Metacade-Preis steigt vor der Notierung auf MEXC über 0,034 $

Kaum einen Monat, seit Metacade bei Uniswap und später bei Bitmart notiert wurde, ist der Preis um zweistellige Prozentsätze gestiegen. Der Token wurde am 2. Mai mit 0,3471 $ gehandelt, weniger als 48 Stunden bevor er an der MEXC notiert wird.

Der Anstieg des Preises von MCADE deutet auf ein wachsendes Interesse an dem Token nach seiner Notierung im April hin. Mit der nächsten Notierung auf MEXC und anderen großen Börsen sehen die Investoren einen potenziellen Anstieg der Liquidität für den Token, der den Vorverkauf bei nur 0,02 $ beendete.

Das exponentielle Wachstum von Game-Fi-Token und die Position von Metacade

Blockchain-Gaming wächst dank des Aufkommens einer neuen Generation von Investoren, die bequemer spielen und verdienen wollen. In Berichten über den Gaming-Markt wird die Marktgröße nach Umsatz auf 4,6 Mrd. $ im Jahr 2022 geschätzt. Experten gehen davon aus, dass die Marktgröße bis 2027 auf 65,7 Mrd. $ ansteigen wird.

Auch wenn es schwierig sein könnte, das Wachstumspotenzial eines Game-Fi-Projekts wie Metacade abzuschätzen, weisen die Statistiken auf die immensen Möglichkeiten hin. Frühe Marktteilnehmer wie Axie Infinity zogen 2021 großes Interesse auf sich, da Investoren eine große Chance sahen.

Metacade verspricht, mehr zu leisten als seine erfolgreichen Vorgänger. Im Gegensatz zu anderen Play-to-Earn-Plattformen verspricht Metacade, die größte von der Community verwaltete Arcade zu sein. Als zentrale Anlaufstelle für Metaverse-Enthusiasten soll die Plattform Spieler und Entwickler zusammenbringen. Die Metacade-Community wird MCADE-Token verdienen, indem sie an Wettbewerben teilnimmt, Projekte auf der Plattform erstellt und an Aufträgen arbeitet.

Zusätzliche Verdienstmethoden umfassen das Staking des nativen Tokens und die Teilnahme an Verlosungen. Zu den weiteren Funktionen von Metacade gehören Spieltests und ein Launchpad, die alle darauf ausgerichtet sind, es zu einem sich selbst erhaltenden Ökosystem zu machen. Anzeigen sind auch Teil des Umsatzmodells von Metacade.

Metacade spielt dank seiner innovativen Funktionen eine Schlüsselrolle im Blockchain-Gaming. Investoren, die das Web 3.0-Gaming im Auge haben, könnten Metacade angesichts seiner starken und wachsenden Popularität als nachhaltige Plattform als eine lohnende Investition betrachten.

Wie attraktiv ist Metacade jetzt?

Metacade wird nur bei 0,034 $ gehandelt. Der Preis entspricht einer Steigerung von etwa 70 % gegenüber dem endgültigen Vorverkaufswert. Beachten Sie, dass der Token nur an zwei großen Börsen notiert ist, sodass nicht viel Liquidität vorhanden ist, um davon auszugehen, dass der Token eine Preisobergrenze erreicht hat.

Darüber hinaus haben viele Token wenige Monate nach ihrer Notierung an den großen Börsen das 10-fache des Preises erreicht. Mit anderen Worten, der Preis von Metacade ist immer noch zu niedrig. Bei einem Preis von 10x des Vorverkaufswerts von 0,02 $ ergibt sich ein Wert von 0,2 $. Das bedeutet, dass MCADE beim aktuellen Wert stark unterbewertet ist. Wenn der Token an weitere Börsen kommt, könnte der Preis in die Höhe schießen und den Anlegern enorme Gewinne bescheren.

Aber es ist nicht nur der Preis, der die Anleger an Metacade begeistert. Es gibt zahlreiche Verdienstmöglichkeiten, von denen man profitieren kann. Für Spielbegeisterte bietet Metacade die Chance, für das bezahlt zu werden, was sie gerne tun – Wettbewerbe. Angesichts der frühen Zeichnung des Projekts macht es Sinn, in Metacade zu investieren, da das Erfolgspotenzial enorm ist.

Metacade-Preisprognose für 2023

Es ist ziemlich schwierig, die Preise neu eingeführter Token vorherzusagen, da sie immer noch Liquidität sammeln. Die Geschichte hat jedoch gezeigt, dass Token, die schon früh mit bewährten Geschäftsmodellen Erfolg haben, zu Top-Gewinnern werden. Metacade ist einer davon.

Aus Expertensicht könnte der Token bis Ende 2023 auf 0,25 $ steigen. Der Preis wird eine Steigerung von 1.150 % gegenüber dem endgültigen Vorverkaufswert von 0,02 $ darstellen. Der prognostizierte Anstieg ist durchaus realistisch, da MCADE seit Beginn der Notierung an den großen Börsen bereits starke Preistrends gezeigt hat. Ein psychologischer Wert von 0,2 $ oder ein Anstieg von 1.000 % bis 2023 sollte für frühe Anleger immer noch eine gute Rendite darstellen.