Der Kurs von Zilliqa stieg am Mittwoch auf den höchsten Stand seit dem 23. Februar, da die Anleger auf die bevorstehende Einführung der EVM warteten. ZIL stieg auf einen Höchststand von 0,036 $, was etwa 68 % über dem bisherigen Jahrestief lag. Dies macht ihn zu einer der Kryptowährungen mit der besten Performance in der Branche. Andere Altcoins wie AltSignals (ASI), Internet Computer (ICP) und Oasis Network entwickeln sich gut.

Zilliqa EVM-Einführung

Ethereum hat sich zur weltweit größten Blockchain für Smart Contracts entwickelt. Dies zeigt sich in der steigenden Anzahl von dApps in seinem Ökosystem. Zum Beispiel in der dezentralen Finanzierung (DeFi) hat Ethereum einen Total Value Locked (TVL) von über 70 Mrd. $ und eine Marktdominanz von fast 70 %.

Gleiches gilt für die Branche der Non-Fungible Token (NFT), in der Sammlungen wie Bored Ape Yacht Club (BAYC) dominieren. Im Durchschnitt liegen die NFT-Verkäufe von Ethereum in einem 24-Stunden-Zeitraum normalerweise über 25 Mio. $.

Daher gibt es zwei Haupttrends in der Blockchain-Industrie. Erstens gibt es einen allgemeinen Trend zu Layer-2-Netzwerken, bei denen es sich um Sidechains handelt, die Ethereum-Transaktionen schneller und zu geringeren Kosten verarbeiten. Einige der Top-Layer-2-Netzwerke in der Branche sind Cartesi, Optimism und Arbitrum.

Zweitens starten viele Blockchains zur Verbesserung der Interoperabilität ihre Ethereum Virtual Machine (EVM). EVM ist eine Software, die Smart Contracts im Ethereum-Netzwerk ausführt. Es trägt dazu bei, die Interoperabilität innerhalb verschiedener Chains zu verbessern. Einige der beliebtesten Chains, die an EVM arbeiten, sind IOTA, EOS und Zilliqa.

Die nächste wichtige Neuigkeit von Zilliqa wird die Einführung der EVM-Implementierung im Mainnet sein, die am 25. April dieses Jahres stattfinden wird. Die Implementierung wird um 08:00 UTC-Zeit live gehen.

Die Integration von EVM wird zahlreiche Vorteile für das Zilliqa-Ökosystem haben. Beispielsweise werden Benutzer ihre nativen ZILs mit gängigen Wallets wie MetaMask übertragen. Außerdem können Entwickler Solidity Smart Contracts bereitstellen.

Zilliqa-Preisvorhersage

Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass sich der ZIL-Kurs in den letzten Wochen in einem unaufhaltsamen Aufwärtstrend befindet. Im Zuge dieser Rallye ist der Kurs vom bisherigen Jahrestief von 0,021 $ auf ein Hoch von 0,036 $ gestiegen. Der Kurs hat es geschafft, wichtige psychologische Schwellenwerte zu überschreiten. Zuletzt überwand er den wichtigen Widerstand bei 0,0328 $, dem Höchststand vom 2. April. Mit dem Überschreiten dieses Preises hat der Coin das Double-Top-Muster ungültig gemacht.

Zilliqa hat sich über alle gleitenden Durchschnitte bewegt, während die Oszillatoren nach oben zeigen. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Coin weiter steigen wird, da die Käufer den nächsten wichtigen Widerstandspunkt bei 0,037 $ anpeilen, dem höchsten Punkt im April dieses Jahres.

Token-Vorverkauf von AltSignals geht weiter

Ein weiteres großes Thema in der heutigen Welt ist künstliche Intelligenz. KI wurde als eine der größten Entdeckungen bezeichnet, in derselben Linse wie Feuer und Reifen. Heute sind KI-Plattformen wie Googles Bard und Microsofts Bing so mächtig geworden, dass sie Software schreiben, Musik komponieren und Geschichten schreiben können.

Analysten gehen davon aus, dass die meisten Branchen in den kommenden Jahren von KI betroffen sein werden. Beispielsweise wird es die Finanzbranche betreffen, indem es Analysen durchführt und Empfehlungen abgibt. AltSignals ist eine der Top-Plattformen, die an der Implementierung von KI in der Branche arbeitet.

AltSignals ist eine profitable Plattform, die Analysen durchführt und Signale zu wichtigen Vermögenswerten wie Forex und Kryptowährungen an Händler sendet. Als Teil des Wachstums arbeiten die Entwickler nun daran, KI in ihre Plattform zu integrieren, um die Ergebnisse zu verbessern. AltSignals ist bei seinen Nutzern sehr beliebt, wie Sie auf der Bewertungsplattform Trustpilot nachlesen können.

Als Teil dieses Übergangs führt AltSignals einen Token-Verkauf für ASI durch. ASI ist das Token, das die Plattform antreibt. Es wird verwendet, um Zahlungen zu leisten und andere Teilnehmer des Ökosystems zu ermutigen. Außerdem wird es für Abstimmungszwecke verwendet, wenn die Decentralized Autonomous Organization (DAO) gestartet wird.

AltSignals Token-Verkauf boomt

Der Token-Verkauf von AltSignals war erfolgreich. In nur wenigen Wochen haben die Entwickler über 592.000 $ gesammelt, was etwa 54,82 % ihres Ziels entspricht. Da jeder Token für 0,015 $ erhältlich ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachfrage nach dem Token in den kommenden Wochen weiter steigen wird. Sie können den ASI-Token hier kaufen.

Die Investition in Token-Vorverkäufe kann eine äußerst profitable Strategie sein. Ein gutes Beispiel dafür ist der jüngste Start von Metacade, einer Plattform, die bei ihrem Token-Verkauf rund 16 Mio. $ aufgebracht hat. Wenige Tage nach dem Token-Launch wird die Plattform mit über 25 Mio. $ bewertet, was bedeutet, dass die ursprünglichen Käufer profitiert haben.

Ist ASI eine gute Investition?

Das AltSignals-Whitepaper beschreibt, wie die Plattform funktioniert und was sie erreichen will. Und aufgrund der Tatsache, dass AltSignals bereits profitabel ist, glaube ich, dass ASI ein guter Kauf ist. Wie bei anderen Kryptowährungen gibt es jedoch auch hier Risiken, d. h. man sollte sich bemühen, seine Verluste zu begrenzen. Zum Beispiel sollte man nicht sein ganzes Geld auf ASI oder andere Coins setzen.