Pleasure Coin explodiert vor dem mit Spannung erwarteten Community-Update/AMA

Pleasure Coin (NSFW) ist gegen den allgemeinen Trend des Kryptomarktes gestiegen, der heute einen Rückgang der globalen Marktkapitalisierung um mehr als 2 % erlebt hat.

Der Preis von NSFW steigt vor allem in Erwartung des heutigen Community-Updates/AMA, das das Pleasure Network-Team voraussichtlich über seinen YouTube-Kanal ankündigen wird. Es wird erwartet, dass das Team ein sogenanntes “Live Update mit einigen schönen Ankündigungen” macht! Education, Creator First und Adult Marketing! All dies wird von Pleasure Coin [$NSFW] angeheizt.”

Was ist Pleasure Coin?

Pleasure Coin ist der native Token von Pleasure Network, einem Ökosystem für die Erotikbranche, das Privatpersonen und Unternehmen unterstützt. Es handelt sich um einen ERC-20-Token, der auf der Polygon (MATIC)-Chain basiert.

Pleasure Network schafft in erster Linie sichere und integrative Plattformen für Erwachsene, die durch den NSFW-Token angetrieben werden. Diese Erwachsenenplattformen maximieren “das Erlebnis zwischen Schöpfer und Fan mit neuen, innovativen Tools, die eine sinnvolle Interaktion fördern sollen”.

Pleasure Network beschreibt seine Vision wie folgt:

Die Schaffung eines sicheren Ortes für erwachsene Performer und Sex-Positive-Worker, um mit Fans, Voyeuren, Vergnügungssuchenden und allem dazwischen zu interagieren. Viele Plattformen, die alle einen neuen Standard verwenden: Pleasure Coin ($NSFW).

Im Grunde genommen hat sich die Erotikindustrie von studio-kontrollierten Inhalten zu kreativ-kontrollierten Inhalten entwickelt, aber die Zahlungsmöglichkeiten für kreativ-kontrollierte Inhalte werden immer noch von großen Unternehmen kontrolliert und diktiert. Pleasure Network zielt darauf ab, eine echte individuelle Kontrolle der Urheber über ihre Inhalte und Zahlungen zu erreichen, indem Pleasure Coin auf den dezentralen Plattformen von Pleasure Network eingesetzt wird.

Pleasure Network nutzt die Blockchain, um eine eindeutige Aufzeichnung der endgültigen Transaktionen zu erstellen, so dass niemand die Inhalte eines Performers konsumieren und dann eine gefälschte Forderung oder Rückerstattung verlangen kann. Dies verschafft den Verbrauchern (Zuschauern) auch ein gewisses Maß an Anonymität und Freiheit bei der Unterstützung ihrer Lieblingsschöpfer, ohne persönliche Informationen preiszugeben, und schafft so ein sicheres Ökosystem.

Alle Augen sind auf das heutige, mit Spannung erwartete Community-Update gerichtet, das den Preis des Pleasure Coin noch weiter in die Höhe schnellen lassen könnte.