Metacades MCADE-Kursanstieg unmittelbar nach BitMart-Börsengang

Der Preis von MCADE schwankt seit seiner Notierung auf CoinMarketCap zwischen 0,22 $ und 0,015 $.

Kryptoanalysten und Investoren erwarteten, dass die Notierung auf Uniswap einen signifikanten Preisanstieg auslösen würde, was jedoch nicht eintrat. Obwohl die Investoren über die Preisstagnation seit dem Ende des Metacade-Vorverkaufs besorgt sind, glauben die meisten, dass sich der Token nach scheinbar wochenlangen, konzentrierten Aktivitäten konsolidiert.

MCADE-Notierung auf BitMart

Nach den Informationen auf der offiziellen Website von Metacade zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verbleiben nur noch etwa drei Tage, bis der MCADE-Token an der Kryptobörse BitMart notiert wird.

Genau wie der Vorverkauf von Metacade und die anschließende Notierung von MCADE auf Uniswap hat die Notierung von MCADE auf BitMart bei den Anlegern für Aufsehen gesorgt. Die Mehrheit erwartet, dass die Notierung den Preis in die Höhe treiben wird, da es die erste zentralisierte Kryptowährungsbörse sein wird, die den Token notiert.

Einige sind jedoch skeptisch, was die Auswirkungen der Notierung auf BitMart auf den Token betrifft, da er derzeit unter seinem endgültigen Vorverkaufspreis gehandelt wird. Aber in den meisten Fällen, wie in den meisten Krypto-Nachrichten zur Token-Listung ersichtlich, führt die Notierung an dezentralen Börsen (DEXs) nicht zu einer so großen Zugkraft wie die Notierung an zentralen Börsen (CEXs).

Wie hoch wird der MCADE-Preis voraussichtlich steigen?

MCADE testete am Wochenende ein Allzeittief von 0,01498 $ und löste Schockwellen unter den Anlegern aus, da der Token seinen Vorverkaufspreis auch nach der Notierung bei CoinMarcketCap und Uniswap nicht überschritten hat.

Im Moment sind alle Augen auf das Preisniveau von 0,022 $ gerichtet, dem Preis, den der Token am Ende des Vorverkaufs hatte. Die meisten Analysten hoffen, dass der Token nach der Notierung auf BitMart über dieses Niveau ausbricht und wahrscheinlich gegen Ende April, nachdem MEXC Global den Token notiert hat, in Richtung 0,1 $ steigt.

Ist Metacade eine gute Investition?

Obwohl Metacade noch ein neues Projekt ist, erfreut es sich großer Beliebtheit bei Spielern, Spieleentwicklern und Krypto-Investoren, die während des gerade beendeten Metacade-Vorverkaufs in großer Zahl den MCADE-Token erworben haben.

Obwohl der MCADE-Token seit dem Ende des Vorverkaufs noch keinen signifikanten Aufwärtstrend verzeichnet hat, wird erwartet, dass die erhöhte Aktivität auf der Metacade-Plattform und die Notierung an verschiedenen zentralisierten Börsen, einschließlich der bevorstehenden Notierung auf BitMart, einen signifikanten MCADE-Preisanstieg auslösen wird.

Um zu beweisen, dass es Metacade ernst meint, hat das Unternehmen vor kurzem seine erste Partnerschaft mit Metastudio bekannt gegeben, einem revolutionären neuen Spieleunternehmen, das sich darauf konzentriert, aufregende, avantgardistische und innovative Handyspiele für die Metacade-Arcade zu liefern.

Laut dem Whitepaper des Projekts wird erwartet, dass Metacade mehr Partnerschaften mit Play-to-Earn-Projekten eingeht, weitere CEX-Notierungen bekommt, mehr Giveaways und Wettbewerbe für die Gaming-Community startet und seinen universellen Online-Hangout für alles, was mit GameFi und P2E zu tun hat, im 2. Quartal 2023 startet. All diese Aktivitäten werden höchstwahrscheinlich die Nachfrage nach MCADE-Token anregen, da der Token das Rückgrat des Metacade-Ökosystems ist.

Neben der Notierung an verschiedenen Kryptobörsen würde eine erhöhte MCADE-Nachfrage die positiven Aussichten des Tokens zusätzlich stärken.