Der Telekommunikationsriese Verizon (NYSE: VZ) hat am Dienstag gemischte Finanzergebnisse veröffentlicht. Der Gesamtumsatz lag bei 32,9 Mrd. $ und damit 1,9 % unter dem Wert des gleichen Quartals 2022. Die Ergebnisse verfehlten die Prognosen der Analysten um 740 Mio. $.

Der Umsatz des Unternehmens im Mobilfunkbereich stieg um 3 % auf 18,9 Mrd. $, während der Gesamtumsatz im Privatkundenbereich um 1,7 % auf 24,9 Mrd. $ sank. Der Umsatz im Bereich Business Solutions sank um 2,8 % auf 7,5 Mrd. $. Die Gesamtzahl der Breitbandnutzer von Verizon stieg um 437.000, während die Postpaid-Telefonie 127.000 Kunden verlor. Die Zahl der Postpaid-Kunden stieg im 1. Quartal um 633.000.

Andere Geschäftsbereiche waren ebenfalls stark. Der freie Cashflow des Unternehmens stieg auf 2,3 Mrd. $, während der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit 8,3 Mrd. $ erreichte. In einer Erklärung sagte der CEO des Unternehmens:

Letzten Monat gaben wir bekannt, dass unser 5G-Ultrabreitband nun mehr als 200 Millionen Menschen abdeckt, während wir den größten Netzausbau in der Geschichte unseres Unternehmens weiter vorantreiben. Mit unseren Mobilfunk- und Breitbandkapazitäten und unserem Fokus auf Netzstärke bieten wir mehr Kunden an mehr Orten ein hervorragendes Netzerlebnis.

Verizon versucht, seinen Marktanteil durch Investitionen in sein Netzwerk zu vergrößern, während es weiterhin mit Unternehmen wie AT&T und T-Mobile konkurriert.

Der Aktienkurs von Verizon ist in diesem Jahr um 7,53 % gefallen, da die Bedenken hinsichtlich seines Geschäfts bestehen blieben. Im vorbörslichen Handel fiel der Aktienkurs um 70 Basispunkte.