AltSignals-Vorverkauf zu fast 50% ausverkauft – Meta stellt KI-Tool “Segment Anything” vor

Charles ist ein Reporter für Invezz. Er hat einen Abschluss in Mechatronik, wurde aber von der spannenden Welt der… mehr lesen

Der AltSignals-Vorverkauf gewinnt kontinuierlich an Zugkraft, da die künstliche Intelligenz (KI) sowohl die Tech- als auch die Kryptoindustrie dominiert.

Der jüngste KI-Einsteiger ist das KI-Bilderkennungstool “Segment Anything” von Meta, das einen zusätzlichen KI-Fokus anregen soll, was ein Verkaufsargument für andere KI-Projekte wie AltSignals ist.

Warum ist “Segment Anything” AI ein wichtiger Impuls für AltSignals?

Nachdem die Metaverse-Ambitionen von Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) in die Brüche gegangen sind, setzt das Unternehmen auf KI, um seine nächste Entwicklungsstufe voranzutreiben. Dies zeigt, dass die KI andere Technologien, einschließlich des Metaverse, schnell überholt.

Während neue Metaverse-Projekte immer noch eine Sensation unter den Spielern sind, scheinen KI-Projekte die Show zu stehlen, wenn es darum geht, die Herzen der allgemeinen Mehrheit zu gewinnen.

Obwohl sich Metas neuestes Projekt, das Segment Anything Model, auf Bilder konzentriert, ist es dennoch ein guter Hinweis auf das wachsende Interesse großer Tech-Unternehmen an KI. AltSignals wird vom KI-Hype immens profitieren, da das Unternehmen an einem KI-Algorithmus arbeitet, der den leistungsstärksten Algorithmus, einschließlich des AltAlgo Indicator, nutzt, um eine Reihe von KI-Produkten zu entwickeln, darunter ActualizeAI, das von der Kryptowährung ASI betrieben wird.

Das “Segment Anything”-Tool hilft Nutzern, bestimmte Elemente in einem Bild mit ein paar Klicks zu identifizieren. Obwohl sich das Projekt noch im Demomodus befindet, kann Segment Anything laut Meta bereits ein Foto aufnehmen und die Pixel, aus denen sich alles im Bild zusammensetzt, einzeln identifizieren, so dass ein oder mehrere Elemente vom Rest des Bildes getrennt werden können.

Was ist AltSignals und warum wird es so populär?

AltSignals bietet Handelssignale und algorithmusbasierte technische Indikatoren. Das Unternehmen begann mit dem Senden von kostenlosen Krypto-Handelssignalen, bevor es auf Forex, CFDs und Aktien expandierte.

Derzeit bietet AltSignals seinen Kunden technische und fundamentale Marktanalysen an. Es bietet auch Coaching-Sitzungen an und hilft den Kunden, wie sie handeln können. Die Plattform verwendet einen technischen Indikator namens AltAlgo Indicator, um Handelssignale zu generieren.

Der AltAlgo Indicator scannt den Finanzmarkt und alarmiert die Nutzer von AltSignals, wenn sich eine Handelsmöglichkeit bietet. Der Indikator verwendet mehrere Handelsstrategien und technische Indikatoren, um den Händlern ideale Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten zu bieten.

AltSignals arbeitet auch an einem KI-Algorithmus. Der Algorithmus wird den leistungsstärksten Algorithmus einschließlich des AltAlgo Indicator nehmen und diesen verwenden, um eine Reihe von KI-Produkten zu bauen, von denen eines die ActualizeAI ist, die von der ASI-Kryptowährung angetrieben wird, die ein Ethereum-basiertes Token ist. Der ASI-Token befindet sich derzeit in der BETA-Vorverkaufsphase. Sie können hier an dem Vorverkauf teilnehmen.

AltSignals ist seit 2017 in Betrieb, aber seine Popularität ging nach der Ankündigung des KI-Projekts durch die Decke.

Ist der AltSignals ASI Token eine gute Investition?

Der AltSignals-Vorverkauf ist in fünf Stufen unterteilt: BETA, Stage 1, Stage 2, Stage 3 und Stage 4. Derzeit befindet sich der Vorverkauf in der BETA-Phase und der Preis liegt bei 0,012 $. Es wird erwartet, dass der Preis mit jeder Phase steigt, was ein gutes Angebot für frühe Investoren ist.

Der ASI wird in Stage 1 für 0,015 $, in Stage 2 für 0,01875 $, in Stage 3 für 0,021 $ und in Stage 4 für 0,02274 $ verkauft. Bis zum Abschluss des Vorverkaufs dürfte der ASI-Preis um 89,5 % gestiegen sein.

Nach dem Ende des AltSignals-Vorverkaufs wird der Preis von ASI voraussichtlich von der steigenden Popularität von KI und der Notierung an Kryptobörsen profitieren. Laut dem AltSignals-Whitepaper wird erwartet, dass der ASI-Token im 2. Quartal 2023 auf CoinGecko, CoinMarketCap und Uniswap notiert wird.