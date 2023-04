AGIX-Preisprognose: Altsignals-Vorverkauf gewinnt an Dynamik

Assets aus dem Bereich Künstliche Intelligenz gehörten 2023 zu den besten Performern. Diese Rallye kann auf die starke Performance von ChatGPT und die Ansicht zurückgeführt werden, dass KI die meisten Branchen, einschließlich Gesundheitswesen und Bildung, verändern wird.

Die gleiche Entwicklung ist in der Kryptowährungsbranche zu beobachten. Während Bitcoin und Ethereum um ~70 % bzw. ~60 % gestiegen sind, haben KI-Token wie SingularityNET (AGIX) und Fetch.ai (FET) um über 800 % bzw. 300 % zugelegt. In ähnlicher Weise gewinnen KI-Projekte wie AltSignals an Schwung.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Historisch gesehen neigen Anleger dazu, in aufkommende Themen zu investieren, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen (FOMO). Einige der vergangenen Themen in der Kryptoindustrie waren unter anderem das Metaverse, Play-to-Earn und Move-to-Earn.

Was ist SingularityAI und wieso ist es so stark gestiegen?

Die KI-Branche wird in den nächsten Jahren ein großes Wachstum erleben. Nach Angaben von PwC wird die künstliche Intelligenz bis 2030 rund 15,7 Bio. $ zur Weltwirtschaft beitragen. Der größte Teil dieser Gewinne wird in China und den Vereinigten Staaten erwartet.

Aus einem anderen Bericht von Zion Research geht hervor, dass der Weltmarkt für künstliche Intelligenz im Juni 2022 auf über 59 Mrd. $ geschätzt wurde. Der Bericht schätzt, dass er bis 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 39,7 % haben wird.

Schlüsselindustrien werden durch KI revolutioniert werden. Zum Beispiel nutzen Menschen generative KI, um komplizierte Antworten zu erhalten. Einige der kommenden KI-Plattformen werden in der Lage sein, komplexen Computercode zu schreiben.

Die meisten der bekanntesten KI-Produkte sind inzwischen zentralisiert. So kontrolliert Microsoft beispielsweise seine Bing-KI, während Google Bard kontrolliert.

SingularityNET will dies ändern, indem es ein dezentrales Ökosystem von KI-Anwendungen schafft, die wichtige Herausforderungen lösen. Ein gutes Beispiel für eine dApp in seinem Ökosystem ist Rejuve, eine erstklassige Plattform für die Langlebigkeitsforschung.

AGIX-Preisprognose

AGIX ist der native Token für SingularityNET. Wie unten dargestellt, hat sich der AGIX-Kurs in den letzten Monaten gut entwickelt, da die Anleger ihren Fokus auf KI verstärkt haben. Diese Rallye verblasste vor kurzem, als Bitcoin es nicht schaffte, die psychologische Marke von 30.000 $ zu erreichen. Vor allem aber hat er ein aufsteigendes Dreiecksmuster gebildet.

Ein Anstieg über die obere Seite des Dreiecksmusters bei 0,559 $ würde daher signalisieren, dass die Haussiers die Oberhand gewonnen haben, was den Preis deutlich nach oben treiben würde. Die nächste wichtige Marke, die es zu beachten gilt, liegt bei 0,7 $.

Was ist AltSignals?

Es wird erwartet, dass auch die Finanzbranche durch künstliche Intelligenz beeinflusst wird. In der Tat wird die Finanzberatungsbranche bereits durch KI revolutioniert. Morgan Stanley zum Beispiel testet derzeit einen von OpenAI betriebenen Chatbot.

Ein Bereich, der reif für Innovationen ist, ist die Analyse und Vorhersage. Heute konzentrieren sich die meisten Finanzhändler und Anleger auf die manuelle Analyse. Es gibt zwar Bots, aber viele von ihnen basieren auf traditionellen Technologien, die nicht effizient sind.

AltSignals ist eine KI-gestützte Plattform, die fortschrittliche Technologien einsetzt, um nahezu genaue Prognosen für Aktien, Kryptowährungen und andere Vermögenswerte wie Devisen zu erstellen. Die Plattform nutzt Technologien wie maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung. Diese Technologien werden kombiniert, um eine KI zu schaffen, die den Markt schlagen kann. Das verstärkende Lernwerkzeug wird zur Integration des Risikomanagements beitragen.

AltSignals wird durch den $ASI-Token angetrieben, dessen Hauptziel es ist, als Mitgliedschaft im Ökosystem zu fungieren. Weitere Funktionen sind Community Governance, Trading-Turniere und die Mitgliedschaft im AI-Club.

AltSignals Vorverkaufsvorhersage

AltSignals ist dabei, Kapital durch einen Token-Vorverkaufsprozess zu beschaffen. Laut der AltSignals-Website hat der Beta-Verkauf bereits 429.675 $ aufgebracht, was 89,52 % der geplanten Kapitalbeschaffung entspricht. 1 $ASI-Token wird für 0,0012 USDT gehandelt.

Manchmal kann eine Investition in Token-Vorverkäufe sehr profitabel sein, da man mit Gewinn aussteigen kann, wenn ein Airdrop stattfindet. Zum Beispiel haben Personen, die AGIX- und FET-Token während des Vorverkaufs gekauft haben, ein Wachstum ihrer Investitionen von über 1.000 % erzielt.

Um das klarzustellen. Nicht alle Token-Vorverkäufe sind in der Regel eine gute Investition. In der Vergangenheit haben viele Menschen Geld verloren, weil sie online auf Betrug hereingefallen sind. Daher empfehlen wir, dass Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen, bevor Sie in ein Krypto-Token und einen Vorverkauf investieren. Laut dem Whitepaper von AltSignals planen die Entwickler, den ASI-Token im 2. Quartal des Jahres bei Uniswap zu listen. Dies wird durch Auflistungen in anderen Börsen und die Verbesserung der aktuellen AltAlgo auf automatisierten Handelsfähigkeit gefolgt werden.