Der Preis von Conflux (CFX/USD) stieg am Dienstag an, da in der Kryptowährungsbranche eine fröhliche Stimmung herrschte. CFX, sein Token, kletterte auf ein Hoch von 0,4452 $, dem höchsten Stand seit dem 29. März. Seit Januar ist er um mehr als 1.975 % gestiegen, was ihn zu einem der leistungsstärksten Coins in der Branche macht.

Binance unterstützt Mainnet-Integration

Conflux hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt, da Investoren das Wachstum des Netzwerks bejubeln. Die wichtigste Nachricht war, dass die Entwickler eine Vereinbarung mit China Telecom getroffen haben, einem Giganten mit Millionen von Nutzern.

Im Rahmen der Partnerschaft wird das Unternehmen Conflux für seine Blockchain-Produkte nutzen, darunter auch eine kommende Sim-Karte. Außerdem ist Conflux eine Partnerschaft mit Chinas Version von Instagram eingegangen.

Conflux hat in den letzten Monaten auch mehrere Partnerschaften erreicht. Am Montag schlossen die Entwickler eine Vereinbarung mit Samurai, einem Entwickler von Blockchain-gestützten Spielen. Die Spieler übernehmen in dem Spiel die Rolle von Samurais und rekrutieren ihre Generäle, um ihre Feinde zu vernichten.

Letzte Woche gaben die Entwickler bekannt, Uniswap V3 einzusetzen. Diese neue Entwicklung wird Anreize wie die Schaffung von Liquiditätspools für CFX/USDT- und CFX/BTC-Paare bieten.

Der Hauptgrund, warum der Conflux-Preis am Dienstag in die Höhe schnellt, ist, dass Binance angekündigt hat, die Mainnet-Integration zu unterstützen. Das bedeutet, dass Binance nach Abschluss der Migration Ein- und Auszahlungen für CFX-Token unterstützen wird. Diese Auszahlungen erfolgen über Conflux eSpace, Conflux Core Space und BEP 20.

📣 Big news, Conflux Community! We're thrilled to share that @binance will support the Conflux Network #CFX mainnet integration 🎉https://t.co/KXltsQYH7J — Conflux Network Official (@Conflux_Network) April 11, 2023

Am wichtigsten ist, dass der Conflux-Preis aufgrund seiner engen Korrelation mit Bitcoin sprunghaft angestiegen ist. Bitcoin sprang über die Widerstandsmarke von 30.000 $ und signalisierte damit, dass es immer noch Käufer auf dem Markt gibt.

Conflux-Preisprognose

CFX-Chart via TradingView

Das 4-Stunden-Diagramm zeigt, dass sich der CFX-Preis in den letzten Tagen in einem starken Aufwärtstrend befand. Es stieg bis zum wichtigen Widerstandspunkt bei 0,4433 $, dem höchsten Punkt am 30. März. Conflux hat es geschafft, sich über die exponentiell 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte zu bewegen. Er stieg auch über den wichtigen Widerstand bei 0,4070 $, dem höchsten Stand seit dem 5. April.

Conflux ist auch über das überkaufte Niveau gesprungen. Daher wird der Token wahrscheinlich weiter steigen, wenn die Käufer den nächsten wichtigen Widerstandspunkt bei 0,4860 $ anvisieren, dem bisherigen Jahreshoch. Dieser Preis liegt ~13% über dem aktuellen Niveau.