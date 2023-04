Der Aktienkurs von AMTD Idea (NYSE: AMTD) ist in dieser Woche sprunghaft angestiegen, da im Vorfeld der anstehenden Gewinne ein Short-Squeeze stattfand. Die Aktie sprang auf einen Höchststand von 1,70 $, den höchsten Stand seit dem 10. Februar. In ähnlicher Weise stiegen die Aktien von AMTD Digital am Dienstag um mehr als 22 % und schlossen bei 8,10 $.

AMTD vs. HKD-Aktien

Short-Squeeze vor den Ergebnissen

AMTD ist ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das 2022 nach seiner Notierung in den Vereinigten Staaten bekannt wurde. Zu dieser Zeit stieg die Aktie parabolisch an und trieb ihre Marktkapitalisierung auf über 200 Mrd. $, womit sie größer war als Goldman Sachs. In der Spitze war es die fünftgrößte Finanzgruppe der Welt, obwohl ihre Finanzergebnisse zu vernachlässigen waren.

Es gab mehrere Theorien für diesen Anstieg. Einige Analysten vertraten die Ansicht, dass der Anstieg auf Marktmanipulationen zurückzuführen sei, da AMTD ein in Hongkong ansässiges Unternehmen ist. Es besteht daher die Möglichkeit, dass viele Anleger und Insider die Aktie nur gepumpt haben. Andere Analysten wiesen auf die Tatsache hin, dass einige Händler das Unternehmen mit dem Halbleiterriesen AMD verwechselten.

Die AMTD hat eine komplexe und verwirrende Geschäftsstruktur. Zunächst gibt es die AMTD-Gruppe, eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Hongkong. Die AMTD Group hält einen Anteil von 90 % an AMTD Idea, einer Gesellschaft, die in chinesische Unternehmen investiert. AMTD Idea wiederum hält eine 90-prozentige Beteiligung an AMTD Digital.

Wie zu erwarten war, stürzten die AMTD-Aktien nach der anfänglichen Rallye stark ab, da die ersten Käufer die Aktien abstießen. Heute wird das Unternehmen mit über 2,9 Mrd. $ bewertet. AMTD Digital, ein Haupteigentümer von AMTD Idea, hat eine Marktkapitalisierung von über 1,3 Mrd. $.

Es ist nicht klar, warum sowohl AMTD- als auch HKD-Aktien in dieser Woche sprunghaft angestiegen sind. Ein wahrscheinlicher Grund ist, dass AMTD Idea seine Finanzergebnisse am 18. April veröffentlichen wird. Die Analysten gehen davon aus, dass das Geschäft des Unternehmens im Zuge der Wiedereröffnung Hongkongs gut gelaufen ist.

Die jüngsten Ergebnisse waren besser als erwartet. Die Einnahmen des Unternehmens beliefen sich auf 55,41 Mio. $ und lagen damit um 17 Mio. $ höher als erwartet. Der Gewinn pro Aktie lag bei 37 Cents und damit 15 Cents über den Erwartungen der Analysten.

Ist es sicher, AMTD- und HKD-Aktien zu kaufen?

Eine der Anlageregeln von Warren Buffett lautet, immer in Unternehmen zu investieren, die man versteht. Man muss die Produkte kennen, die ein Unternehmen verkauft, und wissen, wie es Geld verdient. Außerdem muss man den Finanzergebnissen eines Unternehmens vertrauen.

Bei AMTD und HKD ist es schwierig, die Natur dieser Unternehmen zu verstehen und wie sie überhaupt Geld verdienen.

Wie bei anderen chinesischen Unternehmen ist es immer unmöglich, ihren Büchern zu vertrauen. Die letzten Ergebnisse, die das Unternehmen veröffentlicht hat, waren ungeprüft, was sie etwas schwer verdaulich macht.

Daher wäre es trotz des Short Squeeze schwierig, eine Investition in AMTD Idea und AMTD Digital zu empfehlen. Beide sind risikoreiche Anlagen, die nur wenig gehandelt werden.