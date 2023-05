Blufft die Fed? Powell schließt Zinssenkungen aus, aber Markt zweifelt

Ich habe diese Woche einen Artikel veröffentlicht, der sich mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank vom Mittwoch befasst und bewertet, ob es rücksichtslos war, im aktuellen Klima die Zinsen erneut zu steigen.

Die Entscheidung kam und ging wie erwartet, die US-Notenbank erhöhte die Zinsen um weitere 25 Basispunkte. Wie ich gestern schrieb, war dies jedoch bereits weitgehend eingepreist, und es waren die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, die die Märkte am stärksten beeinflussen sollten.

Diese Äußerungen waren restriktiver als von einigen Anlegern erhofft, denn Powell schien von der Aussicht auf Zinssenkungen nicht begeistert zu sein.

“Wir im Ausschuss sind der Ansicht, dass die Inflation nicht so schnell zurückgehen wird”, sagte er. “Wenn diese Vorhersage im Großen und Ganzen zutrifft, wäre es nicht angebracht, die Zinsen zu senken”.

Trotz des restriktiven Tons stagnierten die Aktien relativ. Die technologielastige Nasdaq, die vielleicht am sensibelsten auf die Zinspolitik reagiert, schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,5 %.

Doch obwohl Zinssenkungen anscheinend ausgeschlossen wurden, war die Formulierung sicherlich weicher als bei früheren Sitzungen. Die Formulierung, dass weitere Zinserhöhungen “angemessen sein könnten”, wurde gestrichen, und Powell stellte in seiner Pressekonferenz fest, dass diese Änderung “bedeutsam” sei.

Inflation bleibt die Priorität für die US-Notenbank

Das Interessante daran ist, dass die Inflation in gewisser Weise auch ein von Menschen geschaffenes Phänomen ist. Natürlich gibt es handfeste Faktoren, die die Inflation erst auslösen – Probleme in der Lieferkette, der Krieg in Russland, das unaufhörliche Gelddrucken und so weiter. Aber es gibt auch die wirtschaftliche Tatsache, dass die Erwartung einer zukünftigen Inflation die heutige Inflation verursachen kann, wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.

Denn die künftige Inflation wird die Menschen dazu veranlassen, heute mehr Geld auszugeben, da sie künftige Preissteigerungen erwarten und damit genau diese Erwartungen auslösen. Zweitens streben die Arbeitnehmer Lohnerhöhungen an, was wiederum zu einer weiteren Inflation beiträgt.

Dies ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Fed diese restriktive Linie einschlägt. In Wahrheit muss die Aussicht auf Zinssenkungen näher rücken. Wir haben in letzter Zeit schwächere Wirtschaftsdaten gesehen, die wahre Weichheit zeigen, während der Bankensektor offensichtlich unter dem Druck dieser erhöhten Zinsen knarrt.

Und obwohl die Inflation weit über dem Ziel von 2 % liegt, hat sie ihren Höchststand (9,9 % im letzten Juli) weit unterschritten.

Abgesehen davon, wie ich gestern schrieb, unterstreicht diese jüngste Zinserhöhung, was wir bereits wussten: Die oberste Priorität der Fed ist wirklich die Inflation. Die Zinsen so tief in einem Straffungszyklus zu erhöhen, ist angesichts der Geschehnisse im Bankensektor ein sehr aggressiver Ansatz.

Aber sollten wir überrascht sein? Nicht wirklich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Klima mit einer letzten Zinserhöhung einverstanden bin, wenn eine abwartende Haltung bis zum nächsten Monat umsichtiger gewesen wäre, aber die Fed ist entschlossen, den Markt noch nicht zu entlassen und zu riskieren, dass die Inflation wieder in die Höhe schießt. Das obige Chart zeigt zwar einen Rückgang der Inflation, aber auch einen Wert von 5 %, der weit über dem liegt, was die Fed für akzeptabel hält, und das 2 %-Ziel wird wahrscheinlich in nächster Zeit nicht erreicht werden.

Der Markt glaubt der Fed nicht

So besorgniserregend die Probleme im Bankensektor auch sind, so unwahrscheinlich ist es doch, dass es sich hier um ein echtes Systemproblem handelt – die regionalen Banken sind zwar in einem sehr schlechten Zustand, aber sicher nicht auf dem Niveau von 2008, als die Bilanzen durch schreckliche Vermögenswerte (Subprime-Hypotheken) belastet waren. Diesmal ist es wieder ein schlechtes Risikomanagement, aber es handelt sich eher um eine Liquiditätskrise, da die Banken mehr seriöse Anleihen halten, die aufgrund der Zinserhöhungen nur deutlich an Wert verloren haben.

Betrachtet man die von den Fed-Futures untermauerten Wahrscheinlichkeiten, so weiß der Markt, dass die Fed früher als erwartet zu Zinssenkungen gezwungen sein könnte. Natürlich wird viel von den künftigen VPI-Daten und den Bedenken der Banken abhängen, aber die aktuelle Prognose zeigt, dass der Markt den Bluff der Fed erkennt.

Die Futures implizieren zwar nur eine 3 %ige Chance auf Zinssenkungen bei der nächsten Sitzung (Juni), aber bis zur nächsten Sitzung (Juli) besteht eine 46 %ige Chance auf Zinssenkungen, und bei einer weiteren Sitzung (September) steigt die Wahrscheinlichkeit auf 83 %.

Es scheint also sehr wahrscheinlich, dass der schnellste Straffungszyklus der letzten Zeit zu einem Ende gekommen ist. Die Augen werden sich nun voll und ganz auf die künftigen Wirtschaftsdaten richten, denn die Angst vor einer Rezession ist groß.

Es ist das Einmaleins der Wirtschaftswissenschaften, dass eine aggressive Straffung der Geldpolitik der Wirtschaft Liquidität entzieht und eine Verlangsamung riskiert. Genau darum geht es, und darum, wie man die Inflation bekämpft. Natürlich bestand die ganze Zeit die Gefahr, dass die Fed die Zinsen zu aggressiv anhebt, die Dinge aus dem Ruder laufen und die Wirtschaft in eine hässliche Rezession stürzt.

Wir nähern uns dem Punkt, an dem wir herausfinden werden, ob dies der Fall ist oder ob die begehrte weiche Landung eine Möglichkeit bleibt. Wie auch immer, der Markt schenkt den Aussagen der Fed im Moment keinen Glauben – die Anleger erklären zumindest, dass die Zinserhöhungen vorerst vom Tisch zu sein scheinen.