Swarm-Mitbegründer: MiCA macht Europa zum Anführer einer neuen globalen Krypto-Ära

Dem Kryptobereich wurde weitgehend ein Mangel an klaren Regeln vorgeworfen, was es selbst für Länder schwierig gemacht hat, ihn zu regulieren. Europa scheint jedoch auf dem besten Weg zu sein, die erste Region zu werden, die harmonisierte Krypto-Vorschriften erarbeitet, nachdem das Europäische Parlament das Gesetz über Markets in Crypto-Assets (MiCA) verabschiedet hat.

Laut Philipp Pieper, dem Mitbegründer der auf Ethereum basierenden DeFi-Kreditplattform Swarm, „hat eine neue Ära für globale Krypto begonnen und Europa ist zur Abwechslung mal der führende Innovator in der Branche“.

Klare Richtlinien für Krypto-Unternehmen auf dem europäischen Markt

Während einige argumentieren, dass die MiCA-Vorschriften einige wichtige Aspekte des Kryptoraums auslassen, darunter dezentrale Finanzierung (DeFi), Krypto-Kredite oder Krypto-Staking und Non-Fungible Tokens (NFTs), glaubt Pieper, dass „die MiCA-Vorschriften klare und eindeutige Richtlinien geschaffen haben”.

Zur Verabschiedung der MiCA-Verordnung sagte Pieper:

Die Verabschiedung der MiCA-Verordnung hat klare und eindeutige Richtlinien für Kryptounternehmen auf dem gesamten europäischen Markt geschaffen. Sie wird eine wichtige Rolle dabei spielen, Europa als etablierte Blockchain-Drehscheibe dem Rest der Welt voraus zu sein. Es steht außer Frage, dass sie der Branche viel abverlangt und nicht alles so funktionieren wird wie in der Vergangenheit. Aber das ist Teil der Geschichte der Entwicklung, insbesondere in einer Branche, die die nächste Generation der Finanzmärkte für alle Vermögenswerte sein wird. Unsere Branchenkollegen aus anderen Ländern schauen mit Interesse darauf, wie die europäische Branche nun auf der Grundlage des Vertrauens in die Regulierung weiter aufbauen und innovieren kann.

Swarms Haltung zur Krypto-Regulierung

Als einzige regulierte DeFi-Plattform der BaFin und Mitglied des deutschen Digital Finance Forums war Swam Vorreiter bei der Erkenntnis der Unvermeidbarkeit von Regulierungen.

Die BaFin-Regulierung verschafft Swarm einen Vorteil, da MiCA nun zur Gewissheit wird.

Swarm ist der Ansicht, dass die Umsetzung von MiCA ein positiver Schritt für in der EU ansässige Unternehmen ist, da sie einen klaren Rahmen für ihre Tätigkeit bietet. Die Verordnung wird auch für mehr Sicherheit für Krypto-Investoren sorgen und sicherstellen, dass sie nicht hilflos zurückbleiben, wenn Krypto-Unternehmen aufgrund schlechter Praktiken zusammenbrechen.