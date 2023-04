Bitrue Coin (BTR) stürzt nach fatalem Bitrue-Hack ab

Bei einem offenbar gut organisierten Bitrue-Hack hat die in Singapur ansässige Kryptowährungsbörse heute 23 Mio. $ an Kryptowährungen verloren.

Der Hack hat den Bitrue Coin (BTR), der sich seit Anfang April in einer Baisse befindet, weiter in Bedrängnis gebracht. Der Token ist in den letzten zwei Wochen um etwa 19 % gefallen.

Gestohlene Token beim Bitrue-Hack

Die Hacker erbeuteten ETH-, QNT-, GALA-, SHIB-, HOT- und MATIC-Token im Wert von etwa 23 Mio. $ (gemäß dem Marktwert zum Zeitpunkt des Hacks).

Bitrue bestätigte den Hack in einem Tweet:

Wir haben am 14. April 2023 um 07:18 (UTC) eine kurze Sicherheitslücke in einer unserer Hot Wallets festgestellt. Wir waren in der Lage, diese Angelegenheit schnell zu beheben und die weitere Ausnutzung von Geldern zu verhindernv… Die Angreifer waren in der Lage, Vermögenswerte im Wert von etwa 23 Mio. $ in den folgenden Währungen abzuheben: ETH, QNT, GALA, SHIB, HOT und MATIC.

Das Team der Börse fügte hinzu, dass es die Angelegenheit untersucht. Es sagte auch, dass die betroffene Krypto-Wallet “weniger als 5%” der gesamten Krypto-Vermögensreserven der Börse enthielt und dass die anderen Wallets nicht kompromittiert wurden. Dies bedeutet also, dass die Hacker nur die Gelder der Börse und nicht die der Kunden gestohlen haben, was für Bitrue-Kunden positiv ist.

Bitrue setzt Auszahlungen vorübergehend aus

Nach dem Hack hat Bitrue angekündigt, dass es alle Auszahlungen von der Börse vorübergehend ausgesetzt hat. Es wird erwartet, dass die Abhebungen am 18. April, also in vier Tagen, wieder aufgenommen werden.

In der Erklärung, in der die vorübergehende Einstellung der Auszahlung angekündigt wurde, erklärte die Börse, dass “alle identifizierten Nutzer, die von diesem Vorfall betroffen sind, vollständig entschädigt werden”.

Laut den Daten von Coingecko werden auf Bitrue im Durchschnitt Transaktionen im Wert von 1 Mrd. $ abgewickelt, was bedeutet, dass Bitrue zu den größten Kryptobörsen gehört.