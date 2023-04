Der Bitcoin-Preis bewegt sich an der 30.000 $-Widerstandsmarke, während Anleger die jüngsten amerikanischen Inflationsdaten und das positive FOMC-Protokoll verarbeiten. BTC ist seit seinem Tiefststand 2022 um über 93 % gestiegen und hat sich damit besser entwickelt als Gold, Aktien und andere Assets.

Hoffnungen auf einen Kurswechsel der Fed

Bitcoin und andere Altcoins haben gut abgeschnitten, da die Hoffnung besteht, dass die Fed sich dem Höhepunkt ihres Zinserhöhungszyklus nähert, während die Rezessionsrisiken steigen. Am Mittwoch zeigten Daten, dass die Gesamtinflation im März auf 5 % fiel, den niedrigsten Wert seit 2021.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Andere Wirtschaftsdaten waren in letzter Zeit relativ schwach. In der vergangenen Woche zeigten die Daten sowohl von ISM als auch von S&P Global, dass die EMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im März rückläufig waren. Dem verarbeitenden Gewerbe geht es deutlich schlechter, auch wenn immer mehr Unternehmen ihre Produktion in die USA verlagern.

Aus den am Freitag veröffentlichten Daten ging hervor, dass das Lohnwachstum weiter zurückging, obwohl die Arbeitslosenquote auf 3,5 % sank.

Es besteht daher die Möglichkeit, dass sich die Fed dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus nähert. Aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen geht hervor, dass einige Fed-Beamte eine Pause bei den Zinserhöhungen befürworten, um die Lage im Bankensektor zu beobachten.

Mehrere Teilnehmer betonten, dass angesichts der äußerst unsicheren Wirtschaftsaussichten bei der Festlegung des angemessenen geldpolitischen Kurses Flexibilität und Handlungsspielraum erhalten bleiben müssen.

Da die Fed eine Rezession einpreist und die Renditekurve invertiert ist, besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass es bald zu einem Kurswechsel kommen wird.

Krypto-Frühlingshoffnungen

Der Bitcoin-Preis befand sich während der aggressiven Phase der Fed-Straffung in einem Krypto-Winter. Jetzt gibt es Hoffnungen, dass wir zu einem Krypto-Frühling übergehen werden, wenn die monetären Bedingungen steigen. In einem Interview am Dienstag sagte Mike Novogratz, dass diese Maßnahmen der Fed mehr Menschen zu Kryptowährungen treiben könnten. Er erwartet, dass der BTC-Preis sein Allzeithoch wieder erreichen wird.

In einer Erklärung sagte Andrey Stoychev, der Projektmanager bei Nexo, dass er glaubt, dass ein Krypto-Frühling zu beginnen scheint. Er verwies auf die jüngsten Implosionen von Großbanken wie Credit Suisse und Silicon Valley Bank. Zu den nächsten Preisen, die es zu beobachten gilt, sagte er:

Mit 30.000 $ sind wir jetzt nahe an der 32.000 $-Schwelle für diesen Asset. Historisch gesehen, haben wir Widerstand bei $31,000- $32,500 gesehen. Wenn BTC 32.500 $ überschreitet, könnten wir auf dem Weg zu 34.000 bis 38.000 $ sein. Obwohl der Frühling eine unberechenbare Jahreszeit ist und es noch zu früh ist, den “Krypto-Winter” als beendet zu bezeichnen, sind dies positive Anzeichen für den Krypto-Bereich.