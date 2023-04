Dogecoin-Preis stabil, da Adressen die 100.000-Marke überschreiten

Charles ist ein Reporter für Invezz. Er hat einen Abschluss in Mechatronik, wurde aber von der spannenden Welt der… mehr lesen

Der Dogecoin-Preis ist seit Anfang April stabil geblieben, nachdem er auf ein 4-Monatshoch kletterte. Der Marktführer der Meme-Coins wurde bei 0,08691 $ gehandelt, was einem Rückgang von etwa 5 % entspricht, und das an einem Tag, an dem Elon Musks Unternehmen SpaceX gerade seinen ersten Raumschiff-Testflug im Orbit durchgeführt hat.

Genau wie das Starship, das auf halber Strecke des Testflugs in einer ungeplanten schnellen Zerstörung endete, begann Dogecoin (DOGE) den Tag mit einem Anstieg auf ein Tageshoch von 0,09297 $, bevor er auf den aktuellen Preis zurückging.

Dogecoin aktive Adressen

Laut den Daten von Bitinforcharts stieg die Anzahl der aktiven Dogecoin-Adressen am 4. April auf über 100.000 und damit auf das höchste Niveau seit August 2022.

Zu dem Zeitpunkt, als die Adressen die 100.000-Marke überstiegen, stieg auch der Dogecoin-Kurs auf ein 4-Monatshoch, was durch einen abrupten Wechsel des alten blauen Vogellogos auf Twitter zu einem ausgeschnittenen Bild von Dogecoin ausgelöst wurde. Nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk hofften viele, dass DOGE der offizielle Zahlungs-Token von Twitter werden würde.

Interessanterweise hat das Dogecoin-Netzwerk konstant mehr als 47.000 tägliche Nutzer angezogen, was die Beständigkeit der Investoren zeigt. Auch die aktiven Adressen sind in den letzten 30 Tagen über 55.000 geblieben.

All diese Faktoren deuten auf einen erhöhten Marktanteil und ein gesteigertes Interesse an dem Netzwerk hin, was zu einem sprunghaften Anstieg der DOGE-Nachfrage führen könnte.

Außerdem hat sich der Dogecoin-Preis seit seinem Tiefstand im Juni 2022 fast verdoppelt. Auf der anderen Seite sind die Transaktionsgebühren in dieser Woche auf ein neues Niveau angestiegen.