Der Preis von Jasmy hat sich in den letzten Tagen gut entwickelt, obwohl die Risiken auf dem Finanzmarkt gestiegen sind. Der Token wurde bei 0,0066 $ gehandelt und lag damit deutlich über dem Tiefstand vom März von 0,0043 $. Der Fokus liegt nun auf der bevorstehenden Fed-Entscheidung und der anhaltenden regionale Bankenkrise.

Die Anzahl der Jasmy-Nutzer steigt

Jasmy ist eine beliebte Kryptowährung, die von einem Team sehr erfahrener Fachleute aus Japan entwickelt wurde. Hara, der CEO, war eine Führungskraft bei Sony, einem der größten Unterhaltungsunternehmen der Welt.

Jasmy befindet sich an der Schnittstelle zwischen der Blockchain-Technologie und anderen beliebten Branchen wie Internet of Things (IoT), Fan-Token und Datenschutz. In einem Update Anfang des Jahres haben die Entwickler ihren Community-Zuschuss veröffentlicht.

Die Roadmap für das laufende Quartal sieht einen Fan-Token-Dankeschön-Tag vor. Mit Jasmy wurde ein Fan-Token für eine der beliebtesten Fußballmannschaften in Japan entwickelt.

Ein weiterer Teil der Roadmap sieht vor, dass die Entwickler ihre künstliche Intelligenz (KI) weiter ausbauen, um von den wichtigsten technologischen Sprüngen des Jahres zu profitieren. Ein weiterer Teil der Roadmap besteht darin, dass das Team die Spezifikationen des Carbon Credit Consortium festlegen wird.

Die wichtigste Nachricht von Jasmy ist, dass die Zahl der Wallets im Ökosystem wächst. Die von Etherscan zusammengestellten Daten zeigen, dass die Zahl der Jasmy-Besitzer auf über 49.723 angestiegen ist. Dies bedeutet, dass die Zahl in den nächsten Tagen die wichtige psychologische Marke von 50.000 erreichen könnte. Dies bedeutet, dass die zirkulierende Marktkapitalisierung von Jasmy auf über 317 Mio. $ angestiegen ist.

Die meisten Jasmy-Token – 10 Milliarden Token – werden auf Binance gehalten, was 21,58 % aller Token entspricht. Eine andere private Wallet hält 2,8 Milliarden Token, während die Jasmy-Entwickler 2,4 Milliarden Token besitzen. Wie unten dargestellt, hat sich die Zahl der Token-Verträge in Jasmy in letzter Zeit recht gut entwickelt.

Jasmy-Preisprognose

JasmyCoin-Chart via TradingView

Auf dem Tages-Chart sieht man, dass sich der Jasmy-Preis in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend befunden hat. Er hat sich oberhalb der 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte bewegt. Der Awesome Oscillator hat sich über den neutralen Punkt bewegt.

Jasmy hat außerdem ein kleines Double-Top-Muster bei 0,007 $ gebildet. In der Preisentwicklung ist dieses Muster normalerweise ein negatives Zeichen. Daher wird ein weiterer Aufwärtstrend nur dann bestätigt, wenn sich der Token oberhalb dieses Double-Top bewegt. Sollte dies der Fall sein, liegt der nächste wichtige Widerstand bei 0,0084 $, dem Höchststand vom 9. Februar. Dieser Preis liegt ~26 % über dem aktuellen Niveau.