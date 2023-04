Verkaufsdruck lässt Bitcoin-Preis zurückgehen: Was kommt jetzt für BTC?

Der Bitcoin-Preis hat seit Ende März einen beträchtlichen Preisanstieg erlebt. Er stieg am Freitag auf über 30.100 $, bevor er nach Ansicht der meisten eine Preiskorrektur einleitete. Der Bitcoin-Preis stieg zwischen Mitte März und Mitte April um etwa 50 % an.

Die On-Chain-Daten scheinen darauf hinzudeuten, dass der Kryptomarkt zwar oberflächlich betrachtet immer noch optimistisch ist, bei genauerer Betrachtung jedoch Anzeichen für potenzielle Verkäufe zu erkennen sind.

Anstieg des Volumens der Erwähnungen in sozialen Netzwerken in Bezug auf BTC

Der dramatische Anstieg des BTC-Preises über 30.000 $ führte dazu, dass das Volumen der Erwähnungen in sozialen Netzwerken für BTC im Vergleich zum Vormonat um 81 % anstieg. Bitcoin war jedoch nicht die einzige Kryptowährung, die einen Anstieg der Erwähnungen in sozialen Netzwerken erlebte. Stablecoins und Altcoins erlebten im letzten Monat ebenfalls einen Anstieg der Erwähnungen in sozialen Netzwerken, da der allgemeine Kryptomarkt Anzeichen einer starken Aufwärtsbewegung aufwies.

Laut Santiment ist eine hohe Anzahl von Erwähnungen in den sozialen Medien in der Regel ein negatives Signal und deutet darauf hin, dass die Marktbedingungen nach Ansicht der Händler den höchsten Stand erreicht haben und sie zu Gewinnmitnahmen übergehen.

Um Santiments Argument zu untermauern, zeigen die “Whales” kein nennenswertes Interesse, da Transaktionen im Wert von über 100.000 $ innerhalb des normalen Niveaus liegen. Darüber hinaus sind die Diskussionen über Kryptowährungen insgesamt zurückgegangen, obwohl dies kein guter Indikator ist, da die FOMO die Diskussionen jederzeit wieder aufleben lassen kann.

Wie geht es mit dem Bitcoin-Preis weiter?

Das 365-Tage-Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert (MVRV) hat sich verbessert. Der Indikator ist innerhalb von etwa 30 Tagen von der neutralen Linie auf knapp unter 30 % gestiegen.

Normalerweise bedeutet ein Anstieg über 30 %, dass Bitcoin in die Gefahrenzone gerät, was gleichbedeutend mit einer Preiskorrektur ist. In der Vergangenheit (November 2021, Dezember 2020 und September 2019) hat ein MVRV-Verhältnis von über 30 % zu einem Preisrückgang geführt.

Geht man von früheren Trends aus, ist der Bitcoin-Preis anfällig für eine Preiskorrektur, da sich das MVRV-Verhältnis fast der 30 %-Marke nähert. Auch der technische Indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt einen rückläufigen Crossover an, der auf dasselbe hindeutet.