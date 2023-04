Metacade (MCADE) live auf Uniswap – Weitere Notierungen im April

Nach einem erfolgreichen Vorverkauf ist Metacade (MCADE) nun an der dezentralen Börse Uniswap gelistet. Die Gaming-Plattform sammelte während des Vorverkaufs, der vor kurzem endete, über 16 Mio. $ ein, was das Interesse der Investoren am Gamefi-Ökosystem zeigt.

Die Notierung an Uniswap war die erste und erfolgte am 6. April. Weitere Notierungen, auch an zentralisierten Börsen, werden diesen Monat erwartet. Am 16. April werden die Nutzer der beliebten Kryptobörse Bitmart Zugang zu MCADE haben. In der Woche, die am 30. April endet, wird der Token an der MEXC notiert werden. Weitere Notierungen werden im Laufe des Jahres folgen und den Weg für Investoren ebnen, um Zugang zum Token zu erhalten und den Preis nach oben zu treiben.

Web 3.0-Spiele verdrängen traditionelle Spiele mit einem CAGR von 68,9 %

Blockchain-Spiele werden immer beliebter, da sie leicht zugänglich sind und den Spielern verschiedene Verdienstmöglichkeiten bieten. Jüngsten Berichten zufolge wird dieser Sektor bis 2032 einen Umsatz von 1.020 Mrd. $ erreichen, was einer Wachstumsrate von 68,9 % entspricht. Im Jahr 2022 wurde das Blockchain-Gaming nur auf 5,41 Mrd. $ geschätzt.

Neben dem einfachen Zugang und den Gewinnen sind es laut Experten die Aussichten auf Echtzeit-Eigentum, die Blockchain-basierte Spiele so beliebt machen. Die verschiedenen Formen des Eigentums, wie NFT- und Gamefi-basierte Token, bieten den Spielern einzigartige Vorteile, die im traditionellen Gaming-Segment fehlen.

Experten glauben, dass Blockchain-basierte Spiele ihre traditionellen Pendants mit den jüngsten Gaming-Trends und dem prognostizierten Wachstum verdrängen werden. Dass dieser Wandel unvermeidlich ist, zeigen die zunehmenden Investitionen und der Eintritt neuer Gaming-Plattformen in den Sektor. Daher könnten Arcade-Projekte lohnende Investitionen für Personen sein, die sich mit der Zukunft der Gaming-Industrie befassen.

Metacade, ein Projekt mit einzigartigem Wertversprechen

Die Chancen für den Gaming-Sektor stehen außer Zweifel. Plattformen wie Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox und andere haben sich durch hochwertige Angebote im Web 3.0 einen Namen gemacht. Metacade ist nicht nur ein Neueinsteiger in diesem Bereich. Es bietet ein einzigartiges Wertversprechen, was erklärt, warum die Nachfrage der Investoren so groß ist.

Metacade ist eine Web 3.0-Gaming-Plattform im Arcade-Stil. Im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern bietet Metacade abwechslungsreiche und aufregende Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Investoren können den nativen Token MCADE einsetzen, an Preisverlosungen teilnehmen und durch In-Game-Wettbewerbe über Compete2Earn verdienen. Create2Earn ist eine weitere Initiative, die Benutzer für Beiträge zum Community-Hub belohnt, einschließlich der Generierung von Spielebewertungen und der Interaktion mit Peer-Posts. Es gibt auch Work2Earn-Möglichkeiten durch Gig-Jobs, die auf der Plattform veröffentlicht werden.

Mit anderen Worten: Metacade bietet mehr als nur ein Spielerlebnis und hebt sich damit von seinen Vorgängern ab. Es ist auch Community-getrieben und strebt für die Zukunft eine DAO-ähnliche Struktur an, die seinen Nutzern eine größere Rolle in der Governance gibt.

Das prognostizierte Wachstum im Bereich Blockchain-Gaming macht Metacade zu einem Top-Anwärter auf Erfolg. Die Plattform hat reale Anwendungsmöglichkeiten und eine bereits bestehende Community von Spielbegeisterten, Investoren und Partnern. Das macht Metacade zu einer Plattform, die man im nächsten Jahrzehnt im Auge behalten sollte, wenn das Web 3.0-Gaming an Fahrt gewinnt.

Lohnt sich der Kauf von Metacade jetzt?

Metacade hat soeben seinen Vorverkauf abgeschlossen und ist zunächst auf Uniswap DEX gelistet. Daher ist seine Verfügbarkeit für den Handel in gewisser Weise eingeschränkt. Das bedeutet, dass das Potenzial von MCADE erst dann zum Tragen kommt, wenn es an den großen Börsen gehandelt wird. Die ersten Pläne sehen vor, MCADE an bis zu 5 Top-Börsen zu bringen.

In der Vergangenheit haben neu eingeführte Token ein neues Niveau erreicht, sobald sie an großen Börsen notiert sind. Dann stehen sie vielen Anlegern zur Verfügung und weisen eine hohe Liquidität auf. Daher könnte MCADE jetzt, da er nur an einer einzigen Börse, Uniswap, erhältlich ist, einen attraktiven Preis haben. In Verbindung mit dem Wachstum im Gamefi-Sektor könnte MCADE in den nächsten Jahren zu einer 100-fachen Investition werden.

Nach unserer konservativen Prognose könnte der Coin bis 2024 um das 10-fache steigen, wenn er an einigen Börsen notiert ist. Eine Investition in Metacade ermöglicht auch die Teilnahme an einer spannenden Arcade-Plattform mit mehreren Verdienstmöglichkeiten.