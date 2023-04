McDonald’s Corp (NYSE: MCD) hat am Dienstag für sein erstes Geschäftsquartal positive Ergebnisse vorgelegt. Der Aktienkurs liegt heute Morgen noch im Minus.

Was belastet die McDonald’s-Aktie heute?

Die Aktie wird vor allem deshalb belastet, weil die Unternehmensleitung bekräftigte, dass eine Rezession in diesem Jahr nicht nur in den USA, sondern auch in Europa wahrscheinlich ist.

Sie bestätigten auch, dass der Widerstand der Kunden gegen Preiserhöhungen in bestimmten Märkten größer als erwartet war. In der CNBC-Sendung “Worldwide Exchange” sagte Sara Senatore, Senior Research Analyst bei der Bank of America:

Selbst jetzt, drei Jahre nach Covid, gibt es noch Nachholbedarf. Einige einkommensschwache Verbraucher sparen etwas mehr, was für McDonald’s recht nützlich ist.

Der Aktienkurs von McDonald’s liegt immer noch um 10 % höher als zu Jahresbeginn.

Wichtige Zahlen im Q1-Gewinnbericht von McDonald’s

Der Nettogewinn lag bei 1,8 Mrd. $ gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorjahr

Auch der Gewinn pro Aktie stieg deutlich von 1,48 $ auf 2,45 $

Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag laut Pressemitteilung zu den Ergebnissen bei 2,63 $

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 4,1 % auf 5,9 Mrd. $

Der FactSet-Konsens lag bei 2,33 $ je Aktie bei einem Umsatz von 5,59 Mrd. $

Die Verkäufe in Einzelhandelsgeschäften stiegen im letzten Quartal um 12,6 % und lagen damit deutlich über den von Analysten prognostizierten 8,7 %. Senatore fügte hinzu:

MCD ist etwa viermal größer als sein nächstgrößter Hamburger-Konkurrent. Es ist schwer, mit einem so großen Unternehmen zu konkurrieren, wenn es so viel reinvestiert, wie es getan hat. In allen Bereichen hat das Unternehmen gute Arbeit geleistet.

Diejenigen, die daran interessiert sind, McDonald’s-Aktien nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zu kaufen, sollten jedoch bedenken, dass die BofA-Analystin heute ihre neutrale Bewertung für das Unternehmen beibehalten hat.