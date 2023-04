Metacade (MCADE) bereitet sich nach der Notierung auf BitMart auf den Start auf MEXC vor

MCADE, das native Token des Metacade-Ökosystems, ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 10 % gestiegen. Dies geschieht zu einer Zeit, in der der breitere Kryptowährungsmarkt im Minus notiert und Bitcoin (BTC) nun bei 29.000 $ liegt, nachdem er am 14. April 31.000 $ testete.

Die positive Entwicklung kann mit der Notierung von MCADE an der Kryptowährungsbörse BitMart am 20. April in Verbindung gebracht werden. Wie von Invezz berichtet, sind MCADE-Einzahlungen bei BitMart bereits offen, während der Handel am Donnerstag beginnt und Auszahlungen am Tag danach aktiviert werden.

Bisher ist MCADE an einer erstklassigen Kryptowährungsbörse, Uniswap, notiert und bereitet sich nun darauf vor, Anfang Mai auf zwei weiteren Plattformen, BitMart und MEXC, live zu gehen.

Die Notierungen könnten das Interesse an MCADE in naher Zukunft explodieren lassen, da der Token nun Millionen von Anlegern weltweit zur Verfügung steht.

Metacade wird am 20. April bei BitMart notiert und bereitet sich auf eine weitere Notierung nächste Woche vor

Metacade war in letzter Zeit wegen all der guten Dinge in den Nachrichten. Knapp einen Monat nach Abschluss der Vorverkaufsphase wurde MCADE bereits bei Uniswap gelistet und bereitet sich auf zwei weitere Notierungen vor.

MCADE wurde Anfang dieses Monats an Uniswap, der führenden dezentralen Börse des Ethereum-Netzwerks, notiert. Am Freitag, den 20. APRIL, wird eine weitere Notierung auf BitMart folgen.

Durch die Notierung auf BitMart wird MCADE neun Millionen Nutzern weltweit zugänglich gemacht. Die allgemeine Marktstimmung in Bezug auf die Notierung von MCADE auf BitMart und die bevorstehende Notierung an der MEXC ist positiv.

MCADE-Notierungen stellen hervorragende Entwicklungen dar

MCADE wird voraussichtlich am 20. April für den Handel verfügbar sein, während die Auszahlung am folgenden Tag beginnen wird.

Die Notierung bei Uniswap und der bevorstehende Start von Metacade bei BitMart und MEXC hat dazu geführt, dass es in den Charts von Coinmarketcap und Coingecko gestiegen ist. Zum Zeitpunkt der Drucklegung hat MCADE eine Marktkapitalisierung von über 26 Mio. $ und rangiert auf Coinmarketcap auf Platz 3.124.

Laut den von Coinmarketcap erhaltenen Daten steht Metacade auf der Beobachtungsliste von fast 2.000 Investoren, was darauf hindeutet, dass das Interesse an dem Token steigt.

In einer AMA-Sitzung Anfang dieser Woche wies Metacade-CEO Rusell Bennet darauf hin, dass die Notierung auf BitMart eine hervorragende Entwicklung für die Metacade-Community ist, während das Team weiterhin an anderen Notierungen und Funktionen arbeitet.

Der CEO fügte hinzu, dass Metacade bereits mit mehreren erstklassigen Börsen in Kontakt stehe, und versicherte der Community, dass der Token auf diesen Plattformen eingeführt wird, sobald das Produkt live geht.

Bis Anfang Mai wäre MCADE innerhalb von drei Wochen bei Uniswap, BitMart und MEXC gelistet.

Der einzigartige Wert von Metacade

Das Blockchain-Gaming-Ökosystem wächst schnell, dank der Entstehung von Projekten wie Axie Infinity und Decentraland in den letzten Jahren.

Jüngsten Untersuchungen zufolge wird erwartet, dass das Blockchain-Gaming-Ökosystem bis 2027 eine Bewertung von 65,7 Mrd. $ erreichen wird, was einen massiven Anstieg gegenüber den 4,6 Mrd. $ im Jahr 2022 darstellt.

Metacade könnte eines der Projekte sein, die vom Wachstum des GamFi-Ökosystems profitieren. Als Web 3.0-Gaming-Plattform im Arcade-Stil wird Metacade es seinen Benutzern ermöglichen, über regelmäßige P2E-Initiativen, aber auch über andere Methoden wie Staking, Geld zu verdienen.

Die Spieler können auch an Preisverlosungen teilnehmen und durch Wettbewerbe im Spiel über Compete2Earn Geld verdienen. Eine weitere Initiative, die Community-Nutzer dafür belohnt, dass sie zum Wachstum des Ökosystems beitragen, ist Create2Earn, bei dem Nutzer dazu ermutigt werden, Spiele zu bewerten und Beiträge zu verfassen.

Metacade wird auch Work2Earn-Möglichkeiten durch Gig-Jobs einführen, die auf der Plattform veröffentlicht werden. Mit diesen Funktionen bietet Metacade den Benutzern mehr als nur ein Spielerlebnis. Das erwartete Wachstum des Blockchain-Gaming-Ökosystems könnte Metacade zu einem der Gewinner der Branche machen.

Lohnt sich der Kauf von Metacade im Vorfeld der Notierungen?

Metacade hat vor wenigen Wochen seine Vorverkaufsphase abgeschlossen und ist bereits an der weltweit größten dezentralen Börse notiert. Die bevorstehende Notierung bei BitMart und MEXC wird dazu führen, dass MCADE Millionen von Investoren weltweit zur Verfügung steht.

Zusätzlich zu den Notierungen an diesen großen Krypto-Börsen plant Metacade, im laufenden Quartal einige wichtige Partnerschaften bekannt zu geben.

Im dritten Quartal des Jahres will Metacade seine klassische Arcade-Plattform GameFi auf den Markt bringen. Die Einführung dieser P2E-Plattform könnte die Akzeptanzrate von MCADE erhöhen und in der Folge zu einem höheren Wertanstieg führen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist MCADE gegenüber dem vor 11 Tagen erreichten Allzeithoch von 0,02133 $ um 10 % gesunken. Die Rallye von MCADE in den kommenden Wochen und Monaten könnte von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Notierung an weiteren Börsen, die Einführung einiger seiner Produkte und die fundamentalen Bedingungen des breiteren Kryptowährungsmarktes.

Für Investoren, die am GameFi-Ökosystem interessiert sind, könnte sich Metacade jedoch dank der bevorstehenden Notierungen, Partnerschaften und Produkteinführungen als hervorragende Investition erweisen.