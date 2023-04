Der Aktienkurs von First Republic Bank (NYSE: FRC) brach am Dienstag um mehr als 40 % ein, nachdem das Unternehmen schwache Finanzergebnisse bekannt gab. Die Aktie stürzte auf einen Tiefststand von 8,10 $ und lag damit um 94 % unter dem Jahreshöchststand und um 96 % unter ihrem Allzeithoch. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen bald in Konkurs gehen wird.

FRC-Chart via TradingView

Strategische Alternativen der First Republic Bank

Die wichtigste Nachricht im Bankensektor in dieser Woche waren die schwachen Finanzergebnisse der First Republic Bank. In einer Erklärung vom Montag teilte das Unternehmen mit, dass die Einlagen im ersten Quartal um mehr als 100 Mrd. $ zurückgegangen sind. Dieser Rückgang ist auf die Reaktion der Kunden auf die Implosion der SVB und der Signature Bank zurückzuführen.

First Republic war aufgrund der Zusammensetzung seines Kundenstamms anfällig. Anders als viele amerikanische Banken konzentriert sich das Unternehmen auf wohlhabende Kunden, die mehr als 250.000 $ auf ihren Konten haben. Diese Gelder sind nicht FDIC-versichert. Während die amerikanischen Behörden also die Einleger der SVB und der Signature Bank gerettet haben, ist unklar, ob sie dies auch für FRC tun werden.

Die Situation wird durch die Tatsache erschwert, dass FRC wohlhabende Kunden bedient, was angesichts der bevorstehenden Wahlen in den USA unpopulär sein könnte. Außerdem hat FRC Schwierigkeiten, Käufer für Teile des Unternehmens zu finden, da die Käufer Bedenken haben, zu viel Risiko einzugehen.

Die First Republic Bank hat erklärt, dass sie nach strategischen Alternativen sucht. Laut FT hatte das Unternehmen Mühe, eine brauchbare Alternative zu finden. Eine Alternative besteht darin, dass die großen Banken, die bereits Milliarden in das Unternehmen eingezahlt haben, es übernehmen. Die andere Alternative ist die Übergabe an die FDIC, die eine Auktion für das Unternehmen durchführen wird.

Lehren aus Yes Bank, Credit Suisse

Die Investoren und politischen Entscheidungsträger der FRC sollten Lehren aus der Yes Bank und der Credit Suisse ziehen. Im Jahr 2020 stand die Yes Bank, eine kleine indische Bank, kurz vor dem Zusammenbruch, da dem Unternehmen aufgrund von toxischen Krediten an fragwürdige Unternehmen die Liquidität fehlte.

Die Reserve Bank of India bewältigte die Situation, indem sie große indische Banken wie SBI, ICICI und HDFC eine Beteiligung an der Bank übernehmen ließ. Diese Banken tätigten eine Investition mit einer Sperrfrist von 3 Jahren. Während dieser Zeit arbeitete die Yes Bank an der Sanierung ihres Geschäfts, indem sie Kapital von Carlyle aufnahm und eine Bad Bank gründete. Die Bad Bank wurde dann im Jahr 2022 an eine PE-Firma verkauft.

Die Yes Bank und die First Republic Bank befinden sich in unterschiedlichen Situationen. Während die Yes Bank toxische Kredite hatte, scheitert die FRC aufgrund ihrer großen nicht realisierten Kredite und des mangelnden Vertrauens in das Unternehmen. Die amerikanischen Aufsichtsbehörden können das Unternehmen retten, indem sie dem Beispiel der Yes Bank folgen.

Die Anleger sollten auch aus dem Zusammenbruch der Credit Suisse lernen. Als die Aktie der Credit Suisse einbrach, empfahlen einige Analysten, den Kurssturz zu kaufen, da die Bewertung zu niedrig sei. Die Lektion hier ist, dass man nicht versuchen sollte, “ein fallendes Messer zu fangen”. First Republic ist zwar extrem billig, aber in Wirklichkeit ist das Eigenkapital der Bank jetzt fast wertlos.