Der Preis von Hedera Hashgraph (HBAR) ist im Zuge des jüngsten Ausverkaufs auf den niedrigsten Stand seit dem 28. März abgestürzt. HBAR ist vom Höchststand in diesem Jahr um mehr als 41 % zurückgegangen, was bedeutet, dass er sich schlechter entwickelt hat als wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum.

Neue Ernennung bei Hedera

Die wichtigste Nachricht von Hedera Hashgraph in dieser Woche ist, dass die Plattform eine wichtige Ernennung vorgenommen hat, um ihren Betrieb und ihre Akzeptanz bei Unternehmen zu erweitern.

In einer Erklärung gaben die Entwickler bekannt, dass sie Heran Shah zum neuen Executive Director, Global Business Development, ernannt haben. Er ist ein sehr erfahrener Fachmann, der zuvor die Vertriebsaktivitäten von IBM leitete.

Im Rahmen seiner Rolle wird Shah die Hedera Foundation auch dabei unterstützen, neue Möglichkeiten in wichtigen Technologiebranchen wie Internet of Things (IoT), Blockchain und Künstliche Intelligenz (KI) zu identifizieren. In einer Erklärung sagte der Präsident der Hedera Association:

Wir sind zuversichtlich, dass Heran eine Bereicherung für die THA und das breitere Hedera-Ökosystem sein wird. Heran ist nicht nur leidenschaftlich über das transformative Potenzial disruptiver Technologien, sondern bringt auch eine unschätzbare Erfolgsbilanz und Erfahrung aus seiner Arbeit an der Spitze der Technologie bei IBM mit.

Hedera Hashgraph ist eine Blockchain-Plattform, die es den Menschen ermöglicht, dApps in allen Branchen zu erstellen. Sie verfügt über fortschrittlichere Funktionen als Ethereum, das den größten Marktanteil in diesem Sektor hat. Zum Beispiel hat sie einen schnelleren Durchsatz und niedrige Transaktionskosten.

Hedera konzentriert sich hauptsächlich auf Unternehmensentwickler, was erklärt, warum der Verwaltungsrat aus den größten Unternehmen der Welt wie Google, IBM, LG und Ubisoft besteht. Einige der Top-dApps im Ökosystem sind Heliswap, Hashport und SaucerSwap.

Allerdings kämpft Hedera immer noch darum, in Schlüsselindustrien wie DeFi und NFTs Fuß zu fassen. Ein kurzer Blick zeigt, dass der Total Value Locked in Hedera bei über 57 Mio. $ liegt, was es zur 42. größten Plattform in der Branche macht.

HBAR-Preisprognose

HBAR-Chart via TradingView

Der HBAR-Preis hat in dieser Woche trotz der jüngsten Ernennung einen großen Rückgang erlebt. Im Zuge des Rückgangs bewegte sich der Coin unter die wichtige Unterstützungsmarke von 0,058 $. Außerdem hat er ein Kopf-Schulter-Muster gebildet und ist unter den 50-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen.

Der Awesome Oscillator und der MACD liegen weiterhin unter dem neutralen Punkt. Daher ist es wahrscheinlich, dass Hedera weiter fallen wird, während die Verkäufer die nächste wichtige Unterstützungsmarke bei 0,05 $ anvisieren.