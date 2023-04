Render (RNDR) Preisaussicht: KI-Coin erholt sich inmitten einer Aufwärtsbewegung für AltSignals (ASI)

Der bisherige Preis von AltSignals deutet auf ein großes Interesse an KI-Coins hin, wobei die bevorstehende Einführung eines von künstlicher Intelligenz angetriebenen Algorithmus durch das Trading-Signals-Projekt den Vorverkauf seines nativen Tokens antreibt.

In der Tat hat der Bitcoin-Preis am Montag den Widerstand überwunden und sich oberhalb von 30.000 $ eingenistet. Dies ist das erste Mal seit 10 Monaten, dass der Top-Coin diesen Widerstand durchbrochen hat, was den Kryptomarkt in Aufruhr versetzt.

Eine der Coins, die heute inmitten des BTC-Ausbruchs zulegen, ist Render Token (RNDR). Und anderswo auf dem Kryptomarkt hat der Überschwang um die Zukunft der KI den AltSignals-Vorverkauf in vollem Gange.

Hier sehen wir uns die AltSignals-Preisprognose an, da der Preis von Render inmitten großer Gewinne für Coins innerhalb der Krypto-KI-Industrie steigt.

AltSignals Preisprognose: Render steigt um 20 %

Während die kurzfristige Sicht darauf hindeutet, dass die Kryptowährung den Bärenmarkt noch nicht vollständig verlassen hat, sieht es so aus, als ob 2023 die Baisse von 2022 bereits im Rückspiegel zu sehen sind. Und das zeigt sich in den massiven Anstiegen im bisherigen Jahresverlauf für alle wichtigen Coins, einschließlich Bitcoin, der im bisherigen Jahresverlauf um 96 % gestiegen ist.

Der Preis des Render Token ist ebenfalls gestiegen, wobei der Wert des Tokens in den letzten 24 Stunden um fast 20 % und im letzten Monat um 60 % gestiegen ist. Laut den Daten von CoinGecko ist der RNDR-Preis derzeit 82 % von seinem Allzeithoch von 8,78 $ entfernt, das im November 2021 erreicht wurde. Allerdings ist der Wert des Tokens seit seinem Tiefststand von 0,036 $ im Juli 2020 um atemberaubende 4.120 % angestiegen.

Das Render Initial Coin Offering endete am 12. Oktober 2017, wobei der RNDR während des Verkaufs zu 0,25 $ pro Token verkauft wurde.

Bei AltSignals liegt der aktuelle Vorverkaufspreis bei 0,015 $ und wird am Ende des Vorverkaufs auf 0,02274 $ steigen. Vom anfänglichen Vorverkaufspreis von 0,012 $ wird der Wert des ASI-Tokens um fast 90 % gestiegen sein. Wenn die KI-gestützte Plattform des Projekts in Betrieb geht, könnte eine Preisexplosion den Wert auf das Niveau von Render und anderen KI-Projekten anheben.

Das neue Tokenomics-Modell des Projekts, einschließlich der Freigabe von Belohnungsmöglichkeiten über ASI, unterstützt ebenfalls die positiven Preisaussichten für ASI.

Was ist Render (RNDR) und was bietet es?

Renders RNDR ist ein Ethereum-basierter Utility-Token, mit dem Entwickler, die zusätzliche Rechenleistung benötigen, Anbieter bezahlen, die diese über das Peer-to-Peer-System des Render Network verteilen.

Diejenigen, die über GPU-Leistung verfügen, erhalten die RNDR-Token, während die Entwickler die zusätzliche Rechenleistung nutzen können, um Animationen, 3D-Umgebungen und Objekte zu rendern und zu streamen.

Mit dem Boom der künstlichen Intelligenz hat der Mangel an spezialisierten Computern, mit denen KI-Entwickler arbeiten können, die Aufmerksamkeit auf Render gelenkt. Da immer mehr Projekte ihre eigene KI-gestützte Software einsetzen wollen, wird die Nutzung des Blockchain-basierten P2P-Rendering-Netzwerks immer attraktiver. Dies ist für Render besonders interessant, trotz der Dominanz von Tech-Giganten wie Microsoft, Google und Amazon Web Services (AWS).

Unter Bezugnahme auf einen kürzlich gemeldeten Servermangel für KI-Entwickler bei den oben genannten Anbietern twitterte Jules Urbach, Gründer und CEO von Render, dass „RNDR über einen massiven Vorrat an hochdichter GPU-Leistung für die KI-Inferenz verfügt“.

Was ist AltSignals?

AltSignals ist ein Projekt, das seit 2017 an Zugkraft gewonnen hat, mit einer wachsenden Gemeinschaft von Nutzern, die seine Handelssignale für den Handel mit mehreren Vermögenswerten nutzen. Dazu gehören Aktien, Kryptowährungen, CFDs, Binance-Futures und Forex.

Das AltAlgo-System der Plattform nutzt derzeit Maschinentechnologie, um die Märkte zu scannen, wobei die Händler Signalwarnungen zu potenziellen Kursbewegungen erhalten. Die Technologie hilft dabei, mehrere Handelsstrategien und Indikatoren zu durchsieben und ein optimales Kauf- oder Verkaufsszenario für Händler zusammenzustellen.

Jetzt hat das AltSignals-Team künstliche Intelligenz in seine Technologie mit dem treffenden Namen – ActualizeAI – integriert.

Wie wird ActualizeAI die Handelsbranche verändern?

Der ActualizeAI-Stack, der bald mit einem nativen Token ASI auf den Markt kommen wird, integriert maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung, um ein Vorhersagemodell für seine Signale anzubieten. Wie Sie erwarten würden, wird das Ergebnis dieser Integration voraussichtlich hochpräzise Signalebenen für Händler sein.

Auf der Website von AltSignals heißt es, dass ActualizeAI KI einsetzt, um die Preisentwicklung für verschiedene Vermögenswerte mit sehr hoher Genauigkeit vorherzusagen. Da die Händler von Signalen für potenzielle Einstiegspunkte profitieren werden, ist es wahrscheinlich, dass die Nachfrage der Community nach ASI explodieren wird. Dies wiederum wird dazu führen, dass mehr Menschen nach Gelegenheiten zum Kauf von Kryptowährungen suchen, was die Akzeptanz der Anlageklasse weiter fördern wird.

Weitere Informationen über das Projekt finden Investoren auf der AltSignals-Vorverkaufsseite.

Welchen Vorteil hat der Besitz von ASI?

ASI wird Händlern Zugang zur ActualizeAI-Funktion geben, wobei Token-Inhaber rund um die Uhr Zugriff auf den vollautomatischen KI-gestützten Algorithmus haben. ASI wird einen festen Vorrat von 500 Millionen Token haben, von denen 58 % während des Vorverkaufs verfügbar sein werden.

Wird AltSignals bis 2025 1 $ erreichen?

Der ASI-Vorverkauf von AltSignals wird bald enden, und sobald das ActualizeAI-Netzwerk startet, könnte der Preis des nativen Tokens aufgrund der erhöhten Nachfrage steigen – vor allem, weil Händler versuchen, ihre Gewinne mit spielverändernden Signalen zu maximieren.

Abgesehen von der allgemeinen Nachfrage, die für ASI erwartet wird, wenn ActualizeAI an den Start geht, ist der Token-Burning-Mechanismus ein wichtiges Merkmal von Tokenomics, das die langfristigen Preisaussichten für die Token unterstützen wird. Einfach gesagt, ermöglicht das Token-Burning die dauerhafte Entfernung von ASI aus dem Umlauf. Die periodischen Events beeinflussen den Preis nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage.

Sollte die AltSignals-Roadmap genau die hervorgehobene Richtung einschlagen und der breitere Kryptomarkt in einen neuen Bullenzyklus eintreten, können Anleger damit rechnen, dass der ASI-Preis im Jahr 2024 die Marke von 0,5 $ überschreitet. Von hier aus wird eine Rallye auf 1 $ wahrscheinlich das mittlere Ziel sein und das könnte potenzielle Preisentdeckungsgewinne im Jahr 2025 beinhalten.

Lohnt sich der Kauf von AltSignals heute?

Wie Marktexperten beobachtet haben, deuten die technischen Aussichten sowie die Aussichten für die wichtigsten Fundamentaldaten darauf hin, dass ein Anstieg des Bitcoin-Kurses von den aktuellen Kursniveaus aus das Potenzial hat, eine neue Dynamik für die Top-Trend-Altcoins zu katalysieren.

Für Investoren bietet ein solches Marktszenario auch die Chance, ihr Portfolio durch neue Top-Projekte zu ergänzen. Eines dieser Projekte ist heute AltSignals.

In früheren Marktzyklen haben neue Trends wie das Metaverse und Play-to-Earn das Entstehen von branchenbestimmenden Projekten wie The Sandbox und Axie Infinity bewirkt. Mit einem starken Narrativ im Bereich der künstlichen Intelligenz und einem funktionierenden Produkt, das bereits alle Arten von Händlern anzieht, scheint AltSignals für den großen Lauf gerüstet zu sein, wie es 2021 bei SAND und AXS der Fall war.

Nun, da Bitcoins Durchbruch über 30.000 $ den Eintritt von neuem Geld in die Kryptowährung ankündigen könnte, könnte ein Projekt, auf das man achten sollte, AltSignals sein.

Für weitere Informationen zum Kauf von ASI besuchen Sie bitte die AltSignals-Website.