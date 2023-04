Metacade-Preisprognose: Notierung des MCADE-Tokens auf Uniswap nach erfolgreichem Vorverkauf

Nach einer erfolgreichen Vorverkaufsrunde hat Metacade heute seinen MCADE-Token auf Uniswap notiert. Die Vorverkaufsrunde war in der letzten Phase ausverkauft und brachte beeindruckende 16,4 Mio. $ ein.

Die Notierung wird alle Meilensteine vervollständigen, die Metacade für das 1. Quartal 2023 in seinem Whitepaper hervorgehoben hatte, was den Weg für Partnerschaften und die Entwicklung von Modellen für autonome dezentrale Organisationen (DAO) ebnet. Es bestätigt den Anlegern auch, dass das Team hinter dem Projekt es ernst meint, alles zu erreichen, was es im Whitepaper angegeben hat, was die Authentizität des Projekts weiter beweist.

Notierungspreis der MCADE-Token

Der MCADE-Token wird bei Uniswap zu 0,022 $ notiert, was 10 % über seinem Endpreis bei Abschluss des Vorverkaufs liegt. Dies ist ein bemerkenswerter Vorschlag für diejenigen, die den Vorverkauf verpasst haben und immer noch über den Kauf des Tokens nachdenken.

Der Token wird voraussichtlich um 19:00 Uhr GMT auf Uniswap live gehen. Interessanterweise wird das Metacade-Staking unmittelbar nach der Notierung des Tokens auf Uniswap mit 40 % AAR eröffnet.

Es wird erwartet, dass die Token-Notierung den Preis in die Höhe treibt. Rusell Bennet, CEO von Metacade, sagte in einer früheren Pressemitteilung, in der er die Partnerschaft von Metacade mit Metastudio ankündigte:

Ich habe mich sehr gefreut, dass die letzte Token-Vorverkaufsphase ausverkauft war; das hat mein Vertrauen in das Metacade-Projekt nur gestärkt. Wir treiben jetzt die Entwicklung und neue Partnerschaften voran, und ich freue mich darauf, den Token-Preis zu beobachten, wenn wir im April und Mai an den Börsen notieren.

Neben Uniswap soll MCADE auch an mehreren anderen zentralisierten Kryptowährungsbörsen (CEXs) gelistet werden. Der Token wird in der Woche bis zum 16. April auf Bitmart und in der Woche bis zum 30. April auf MEXC notiert werden.

Was ist Metacade und warum ist es eine große Sensation im GameFi-Bereich geworden?

Metacade ist eine neu gestartete GameFi-Plattform, die als Online-Treffpunkt für Spieler und Investoren dient. Die Plattform zielt darauf ab, eine zentrale Anlaufstelle für Spieler und Spieleentwickler zu werden, und ihr Ökosystem wird von MCADE-Token angetrieben, deren Vorverkauf gerade abgeschlossen wurde.

Der MCADE-Token läuft im Ethereum-Netzwerk, und die Inhaber können sich auf verschiedene Weise in das Metacade-Ökosystem einbringen, u. a. durch die Teilnahme an einer Reihe von Werbeaktionen, um das Wachstum und die Akzeptanz des Produkts zu fördern.

Das Projekt ist zu einer Sensation im GameFi-Bereich geworden, gemessen an der Rate, mit der der Vorverkauf ausverkauft war. Metacade bringt nicht nur die besten Play-to-Earn (P2E)-Spiele unter ein Dach, sondern plant auch, aufkommende Blockchain-Gaming-Projekte durch sein Metagrants-Programm zu unterstützen, das Spieleentwicklern, die ihre Projekte auf der Plattform aufbauen wollen, bei der Finanzierung helfen wird.

Die Spieleentwickler reichen ihre Vorschläge bei der Metacade-Community ein, die dann darüber abstimmt, und die beliebtesten Vorschläge nehmen an der Finanzierungsrunde teil. In der Finanzierungsrunde erhalten die Investoren die Chance, sich zu beteiligen.

Das Hauptziel von Metacade ist es, das Gesicht der Metaverse-Gaming-Industrie zu verändern, wie in seinem Whitepaper beschrieben. Das Projekt ist bereits Certik-geprüft, was bedeutet, dass es transparent ist, was ein sehr starkes Verkaufsargument ist, das nach mehreren großen Krypto-Blowouts sehr gefragt ist. Besuchen Sie die Website von Metacade hier, um mehr darüber zu erfahren.

MCADE-Preisprognose nach der Notierung

Der MCADE-Token-Preis ist während des Vorverkaufs stetig gestiegen. Der Preis stieg von 0,008 $ in der Beta-Vorverkaufsphase auf 0,02 $ in der aktuellen letzten Vorverkaufsphase, was einem Anstieg von 150 % entspricht. Darüber hinaus stieg der Preis um 10 %, bevor er an Uniswap notiert wurde.

Angesichts des Trends, den der Token eingeschlagen hat, ist es wahrscheinlich, dass er vor Ende des 2. Quartals 2023 noch weiter steigen könnte, insbesondere nach der Notierung an 3 Kryptobörsen Uniswap, BitMart und MEXC.