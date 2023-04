Kryptosteuer: IIJA-Gesetz bekommt ein Update – Interview

Am 24. Februar aktualisierte das US Office of Information and Regulatory Affairs den Status der anhängigen Krypto-Verordnung IIJA Act, die Krypto-Brokerfirmen dazu verpflichtet, Kundentransaktionen an die IRS zu übermitteln.

Dieses Update wird Auswirkungen haben, und Anleger könnten daran interessiert sein, wie es ihre Kryptosteuern beeinflusst.

Steuern sind jedoch schwer zu verstehen. Wir sprachen daher mit Miles Fuller, dem Direktor für Regierungslösungen bei TaxBit, dem Krypto-Steuerunternehmen, um mehr darüber zu erfahren.

Invezz (IZ): Können Sie näher auf die Änderungen eingehen, die das neue Update (6045a) in Bezug auf die Meldepflichten von Maklern vorsieht?

Miles Fuller (MF): Die im November 2021 verabschiedeten Meldevorschriften für Broker gemäß IRC 6045 und 6045A werden einige unterschiedliche Dinge bewirken.

Erstens müssen Broker für digitale Vermögenswerte Kunden und dem IRS 1099-Formulare zur Verfügung stellen, aus denen die Erlöse und in den meisten Fällen die Kostenbasis für digitale Vermögenswerte hervorgehen, die von einem Kunden im Laufe des Jahres verkauft wurden.

Zweitens: Um es den Brokern zu erleichtern, die Kostenbasis von verkauften Vermögenswerten zu melden, wird eine Übertragungserklärung vorgeschrieben, ähnlich wie bei herkömmlichen Wertpapieren. Wenn ein Kunde einen Vermögenswert von Broker A auf Broker B überträgt, muss Broker A Broker B mitteilen, wie hoch die Kostenbasis des übertragenen Vermögenswerts war.

Die derzeitige Unsicherheit bei diesen neuen Regeln besteht darin, wie das Finanzministerium Broker für digitale Vermögenswerte definiert. Dies war eine anhaltende Frage. Vorschläge für Verordnungen zur Umsetzung dieser Regeln sowie zur Definition von Brokern werden in naher Zukunft erwartet.

IZ: Welche Auswirkungen wird dies auf Krypto-Anleger oder die Branche insgesamt haben?

MF: Die neuen Meldevorschriften sind ein großer Vorteil für Krypto-Investoren und ein indirekter Vorteil für die gesamte Branche.

Auf der Anlegerebene werden die neuen Vorschriften die Steuererklärung erheblich erleichtern. In der Vergangenheit war es sehr schwierig, steuerrelevante Informationen für digitale Vermögenswerte zu erhalten. Viele Börsen stellten zwar Transaktionsdaten zur Verfügung, aber diese Daten waren nicht immer vollständig oder für Steuerzwecke schwer zu interpretieren.

Durch die Einführung der neuen Meldevorschriften erhalten Privatanleger steuerspezifische Informationen zu ihren Transaktionen. Diese Informationen erleichtern die Steuererklärung erheblich.

Auf Branchenebene werden die neuen Vorschriften eine Belastung für Unternehmen darstellen, die unter die Definition des Brokers digitaler Vermögenswerte fallen. Diese Broker müssen nun Informationen bereitstellen, die sie zuvor nicht bereitstellen mussten.

Obwohl die Vorschriften eine Belastung für die Broker darstellen, dürften die neuen Regeln langfristig von Vorteil für die Broker sein. Mit der zunehmenden Verbreitung digitaler Vermögenswerte wird die aufsichtsrechtliche Kontrolle (über Steuern hinaus) weiter zunehmen.

Die neuen Steuermeldevorschriften führen die Branche zu mehr standardisierten und leicht zu interpretierenden Daten. Dieser Schritt wird die Erfüllung anderer gesetzlicher Anforderungen erleichtern, was der Branche langfristig zugute kommt.

IZ: Sind Sie der Meinung, dass sich die US-Steuergesetzgebung bis zu diesem Punkt in der Wirtschaft der digitalen Vermögenswerte ausreichend entwickelt hat, oder glauben Sie, dass es ihr noch an Klarheit mangelt? Würden Sie gerne etwas ändern?

MF: Die Steuergesetzgebung hat sich im Bereich der digitalen Vermögenswerte nicht wirklich weiterentwickelt, abgesehen von der Verabschiedung von Vorschriften, die die Informationsberichterstattung durch Broker für digitale Vermögenswerte erfordern. Diese Regeln wurden noch nicht umgesetzt, da die Branche darauf wartet, dass das Finanzministerium Vorschriften vorschlägt.

Abgesehen davon werden digitale Vermögenswerte nach dem Steuergesetzbuch als Eigentum behandelt, was viele Einblicke in die steuerliche Behandlung digitaler Vermögenswerte bietet, aber es gibt definitiv noch Lücken.

Die Distributed-Ledger-Technologie führt zu neuartigen und einzigartigen wirtschaftlichen Vereinbarungen, die nicht genau in das Steuergesetzbuch passen, was bedeutet, dass die politischen Entscheidungsträger immer noch eingreifen und entscheiden müssen, wie die richtige steuerliche Behandlung aussehen sollte.

Das Finanzministerium hat kürzlich seine Erklärung zu den Einnahmenvorschlägen veröffentlicht, die im Haushaltsplan der Biden-Regierung für das nächste Geschäftsjahr enthalten sind. Diese Vorschläge berührten einige digitale Vermögenswerte, die darauf abzielen, einige dieser Lücken zu schließen und die steuerliche Behandlung digitaler Vermögenswerte klarer mit anderen Finanzinstrumenten in Einklang zu bringen.

Es enthielt auch Vorschläge, die es den USA erleichtern würden, mit Vertragspartnern beim Austausch von Informationen über digitale Vermögenswerte zusammenzuarbeiten, was angesichts der internationalen Operationen des Ökosystems wahrscheinlich ein Vorteil ist.

IZ: Wie sind die Krypto-Steuergesetze der USA im Vergleich zu anderen Ländern? Würden Sie es als steuerfreundlich bezeichnen?

MF: Es kommt wirklich darauf an. In den USA werden digitale Vermögenswerte genauso besteuert wie jedes andere Eigentum, sodass sich die Regierung nicht wirklich bemüht, sie mehr oder weniger günstig als andere Arten von Eigentum zu behandeln.

Andere Länder verfolgen einen ähnlichen Ansatz. Es gibt jedoch einige Länder, die gezielte Anstrengungen unternehmen, um digitale Vermögenswerte steuerlich günstiger oder weniger günstig zu behandeln.

Letztendlich befinden sich die USA wahrscheinlich in der Mitte und verfolgen einen Ansatz, der darauf abzielt, die steuerliche Behandlung digitaler Vermögenswerte mit anderen ähnlichen Arten von Eigentum in Einklang zu bringen.

IZ: Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viel Prozent der US-Kryptobenutzer es vermeiden, Steuern zu zahlen?

MF: Nach unserer Erfahrung geht es weniger darum, dass die Menschen versuchen, Steuern zu vermeiden, sondern dass ein Grund für die Nichteinhaltung der Steuervorschriften im Bereich der digitalen Vermögenswerte einfach die administrativen Schwierigkeiten sind, die mit der korrekten Steuererklärung verbunden sind.

Derzeit sind die Daten, die Einzelpersonen zur Verwendung bei der Einreichung ihrer Steuern zur Verfügung stehen, oft schwer zu interpretieren und manchmal nicht vollständig. Dies macht es wirklich schwierig, Steuererklärungen tatsächlich korrekt abzugeben.

Das ist es, woran wir bei TaxBit arbeiten – zunächst mit Software, die sich an einzelne Steuerzahler richtet, aber jetzt auch mit Software, die sich an Börsen und Plattformen richtet, damit diese ihren Kunden bessere und leichter verständliche Informationen liefern können.

IZ: Glauben Sie, dass es in Zukunft weitere Änderungen bei der Besteuerung von Krypto geben wird, insbesondere angesichts des jüngsten regulatorischen Durchgreifens, das wir gesehen haben (wie die Abschaltung von BUSD und mehrere SEC-Strafen für große Unternehmen)?

MF: Wir glauben, dass sich die steuerliche Behandlung digitaler Vermögenswerte weiterentwickeln wird. Da der Kongress ein besseres Verständnis des Ökosystems gewinnt und wo die Schwierigkeiten liegen, wird er wahrscheinlich Schritte unternehmen, um die steuerliche Behandlung auf die eine oder andere Weise zu verfeinern.