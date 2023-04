Wird Metacade nach der Notierung bei Uniswap 0,05 $ erreichen?

Die Vorverkaufsphase von Metacade ist endlich vorbei, und die Kryptowährung ist nun für die breite Öffentlichkeit verfügbar. Metacade konnte während des Vorverkaufs mehr als 16 Mio. $ aufbringen, und das Entwicklerteam wird die Mittel verwenden, um einige Funktionen und Produkte innerhalb des Ökosystems einzuführen.

MCADE wurde am 6. April an der Uniswap-Börse notiert und soll noch vor Ende des Monats an zwei weiteren Börsen notiert werden. Angesichts solch hochkarätiger Notierungen ist es interessant, das Preispotenzial von MCADE in den nächsten Wochen und Monaten zu beobachten.

Wird Metacade 0,05 $ erreichen?

MCADE wurde am 6. April an der dezentralen Börse Uniswap notiert und wurde zu diesem Zeitpunkt mit 0,01614 $ gehandelt. Seitdem hat sich MCADE um mehr als 10 % erholt und wird nun bei 0,01866 $ gehandelt.

Die Notierung auf Uniswap hat sich in den letzten Tagen positiv auf MCADE ausgewirkt. MCADE könnte in naher Zukunft die 0,05 $-Marke anpeilen, da der Token bald an zwei großen zentralisierten Börsen, Bitmart und MEXC, notiert wird.

Bitmart ist eine in Singapur ansässige Kryptobörse, die derzeit in mehr als 180 Ländern weltweit tätig ist. Seine globale Reichweite bedeutet, dass MCADE bald für mehr Nutzer verfügbar sein wird.

MEXC ist eine der 15 größten Kryptowährungsbörsen der Welt mit einem Handelsvolumen von über 700 Mio. $. MCADE wird am 16. April auf Bitmart und am 30. April auf MEXC notiert. Die Notierung von MCADE an diesen beiden Börsen könnte sich auf den Preis des Tokens auswirken und ihn in naher Zukunft in Richtung der 0,05 $-Marke steigen lassen.

Was ist Metacade?

Metacade ist eine Spieleplattform, die im Ethereum-Netzwerk untergebracht ist. Als Community-gesteuertes Projekt möchte Metacade das P2E-Ökosystem revolutionieren und sicherstellen, dass Benutzer das Web3-Ökosystem genießen können.

Da die Vorverkaufsphase nun vorbei ist, wird sich Metacade auf die Verwirklichung einiger der in seinem Whitepaper genannten Ziele konzentrieren. Metacade möchte die ultimative Web3-Plattform werden, die es den Nutzern ermöglicht, nahtlos zu spielen, sich zu verbinden, zu bauen und zu verdienen.

Das Entwicklungsteam möchte Metacade bis zum nächsten Jahr in eine dezentralisierte autonome Organisation (DAO) umwandeln. Damit wird die Kontrolle über die Plattform an die Inhaber der MCADE-Token übergeben.

Was die Funktionsweise von Metacade betrifft, so soll das Projekt mehr als nur ein P2E-Spiel werden. Metacade ist eine Plattform, auf der zahlreiche Arcade-Spiele und Gamer zu Hause sind.

Das Team wird P2E-Turniere und -Wettbewerbe organisieren und den Nutzern die Möglichkeit geben, über diese Events MCADE-Token zu verdienen.

Während die Nutzer durch das Spielen von Spielen auf Metacade Geld verdienen können, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie sie auf den Plattformen Geld verdienen können. Token-Inhaber und Spieler können ihre MCADE-Tokens einsetzen und zusätzliches Einkommen verdienen, indem sie zur Verwaltung der Plattform beitragen.

Metacade-Preisprognose 2023

Die Vorverkaufsphase von Metacade ist abgeschlossen und verspricht einige spannende Entwicklungen in den kommenden Jahren. Das Team hat während der Vorverkaufsphase mehr als 16 Mio. $ aufgebracht und wird die Mittel nutzen, um in den nächsten Monaten einige spannende Funktionen einzuführen.

In der Vorverkaufsphase wurde MCADE zu 0,02 $ gehandelt. Der Token wurde am 6. April an der Uniswap-Börse notiert (bei 0,01614 $) und wird jetzt bei 0,01866 $ gehandelt.

Der breitere Kryptomarkt befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase, wobei Bitcoin in den letzten Wochen um die 28.000 $ gehandelt wurde. MCADE könnte noch vor Ende des Jahres die 0,1 $-Marke erreichen, wenn sich die fundamentalen Bedingungen des breiteren Marktes weiter verbessern.

Außerdem soll MCADE im April an den Kryptobörsen Bitmart und MEXC notiert werden. Der Token würde auch an anderen Kryptowährungsbörsen vor Ende des Jahres notieren, was seinen Preis in den nächsten Monaten nach oben treiben könnte.

Metacade wird in den nächsten Monaten einige bahnbrechende Funktionen einführen. Diese Funktionen könnten dazu beitragen, den Preis von MCADE kurz- und mittelfristig zu steigern.

Soll man jetzt in MCADE-Token investieren?

Trotz der Notierung auf Uniswap wird MCADE immer noch in der Nähe seines Vorverkaufspreises gehandelt. Der Token könnte sich mittel- und langfristig als hervorragende Investition für Investoren erweisen, dank der zahlreichen Funktionen und Events, die das Team plant.

In naher Zukunft wird MCADE an den Kryptowährungsbörsen Bitmart und MEXC notiert werden, wodurch der Token Tausende von Anlegern und Händlern weltweit erreichen kann. Der Token könnte auch an anderen Kryptowährungsbörsen vor Ende des Jahres notiert werden.

Darüber hinaus wird das Metacade-Team eine expansive GameFi-Plattform aufbauen und einen einzigartigen Tokenomics-Ansatz gemäß den in seinem Whitepaper veröffentlichten Details implementieren.

Da das Metacade-Projekt weiter wächst, könnte sich MCADE als eine ausgezeichnete Investition für Investoren erweisen.