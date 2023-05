May 2, 2023

auf May 2, 2023

Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) steht am Dienstag im Fokus, nachdem das Elektrofahrzeugunternehmen die Preise für seine Fahrzeuge in den USA und China erhöht hat.

Tesla-Aktie trotz Preiserhöhungen im Minus

Das Model 3 und das Model Y kosten in den USA jetzt 250 $ mehr. In China erhöhte der Elektroauto-Riese die Preise für diese beiden Modelle um 2.000 Yuan.

Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass Tesla Inc. in den letzten Monaten etwa sechs Preissenkungen in seinen wichtigsten Märkten vorgenommen hat. Daher sind die Autos von Tesla (trotz der heutigen Preiserhöhung) immer noch billiger als zu Beginn des Jahres.

Ebenfalls am Dienstag entschied sich das an der Nasdaq notierte Unternehmen, die Preise seiner Fahrzeuge auch in Japan und Kanada anzuheben. Es ist bekannt, dass Tesla die Preise häufig an die Marktbedingungen anpasst.

Im Vergleich zu ihrem Jahreshoch ist die Tesla-Aktie zum Zeitpunkt des Schreibens um etwa 25 % gefallen.

Lohnt sich hier der Kauf von Tesla-Aktien?

Trotz des jüngsten Ausverkaufs warnt JPMorgan-Analyst Ryan Brinkman, dass die Schwierigkeiten für die Tesla-Aktie noch nicht vorbei sind.

Er hat sein Kursziel für die Tesla-Aktie kürzlich auf 115 $ gesenkt, was auf einen weiteren Rückgang um 30 % hindeutet. Brinkmans pessimistische Sichtweise beruht in erster Linie auf Bedenken hinsichtlich der Gewinnspannen des Unternehmens.

Letzten Monat gab Tesla Inc. bekannt, dass seine Bruttomarge im 1. Quartal um satte 800 Basispunkte gesunken ist (hier mehr dazu), nachdem das Unternehmen die Preise senkte, um das Volumen zu erhöhen.

Es ist denkbar, dass die heute angekündigte Preiserhöhung die Gewinnspannen etwas verbessert, aber wahrscheinlich muss Tesla noch mehr tun, um die genannten Bedenken ein für alle Mal auszuräumen.