Preisprognose für die KI-basierte Krypto ASI, während sich die Vorverkaufsphase 1 dem Ende nähert

Die Popularität von AltSignals ist durch die Decke gegangen, nachdem es einen KI-gestützten Algorithmus vorgestellt hat, der von einer KI-basierten Kryptowährung, ASI, angetrieben wird.

AltSignals führt den ASI-Vorverkauf durch, der sich derzeit in Phase 1 befindet, nachdem die BETA-Phase erfolgreich ausverkauft wurde. Man kann über die offizielle Website an dem Vorverkauf teilnehmen.

AltSignals KI-gestütztes Algorithmus-Projekt

AltSignals ist Marktführer bei der Bereitstellung von Handelssignalen und der Entwicklung algorithmusbasierter technischer Indikatoren, um Finanzmarkthändlern dabei zu helfen, von Preisbewegungen zu profitieren. Es begann mit dem Senden von kostenlosen Krypto-Handelssignalen, wurde aber später auf Forex, CFDs und Aktien ausgeweitet.

AltSignals bietet fundamentale und technische Analysen und hilft den Kunden bei der Platzierung von Trades und dabei zu profitieren. Die Plattform generiert Handelssignale mit einem technischen Indikator namens AltAlgo Indicator.

Der AltAlgo Indicator scannt die Finanzmärkte und warnt die Benutzer von AltSignals, wenn sich eine gute Handelsgelegenheit ergibt. Der Indikator verwendet derzeit mehrere Handelsstrategien und technische Indikatoren, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Altsignals arbeitet nun an einem KI-basierten Algorithmus, um den Prozess der Signalerzeugung effizienter zu gestalten. Der KI-Algorithmus wird den leistungsstärksten Algorithmus einschließlich des AltAlgo Indicator nehmen und diesen verwenden, um eine Reihe von KI-Produkten zu entwickeln, von denen eines die ActualizeAI ist, die von der ASI-Kryptowährung angetrieben wird.

Die ASI-Kryptowährung ist nicht nur eine KI-basierte Kryptowährung, sondern funktioniert auch auf der Ethereum-Blockchain, die während des laufenden Vorverkaufs kostengünstige Token-Käufe über den AltSignals DEX ermöglicht.

Ist die KI-basierte Kryptowährung ASI eine gute Investition?

Es gibt mehrere Faktoren, auf die ein Krypto-Investor achtet, insbesondere wenn er in ein neues Krypto-Projekt investiert, da der Krypto-Markt sehr volatil ist. Und einer dieser Faktoren ist die Suche nach einem Projekt, dessen Muttergesellschaft vertrauenswürdig ist und eine starke Erfolgsbilanz hat, insbesondere angesichts der vielen Krypto-Betrügereien im Krypto-Bereich.

AltSignals ist seit fünf Jahren in Betrieb und hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Geschäft mit Handelssignalen; was bedeutet, dass es sich um ein vertrauenswürdiges Unternehmen handelt.

Die Informationen auf der AltSignals-Website zeigen auch, dass die AltSignals Binance Spot- und Futures-Signale sowie die Forex-Signale Monat für Monat mit einer Genauigkeit von über 42% konstant profitabel waren.

Es wird erwartet, dass die Genauigkeit dieser Signale beträchtlich steigen wird, sobald der ActualizeAI-Algorithmus fertiggestellt und in die Plattform integriert ist. Dies wird AltSignals zu einer begehrten Plattform für viele machen und wahrscheinlich zu einem Anstieg der Nachfrage nach ASI-Token führen.

AltSignals (ASI)-Preisprognose

Der Preis von ASI ist bereits um 25 % von 0,012 $ in der BETA-Phase auf den aktuellen Vorverkaufspreis von 0,015 $ angestiegen.

Der AltSignals-Vorverkauf ist in fünf Stufen unterteilt: BETA, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 4. Da eine Stufe bereits ausverkauft ist und die aktuelle Stufe bereits zu mehr als 56 % ausverkauft ist, zeigt dies, dass der ASI-Token viele Anleger angezogen hat, was das Vertrauen der Menschen in das Projekt beweist.

Diejenigen, die jetzt in den ASI-Token investieren, können immer noch profitieren, da der Token in den verbleibenden Vorverkaufsphasen und definitiv nach der Notierung an verschiedenen Kryptobörsen weiter steigen dürfte. Der Token wird in Stufe 2 für 0,01875 $, in Stufe 3 für 0,021 $ und in Stufe 4 für 0,02274 $ verkauft. Bis zum Ende des Vorverkaufs wird der Token einen Wertanstieg von 89,5 % erreicht haben, so dass diejenigen, die in der BETA-Phase investieren, einen ROI von 89,5 % erzielen.

Obwohl eine Vorhersage des ASI-Preises nach dem Vorverkauf etwas schwierig sein könnte, da der Token nicht über ausreichende historische Marktdaten verfügt, wird erwartet, dass der ASI-Preis von der steigenden Popularität der KI-Technologie profitieren wird, da es sich um eine KI-basierte Kryptowährung handelt und die Notierung an Kryptowährungsbörsen unmittelbar nach dem Vorverkauf erfolgt.

Laut dem Whitepaper von AltSignals wird erwartet, dass der ASI-Token im laufenden Quartal (2. Quartal 2023) auf CoinGecko, CoinMarketCap und Uniswap notiert wird, was bedeutet, dass es nur eine Frage der Zeit ist.