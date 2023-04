Die Move-to-Earn-Industrie wurde kürzlich als eine der besten Anwendungen der Blockchain-Industrie angesehen. Die Branche kombinierte die riesige Fitnessbranche mit der aufkommenden Blockchain-Technologie. Jetzt scheint es so, als ob Move-to-Earn langsam zugrunde geht, da die Zahl der Nutzer sinkt und die Token damit zu kämpfen haben. StepNs GMT-Preis hat sich schlechter entwickelt als die beliebten Kryptowährungen.

Grundlegender Fluss in Move-to-Earn

Es ist leicht zu verstehen, warum viele Menschen große Hoffnungen in die “move-to-earn”-Branche gesetzt haben. Zum einen ist die Fitnessbranche eine große Branche. Bei einer Weltbevölkerung von mehr als 8 Milliarden Menschen, von denen die meisten über Smartphones verfügen, stellt “move-to-earn” einen großen Markt dar.

Es ist auch eine einfache Branche, an der man teilnehmen kann, denn alles, was man tun muss, ist, eine Anwendung herunterzuladen und sich anzumelden. Alle Schritte, die man macht, werden in der Anwendung aufgezeichnet und man hat dann Anspruch auf Belohnungen. Es ist also möglich, durch die Installation von Apps wie StepN und Sweatcoin Geld zu verdienen.

Die Branche hat jedoch einen grundlegenden Fluss, da diese Belohnungen in Form von Kryptowährungen erfolgen.

Die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer bei StepN ist gesunken

Bei Sweatcoin werden die Nutzer in SWEAT belohnt, während sie bei StepN in GMT und GST belohnt werden. Diese Token neigen dazu, sehr volatil zu sein. Wenn die Dinge gut laufen, werden sie mehr Nutzer haben. Wenn sich die Situation ändert, sinkt die Zahl der aktiven Nutzer oft.

Die GMT- und GST-Preise sind gegenüber ihren Höchstständen um mehr als 90 % gefallen. Infolgedessen ist die Zahl der monatlich aktiven Nutzer rückläufig. Wie unten dargestellt, stieg die Zahl von 2.533 im Januar 2022 auf über 705.000 im Mai desselben Jahres.

Seitdem befindet sich die Zahl der aktiven Nutzer im Abwärtstrend. Im März hatte die Plattform nur 4.349 Nutzer, was bedeutet, dass der Trend nicht ermutigend ist. Das Gleiche gilt für Sweatcoin, wo die Zahl der Nutzer zurückgegangen ist.

Ein Blick auf Similarweb zeigt, dass das Ranking der App im App Store weiter gesunken ist. Der Preis von SWEAT Economy ist seit seinem Höchststand im Jahr 2022 um mehr als 93 % gesunken.

Daher ist es schwer zu empfehlen, in GMT-, GST- und SWEAT-Token zu investieren, da die Branche eine schwierige Phase durchläuft. Das soll nicht heißen, dass diese Token auf Null sinken werden. Wie wir bereits gesehen haben, neigen Kryptowährungen dazu, sich synchron zueinander zu bewegen.