und ermöglicht es den Spielern, über die NFT-Technologie wirklich Eigentümer ihrer Vermögenswerte im Spiel zu sein und gleichzeitig Krypto-Belohnungen für ihre Teilnahme an den Spielen selbst zu verdienen. Die Kryptowährung ist zudem ein Governance-Token, der es den Spielern ermöglicht, an Governance-Entscheidungen teilzunehmen und somit die Richtung der Plattform und der Entwicklung der Blockchain-Spiele mitzubestimmen.

Eines der Hauptmerkmale von Gala Games ist die Fokussierung auf ein vielfältiges Angebot an Spielen, die eine große Bandbreite von Spielern ansprechen sollen. Von Strategiespielen über Ego-Shooter bis hin zu Rollenspielen will das Projekt für jeden Geschmack etwas auf der Plattform anbieten.

Warum sollte man in Gala Games investieren?

Gala Games gehört zu einem wachsenden GameFi-Sektor, so dass das Projekt vom erwarteten Wachstumsschub für Top-Gaming-Token in den kommenden Jahren profitieren dürfte. Da das Wachstum von GameFi das 10-fache des traditionellen Glücksspiels betragen soll, könnten die Preise für das Projekt im Einklang mit anderen GameFi-Coins deutlich steigen.

Nicht zuletzt hat das Projekt Gala Games nach eigenen Angaben 1,3 Millionen aktive Nutzer pro Monat, was die bereits vorhandene Dynamik verdeutlicht.

13. Gods Unchained – Das beste Web3-Sammelkartenspiel

Was ist Gods Unchained?

Gods Unchained ist ein innovatives Sammelkartenspiel (kurz CCG), das sich unter Blockchain-Enthusiasten schnell wachsender Beliebtheit erfreut. Es ermöglicht den Spielern, mit dem GODS-Token einzigartige digitale Karten zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen und nutzt die Blockchain-Technologie, um Käufe im Spiel zu tätigen, Vermögenswerte im Spiel zu besitzen und Belohnungen für das Spielen zu erhalten.

Das Spiel basiert auf der Ethereum-Blockchain und nutzt die Token-Standards der Kette, um einzigartige, non-fungible Token zu erstellen, die jede einzelne Karte verkörpern. So wird sichergestellt, dass jede Karte ein echtes Unikat ist und nicht repliziert oder gefälscht werden kann.

Gods Unchained ist ein wettbewerbsorientiertes Spiel, bei dem die Spieler für ihr strategisches Denken und ihre Entscheidungen belohnt werden. Im Spiel gibt es eine blühende Spieler-Community mit regelmäßigen Turnieren und Events, in denen die besten Spieler beträchtliche Preise gewinnen können.

Warum sollte man in Gods Unchained investieren?

Gods Unchained hofft, in die Fußstapfen der immer beliebter werdenden Sammelkartenspiele wie Hearthstone und Magic The Gathering zu treten. Sollte es gelingen, eine leidenschaftliche Spielergemeinschaft aufzubauen, könnte es eine ähnliche Dynamik für die Gaming-Kryptowährung geben.

Angesichts der riesigen Sekundärmärkte, die bei anderen Spielen im Laufe der Zeit entstanden sind, stellt das Projekt einen großen Anreiz für das Halten von Karten dar. Dadurch könnte, wenn Spieler darum wetteifern, die seltensten Karten zu ergattern, ein erheblicher Kaufdruck entstehen.

Was sind Gaming-Kryptos oder Token?

Spricht man von Gaming-Kryptos, so sind damit Projekte gemeint, die die Blockchain-Technologie nutzen, um einen Mehrwert für Spiele zu schaffen. Ein populärer und vielversprechender Bereich von Gaming-Krypto-Coins ist Play-to-Earn, bei dem Spieler durch das Spielen von Spielen Token verdienen können. P2E ist ein beliebtes Modell, bei dem die Spieler den Anreiz haben, im Spiel voranzukommen und Aufgaben oder Herausforderungen zu erfüllen, für die sie Belohnungen erhalten. Diese Belohnungen werden in der Regel in Form von Gaming-Kryptocoins ausgezahlt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Krypto-Gamings ist das Metaversum, das sich auf virtuelle Welten bezieht, die auf der Blockchain-Technologie aufbauen. In diesen Metaversen können andere Spieler miteinander und mit virtuellen Objekten oder Vermögenswerten interagieren, die auf der Blockchain dargestellt werden können. Gaming-Token können wie alle anderen Kryptowährungen gekauft, verkauft und gehandelt werden, was den Spielern die Möglichkeit bietet, durch ihre Teilnahme an der virtuellen Welt ein Einkommen zu erzielen.

Welches ist die beste Spiele-Kryptowährung, in die man investieren kann?

Natürlich gibt es eine breite Palette von Blockchain-Gaming-Anwendungen und Krypto-Coins, die das Potenzial für große Kurssteigerungen in den kommenden Jahren haben. Angesichts der Tatsache, dass der GameFi-Sektor ein beträchtliches Wachstum verzeichnen wird, gibt es mehrere Projekte, die Anlegern große Gewinne bescheren könnten. Dies gilt insbesondere für die Projekte, die sich noch in der Anfangsphase befinden.

Angesichts dessen scheint Metacade die erste Wahl für alle zu sein, die aufgrund des extrem hohen Potenzials des Projekts in Verbindung mit den Tiefstpreisen, die während des Presale des Projekts verfügbar sind, große Gewinne erzielen möchten.

Aber auch Axie Infinity ist angesichts der Community, die das Projekt bereits aufgebaut hat, eine gute Wahl. Sollte es dem Projekt gelingen, wieder an Fahrt zu gewinnen und das Nutzerwachstum zu fördern, könnte auch diese GameFi-Aktie hohe Renditen erzielen.

Häufig gestellte Fragen zu Kryptowährungen

Wofür werden Gaming-Coins verwendet?

Gaming-Coins werden verwendet, um Spielerlebnisse zu unterstützen, indem sie es den Spielern ermöglichen, Vermögenswerte im Spiel zu besitzen und zu handeln, an Online-Communities teilzunehmen und Belohnungen durch das Spielen zu verdienen. Gaming Coins werden häufig in Play-to-Earn-Modellen verwendet, in denen Spieler durch das Erfüllen von Quests, das Gewinnen von Kämpfen oder auf andere Weise wie zum Beispiel durch einen Beitrag zur Entwicklung des Spiels Token verdienen können.

Kann ich durch das Spielen von Spielen Kryptowährungscoins verdienen?

Auf jeden Fall! Das Verdienen von Krypto-Coins durch das Spielen von Spielen ist einer der Hauptvorteile von GameFi. Bei P2E handelt es sich um ein Konzept, bei dem Spieler durch die Teilnahme an einem Spiel und das Erreichen von Fortschritten Belohnungen (in der Regel Krypto-Coins) verdienen können. Die Menge an Krypto, die man verdienen kann, hängt von den gespielten Spielen und dem jeweiligen Belohnungssystem ab.

Welches ist der beste Spiel-Token?

Es gibt eine Reihe von verschiedenen Blockchain-Gaming-Projekten, die einen großen Wert bieten und sich als gute Investitionen erweisen könnten. Dies macht es schwierig, den besten auszuwählen. Jedoch fällt es angesichts des hohen Nutzens und der sehr niedrigen Presale-Preise schwer, an MCADE vorbeizuschauen.

Welches sind die besten Kryptowährungen im Bereich Gaming und Metaverse?

Viele Krypto-Gaming-Projekte konzentrieren sich natürlich auf das Metaverse, sei es jetzt oder in der Zukunft. Aber angesichts des großen Potenzials des gesamten Projekts ist Metacade für die meisten Krypto-Analysten AltSignals derzeit die erste Wahl.

