Pi Network, ein führender Akteur in der Kryptoindustrie, hat die Liste des Hackathons des 1. Quartals veröffentlicht, der zwischen dem 1. Januar und dem 5. März stattgefunden hat. Der äußerst erfolgreiche Hackathon hatte über 360 offizielle Anmeldungen und mehr als 6.700 Teilnehmer aus der ganzen Welt.

Die Gewinner dieses Hackathons waren Entwickler aus verschiedenen Branchen. Polls for Pi ist eine Umfrage-dApp, die es Mitgliedern der Community ermöglicht, an Umfragen teilzunehmen. In einer Erklärung lobte das Pi-Team das Team für den Aufbau einer einfachen und benutzerfreundlichen dApp für die Community.

Die anderen Gewinner des Hackathons sind Coinscro, ein Treuhandsystem und eine Streitbeilegungsplattform. Die Entwickler hoffen, dass diese Plattform das Vertrauen in Peer-to-Peer-Transaktionen im Netz stärken wird. Piketplace und Connect Social waren die anderen Siegerprojekte des Hackathons. In einer Erklärung sagte der Gründer und Leiter der Produktabteilung von Pi Network:

Das Pi Core Team wurde nicht nur durch die Hunderte von eingereichten Projekten ermutigt – darunter Apps für soziale Medien, Marktplätze, Block-Explorer, Spiele und mehr – sondern auch durch die Zehntausende von Pioneers, die bei der Überprüfung jeder einzelnen Einreichung geholfen haben. Dieser Hackathon war eine gute Erinnerung an das, was wir wissen: Der Aufbau des Pi Ökosystems erfordert die Beteiligung der gesamten Community.

Pi Network ist ein sehr beliebtes Blockchain-Projekt, das hofft, die größten Herausforderungen in der Kryptoindustrie zu lösen. Zum Beispiel ermöglicht es jedem mit einem Smartphone, Pi Coin zu minen. Dieser Coin wird für die Abwicklung von Transaktionen im Pi Ökosystem verwendet.

Allerdings können die Besitzer des Pi Coin diesen vorerst nicht in Fiat-Währungen wie den US-Dollar umtauschen. Die Entwickler sagen, dass dies daran liegt, dass er sich derzeit in einem geschlossenen Mainnet befindet und dass der Coin in naher Zukunft an Börsen gelistet wird.

Anfang dieses Jahres trafen mehrere Börsen, darunter Huobi, die umstrittene Entscheidung, Pi-Coin-Derivate zu listen, ein Schritt, der von den Entwicklern kritisiert wurde.