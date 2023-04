Metacade (MCADE) steigt weiter – Dritte Notierung innerhalb einer Woche

Metacade (MCADE) wird am Montag für 0,0248 $ gehandelt, was einem Anstieg von fast 25 % gegenüber dem letzten Vorverkaufspreis von 0,02 $ entspricht. Der Anstieg folgt auf die Notierungen bei Uniswap DEX am 6. April und Bitmart am 16. April.

Der stetige Wertanstieg deutet auf die Nachfrage der Anleger nach dem Token der Arcade-Spielplattform hin, kaum drei Wochen, nachdem diese ihr Debüt an den Börsen erlebte. Metacade wird bis zum 30. April an der MEXC notiert sein, was weitere Liquidität schafft, die den Preis in die Höhe treiben könnte.

Lohnt sich eine Investition in Game-Fi-Token?

Der frühe Erfolg von Metacade während und nach dem Vorverkauf zeigt, dass die Anleger nach Token mit neuartigen Anwendungsfällen suchen. In der Vergangenheit waren Token von Gaming-Plattformen wie Axie Infinity, The Sandbox und Decentraland dank der wachsenden Nachfrage nach Web 3.0-Gaming ein absoluter Hit.

Um das Ganze in die richtige Perspektive zu rücken, beziffert ein Branchenbericht das Wachstum von Blockchain-Gaming im Jahr 2022 auf 94,17 %, selbst wenn andere Kryptowährungen an Wert verlieren. Das Wachstum war das höchste aller anderen Sektoren. Die Branche ist optimistisch, was die Zukunft angeht, mit Prognosen einer Wachstumsrate von 68,9 % bis 2032.

Das Potenzial, die Einnahmen der Spieler zu erhöhen und ihnen gleichzeitig eine aktive Rolle bei der Verwaltung der Plattformen zu geben, wurde als einer der Gründe für die Beliebtheit des Web 3.0 genannt. In Zukunft wird der Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen Spielen liegen, was innovativen Plattformen wie Metacade eine Chance zum Wachstum gibt. Die Investition in hochwertige Game-Fi-Tokens bietet die Möglichkeit, Teil der großen Bewegung zu werden, die eher früher als später zu beträchtlichen Gewinnen führen wird.

Was ist Metacade und wie funktioniert es?

Metacade ist ein P2E-Gaming-Projekt, das Web 3.0-Gamer und -Entwickler verbindet. Es ist die erste von der Community geführte Arcade. Spieler verdienen, indem sie an Turnieren teilnehmen, spielen und Feedback geben. Die Einnahmen werden in Form von Krypto-Token ausgezahlt, die die Nutzer auf der Plattform verwenden können, um an Verlosungen oder Turnieren teilzunehmen.

Auf Metacade sind weitere Entwicklungen zu erwarten. Dazu gehört ein Work2Earn-Programm, das es Arbeitgebern ermöglicht, Jobs, Gigs und Praktika in der Gaming-Community zu veröffentlichen. Geplant ist auch ein Metacade Launchpad, das es Web 3.0-Unternehmen ermöglicht, ihre eigenen Titel zu veröffentlichen. Dadurch werden Einnahmequellen generiert, um die Metacade-Plattform zu verbessern und den Nutzern und Investoren mehr Möglichkeiten zu bieten.

Wird Metacade bis 2024 1 $ erreichen?

Zweifellos besteht für MCADE das Potenzial, 1 $ zu erreichen. Dieser Token begann den Vorverkauf bei 0,008 $ und wird jetzt bei 0,0248 $ gehandelt, nachdem er an nur zwei Börsen notiert wurde. Das ist bereits eine Preiserhöhung von 210 %. Voraussichtlich wird der Preis weiter steigen, wenn mehr Börsen und Plattformen hinzukommen. Aber ein Preis von 1 $ könnte für den angegebenen Zeitrahmen zu ehrgeizig sein.

Bei vorsichtigerer Betrachtung ist ein Mindestpreis von 10x realistischer, was bedeutet, dass der Wert von MCADE bis 2024 0,248 $ erreichen könnte. Der prognostizierte Preis bedeutet, dass MCADE an weiteren großen Börsen notiert werden sollte, um Liquidität zu schaffen und den Preis des Tokens nach oben zu treiben. Da wir bereits gesehen haben, wie der Preis nach der Notierung an Uniswap und Bitmart in die Höhe geschnellt ist, ist der erwartete Preisanstieg recht konservativ.

Lohnt sich der Kauf von Metacade diesen Monat?

Metacade findet gerade erst Beachtung. Es ist erst an zwei Börsen notiert, und der Preis reagiert darauf. Wenn Sie früh investieren, haben Sie die Chance, von der Aufwärtsbewegung zu profitieren, wenn MCADE durch die Notierung an größeren Börsen Liquidität bekommt.

Bis Ende dieses Monats wird die Kryptowährung nur noch an drei Börsen notiert sein. Das bedeutet, dass der Preis immer noch niedrig ist, da das Angebot des Tokens irgendwie begrenzt ist. Mit anderen Worten: Eine frühzeitige Investition könnte eine Gelegenheit sein, den Token günstig zu kaufen und das Gewinnpotenzial zu maximieren, bevor der Wert seinen Höchststand erreicht.