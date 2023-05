AltSignals-Vorverkauf gewinnt an Fahrt inmitten des wachsenden Appetits der Millennials auf Krypto

May 3, 2023

auf May 3, 2023

AltSignals ($ASI) ist das Blockchain- und Krypto-Projekt der nächsten Generation. Der Anbieter von Handelssignalen ist der jüngste, der sich über einen Signaldienst mit künstlicher Intelligenz in die Kryptowelt wagt. Mit der zunehmenden Akzeptanz von KI unter den aufstrebenden Investoren macht es Sinn, in eine Plattform wie AltSignals zu investieren. Kein Wunder, dass der AltSignals-Token ($ASI) in der ersten Vorverkaufsphase schnell ausverkauft ist. Mehr als 62 % sind bereits ausverkauft und haben 676.379 $ aufgebracht.

46 % der Millennials in den Industrieländern besitzen Kryptowährungen

Die Krypto-Akzeptanz nimmt bei jüngeren Verbrauchern Fahrt auf. Laut einer aktuellen Umfrage von Bitget, die sich auf 26 Länder in den wichtigsten Volkswirtschaften auf allen Kontinenten konzentriert, besitzen 46 % der Millennials Krypto. Ebenso besitzen 25 % der Gen X Kryptowährungen, während 21 % der Gen Z über digitale Assets verfügen. 8 % der Babyboomer besitzen Kryptowährungen.

Der enorme Besitz von digitalen Assets durch jüngere Verbraucher zeigt, dass Krypto die Zukunft ist. Daher werden Organisationen, die Blockchain einführen, zwangsläufig davon profitieren, im Zentrum der Krypto-Explosion zu stehen. Es ist eine solche Iteration, die AltSignals durch Actualize AI und sein Kryptoprojekt durch das $ASI-Token erfassen möchte. Da immer mehr junge Verbraucher in die Welt des Handels eintreten, könnten sie von Projekten mit Kryptoaspekten wie AltSignals angezogen werden.

AltSignals und ActualizeAI. Was ist der Unterschied?

AltSignals ist ein Handelsdienst, der 2017 gestartet wurde und exponentiell auf über 50.000 Mitglieder bei Telegram gewachsen ist. Das Unternehmen generiert mithilfe des AltAlgo™ Indicator algorithmusbasierte Signale. Die Handelssignale des Unternehmens decken alle digitalen Assets ab, einschließlich Binance-Futures, zusätzlich zu CFDs, Forex und Aktien.

Nach dem rasanten Wachstum von AltSignals will der Dienst die Qualität seiner Signale und die von ihm abgedeckten Instrumente verbessern. Er startet eine neue Signal-Service-Plattform für künstliche Intelligenz, ActualizeAI. Um Mitglied zu werden, müssen Anleger $ASI-Token halten.

Welchen Vorteil bietet das Halten von $ASI für Anleger?

Der größte Vorteil für Anleger, die $ASI halten, ist der Zugriff auf das AI-Ökosystem von AltSignals – ActualizeAI. Dies ist eine Gelegenheit, die Handelssignale zu genießen und gleichzeitig vom Kursanstieg von $ASI zu profitieren. Bisher hat $ASI eine große Nachfrage angezogen, was darauf hindeutet, dass der Preis in die Höhe schießen wird, sobald es an den Börsen notiert wird.

$ASI bietet nicht nur eine Handelsmöglichkeit, sondern Investoren können den Token für passives Einkommen einsetzen und sich an der Plattform-Governance beteiligen. Die Möglichkeit, sich direkt an der Entscheidungsfindung zu beteiligen, ist ein unterschätzter Vorteil für Anleger, die aktive Teilnehmer an den Plattformen sein möchten, denen sie angehören.

Es gibt weitere Vorteile, wie z. B. exklusive Vergünstigungen für die Mitgliedschaft im AI Members Club. Das bedeutet frühzeitigen Zugang zu zukünftigen Vorverkaufsmöglichkeiten und anderen Entwicklungen auf ActualizeAI. Anleger können auch an Handelsturnieren gegen Gleichgesinnte teilnehmen, um ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern und für den Gewinn solcher Wettbewerbe zu verdienen.

Warum ist AltSignals jetzt eine gute Gelegenheit?

AltSignals wird erst seit der Ankündigung des Starts des $ASI-Vorverkaufs wahrgenommen. Der Preis des Tokens ist mit 0,015 $ noch niedrig. Es wird erwartet, dass er steigt, wenn mehr Anleger einsteigen und die Liquidität durch Notierungen freigeschaltet wird.

Eine Sache, die jedoch potenziell Anleger anziehen könnte, ist, dass $ASI ein bereits bestehendes und bewährtes Geschäftsmodell antreibt. Es handelt sich also um einen Token, der von einer Community unterstützt wird, was ihm einen soliden Start ermöglicht, noch bevor sich andere Anleger anschließen. Somit bietet eine Investition in den Token die Chance, einer seriösen Plattform beizutreten und die Erträge durch $ASI zu steigern.

Vorhersehbar bietet dieser Token die Chance, bis Ende 2023, wenn er an den großen Börsen notiert ist, das 10-fache zurückzugeben. Der Roadmap des Tokens sieht vor, ihn im 2. Quartal 2023 auf Uniswap, CoinGecko und CoinMarketCap zu notieren. Das bedeutet mehr Liquidität und erhebliche Preissteigerungen, von denen frühe Anleger profitieren könnten.