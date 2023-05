PEPE steigt nach der Notierung an einer großen Börse um 112% an

Der PEPE-Token hat den Kryptomarkt überrascht, nachdem sein Preis nach der Notierung an der Kryptobörse OKX auf den Seychellen um mehr als 112 % gestiegen ist.

Dieser Anstieg hat PEPE zu den Top-Gewinnern des heutigen Tages gemacht. Bei Redaktionsschluss stieg die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von PEPE um 130 % auf 534.180.483 $.

Der Handel mit PEPE und die Abhebungen auf OKX

OKX kündigte die Notierung von PEPE am 1. Mai an und teilte mit, dass die PEPE/USDT-Handelspaare ab sofort verfügbar sein werden, während die PEPE-Abhebungen ab dem 2. Mai beginnen werden.

Die Notierung hat einen großen Hype um den Mem-Coin ausgelöst und seine Marktkapitalisierung in die Höhe schnellen lassen. Das Handelsvolumen des Meme-Coins ist ebenfalls um mehr als 181 % gestiegen, da Investoren und Händler in Scharen zum Handel und Kauf von PEPE strömen.

Der Meme-Token ist innerhalb von sieben Tagen um 287 % gestiegen, obwohl der Kryptomarkt die meiste Zeit der Woche eine Baisse erlebte. Die globale Krypto-Marktkapitalisierung war bei Redaktionsschluss um 2,11 % auf 1,18 Bio. $ gefallen. Die drei größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung sind ebenfalls zurückgegangen. Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) sind um 2,04 % bzw. 2,57 % gesunken.