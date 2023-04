Vorverkauf von Metacade abgeschlossen: Vorbereitungen für die Notierung inmitten Vorhersage für Web3-Spiele

Die Spieleplattform Metacade (MCADE) hat ihren Vorverkauf abgeschlossen und damit den Weg für den nächsten Meilenstein geebnet – die Notierung an großen Börsen.

Um es in die richtige Perspektive zu rücken: Die Notierung des Gaming-Arcade-Tokens beginnt diese Woche. Am 6. April wird der Token voraussichtlich bei Uniswap erhältlich sein. In der Woche, die am 16. April endet, wird der Token auf Bitmart und in der Woche, die am 30. April endet, auf MEXC gelistet sein. Die voraussichtliche Notierung erfolgt inmitten einer wachsenden Nachfrage nach Spielen trotz eines verlängerten Krypto-Winters.

Gaming wuchs bis 2022 um 59 % – großes Potenzial für die Zukunft

Web3-Spiele und Metaverse-Projekte erwirtschafteten im Jahr 2022 7,6 Mrd. $, ein Anstieg von 59 % gegenüber 2021. Das geht aus dem neuen Marktbericht “Blockchain Gaming“ hervor, der schätzt, dass der Sektor bis 2030 auf 70 Mrd. $ anwachsen wird.

Der Blockchain-Gaming-Bericht hebt als wichtige Auslöser für die Akzeptanz von Web3-Spielen die größere Reichweite, die Blockchain-Infrastruktur und ein System von Anreizen hervor. Transparente On-Chain-Transaktionen schaffen auch einen guten Ruf für Blockchain-basierte Spiele und erleichtern die Akzeptanz.

Im Wesentlichen unterstreicht die Wachstumsrate im Jahr 2022, dass das Gaming einem Bärenmarkt getrotzt hat, um Wachstum zu erzielen, was es zu einem der Sektoren macht, die im nächsten Jahrzehnt wahrscheinlich große Geldströme erleben werden. Aber was brauchen Gaming-Projekte wie Metacade, um diese 70 Mrd. $-Chance anzuzapfen?

Web3-Gaming muss Qualität in den Vordergrund stellen – Experten

Die Möglichkeiten, die das Web3 für Spiele bietet, sind riesig und weitgehend ungenutzt, doch Experten sind der Meinung, dass Qualität der Schlüssel zum Erfolg ist. In diesem Zusammenhang sprechen sie über den Unterhaltungswert und die Nachhaltigkeit der Spiele.

Spielbegeisterte wollen unterhaltsame Spiele mit wirtschaftlichem Nutzen im Spiel, so die Experten. Folglich verweisen die Analysten auf die zunehmende Konzentration auf AAA-Titel, die die Hypercasual Games ablösen. Mit Hypercasual Games meine ich Spiele mit einfachen Gameplay-Mechaniken. Stattdessen sind die Liebhaber von Web3-Spielen große Spieler, die nach zusätzlichem Vergnügen und Ergebnissen suchen. Aus diesem Grund gehen die Analysten davon aus, dass Arcade-Spiele die nächste Generation des Web3-Blockchain-Gaming vorantreiben werden.

Das Projekt Metacade hat Schlagzeilen gemacht, weil es eines der fortschrittlichsten Play-to-Earn-Spiele ist. Es bietet eine spannende Bibliothek von Titeln und Gamefi-Economics. Die Spieler verdienen einfach, um sich zu unterhalten. Das Whitepaper des Projekts beschreibt Belohnungsmodelle wie Creat2Earn, Work2Earn, Compete2Earn, die Teilnahme an Gewinnspielen und Staking, die Metacade zu einer einzigartigen Spieleplattform machen.

Ebenso ist Nachhaltigkeit ein Markenzeichen der Spielplattformen der Zukunft. Experten sagen, dass die Plattformen, die florieren werden, sich auf die Community stützen werden, wobei die Spieler Anteile besitzen. Metacade weist die Merkmale eines nachhaltigen Projekts auf. Auf seiner Plattform können Web3-Enthusiasten und Gamer zusammenarbeiten und spannende Beziehungen aufbauen. In der Tat strebt das Projekt bis zum 2. Quartal 2024 einen DAO-Governance-Status an.

Auch in der Gesamtbetrachtung ist Metacade nachhaltig und wird sich selbst tragen, ohne seine Nutzer zu überfordern. Die Einnahmemodelle von Werbung, Jobangeboten und als Startrampe für andere Projekte ermöglichen es der Plattform, autark zu sein.

Die Position von Metacade im Web3-Gaming

Metacade kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn Web3-Gaming auf dem Vormarsch ist. Das bedeutet, dass es den Vorteil genießt, als erster Anbieter wahrgenommen und früh angenommen zu werden. Web3-Spieleplattformen wie Axie Infinity, The Sandbox und The Otherwise haben als frühe Marktteilnehmer Erfolge erzielt.

Ein Newcomer wie Metacade könnte in den Genuss ähnlicher Vorteile kommen, mit zusätzlichen Vorteilen für die Nutzer. Es könnte also nur eine Frage der Zeit sein, bis sich MCADE mit seiner überlegenen In-Game-Economics im Web3-Gaming-Sektor positioniert. Wie der erfolgreiche Vorverkauf gezeigt hat, hat MCADE nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt noch mehr zu erwarten, wenn es erst einmal an den großen Börsen auftaucht.

Ist Metacade eine gute Investitionsmöglichkeit?

Angesichts der prognostizierten Nachfrage sind Gaming-Projekte im Allgemeinen eine gute Investition. Investoren, die nach Qualitätsprojekten suchen, die das Potenzial haben, das Gaming zu revolutionieren, sollten jedoch solche auswählen, die einen klaren Roadmap für Nachhaltigkeit haben. Das haben wir bereits 2022 gesehen, als Projekte mit nicht nachhaltigen Wirtschaftsmodellen abstürzten.

Metacade als Projekt hat ein starkes Fundament mit einem klaren Roadmap, wie das Team die Ziele erreichen und die Community befähigen wird. Das sollte der erste Hinweis darauf sein, dass dies eine gute Investitionsmöglichkeit sein könnte. Auch sein nativer Token, MCADE, wird erst Ende dieses Monats an den Börsen angeboten. Das bedeutet, dass der Preis des Tokens noch niedrig ist und in der Nähe des Vorverkaufsniveaus liegen könnte. Ein frühzeitiger Kauf bietet Anlegern die Möglichkeit, von der Wertsteigerung zu profitieren.