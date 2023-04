Der Aktienkurs von First Republic Bank (NYSE: FRC) ist ungeliebt und unerwünscht, da sich die Anleger Sorgen um die Zukunft des Unternehmens machen. Der Kurs bewegt sich seitwärts in der Nähe seines Jahrestiefststandes, da die Anleger auf weitere Daten warten. Die Aktie hat in dieser Woche über 90 % ihres Wertes verloren.

Licht am Ende des Tunnels?

Eine der besten Banknachrichten dieser Woche kam von der Western Alliance Bank, die nach dem Zusammenbruch von SVB und Signature Bank als Hochrisikounternehmen galt. In seinen Finanzergebnissen erklärte das Unternehmen, dass die Kunden zurückkommen. Die Einlagen stiegen in den letzten Wochen um mehr als 3 Mrd. $, was bedeutet, dass das Unternehmen etwa 40 % seiner Verluste wiedererlangt hat.

Diese Ergebnisse sind ein gutes Zeichen für andere regionale Banken, einschließlich der First Republic Bank. Sie bedeuten, dass das Vertrauen in diese Banken dank der Garantie der Bundesregierung, die Einlagen zu sichern, wieder zunimmt.

Der nächste wichtige Katalysator für den Aktienkurs von FRC wird am 24. April erwartet, wenn das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlichen wird. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen einen Rückgang der Gesamteinlagen um über 74 Mrd. $ im 1. Quartal mitteilen wird. Dieser Rückgang wird durch die 30 Mrd. $ Einlagen von großen amerikanischen Banken wie JP Morgan und Citigroup ausgeglichen werden.

Die Analysten haben ihre Schätzungen für die First Republic Bank herabgesetzt. In den letzten 90 Tagen haben 9 Analysten ihre EPS-Schätzung nach unten korrigiert. Sie erwarten nun, dass das Unternehmen in Q1 ein EPS von 0,51 $ und einen Umsatz von 1,13 Mrd. $ verzeichnen wird.

Ist der FRC-Aktienkurs zu billig?

FRC-Chart von TradingView

Die Tatsache, dass First Republic eine riskante Bank ist, ist keine Neuigkeit. Jeder weiß das, und das erklärt, warum die Aktie auf weniger als 15 $ abgestürzt ist. Die Frage ist daher, ob die Aktie in den nächsten Tagen eine Chance auf eine Erholung hat.

Ich glaube, dass das Geschäft von FRC über Jahre hinweg einen Abschwung erleben wird, während es sich an die neue Normalität anpasst. Außerdem habe ich Bedenken hinsichtlich der Anleihen des Unternehmens und seiner künftigen Rentabilität.

Nach einer Risiko-Ertrags-Analyse bin ich jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es eine gute Aktie ist, um sie auf dem aktuellen Niveau zu kaufen. Aufgrund der Gesamtrisiken sollte die Beteiligung jedoch nur gering sein, da das größte Risiko ein Misserfolg sein könnte.

Die positive Seite ist, dass das Unternehmen erklärt hat, dass sich die Abflüsse in letzter Zeit verlangsamt haben und dass die Schwäche bei Einnahmen und Rentabilität bereits eingepreist ist. Auch die Tatsache, dass das Unternehmen seine Vorzugsdividende ausgesetzt hat, ist bereits bekannt. Diese Ergebnisse sind also bereits eingepreist.

Daher glaube ich, dass die Aktie nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse am Montag bis zum nächsten wichtigen Widerstand bei 20 $ steigen wird.