Omax Coin-Preisprognose und was sie für AltSignals ASI-Token bedeutet

Die Popularität neuer KI- und Big-Data-Kryptowährungen, wie der neue ASI-Token von AltSignals, hat zugenommen, seit künstliche Intelligenz nach der Einführung der ChatGPT-App von OpenAI immer beliebter wird.

In den letzten sieben Jahren war Omax Coin der Top-Gewinner unter den Top-KI- und Big-Data-Token nach Marktkapitalisierung. Der Preis von OMAX ist in der vergangenen Woche um über 146 % gestiegen und ist damit der Top-Gewinner in der Gruppe. Es folgen Forta (FORT), das um 106 % gestiegen ist, und Agoras: Currency of Tau (AGRS), das in den letzten sieben Tagen um 40 % gestiegen ist.

OMAX Coin und sein Zusammenhang mit AltSignals

Omax Coin ist ein von der Community betriebener Token, der im November 2021 eingeführt wurde. Er wird nach Marktkapitalisierung als Top-Token für KI und Big Data eingestuft. Es wurde ursprünglich auf der Binance Smart Chain (BSC) eingeführt, bevor das Team im August 2022 sein eigenes Mainnet, die OMAX-Blockchain, startete.

Der Omax Coin (OMAX) ist der native Token der OMAX Chain, der auf einem Proof-of-Stake (PoS)-Konsenssystem arbeitet, das kurze Blockzeiten und niedrigere Transaktionsgebühren unterstützt. Die Chain ermöglicht es gebundenen Validator-Kandidaten des Stakings, Validatoren zu werden und Blöcke zu schaffen.

Außerdem verwendet sie eine Doppelzeichen-Erkennung und andere Slashing-Logik, die Sicherheit, Stabilität und die Endgültigkeit der Chain garantiert. Die Chain unterstützt auch EVM-kompatible Smart Contracts und Protokolle.

Derzeit ist der OMAX in die Vending Machines und das ePOS-System integriert.

Genau wie AltSignals, das versucht, den Bereich der Handelssignale durch die Integration eines KI-basierten signalerzeugenden Algorithmus zu revolutionieren, plant Omax, seine Blockchain in den Bereich E-Commerce und Kryptokarten zu integrieren. Im Wesentlichen zielt Omax darauf ab, den Nutzern zu ermöglichen, ihre alltäglichen Einkäufe auf beliebten E-Commerce- und Einkaufswagen-Plattformen mit ihren Kryptowährungsbeständen zu erledigen.

AltSignals hingegen zielt darauf ab, seine Forex-, Aktien- und Krypto-Handelssignaldienste durch seine neue KI-basierte Plattform namens ActualizeAI zu rationalisieren, die von der ASI-Kryptowährung angetrieben wird. Das Unternehmen führt derzeit einen Vorverkauf für den ASI-Token durch, der sich nach dem erfolgreichen Abschluss der BETA-Phase bereits in der zweiten Stufe (Stage 1) befindet.

Die Akzeptanz des neuen KI-basierten ASI-Tokens unter Krypto-Investoren ist überwältigend, wenn man die Geschwindigkeit betrachtet, mit der die Vorverkaufsphasen ausverkauft sind. Die aktuelle Phase ist mit 65,67 % nur wenige Tage nach dem Start bereits fast ausverkauft. Interessierte können hier am Vorverkauf teilnehmen.

Die Bedeutung der OMAX Coin-Kurserholung für den ASI-Token

Die Kurserholung von OMAX Coin in den letzten Tagen bestätigt nur die Tatsache, dass KI- und Big-Data-Kryptowährungen immer beliebter werden, da die Technologie der künstlichen Intelligenz weltweit an Fahrt gewinnt, was eine gute Werbung für den neuen ASI-Token ist.

Es ist kaum ein halbes Jahr her, seit der erste KI-basierte Chatbot, der ChatGPT, auf den Markt kam, und es wurden bereits unzählige andere KI-Anwendungen entwickelt und eingeführt, einschließlich Blockchain-KI-Anwendungen. Wenn die Dynamik weiterhin besteht, wird der ASI-Token ein sehr günstiges Umfeld vorfinden, sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist und er an dezentralen und zentralen Börsen notiert wird.

Soll ich ASI-Token heute kaufen?

Nun, der Kryptomarkt ist ein ziemlich volatiler Markt und birgt viele Risiken. Nichtsdestotrotz wird laut den Informationen auf der offiziellen AltSigals-Website erwartet, dass der Preis des ASI-Tokens in den verbleibenden Vorverkaufsphasen steigen wird.

Der ASI-Preis ist bereits von 0,012 $ während der BETA-Phase auf den aktuellen Wert von 0,015 $ angestiegen. Es wird prognostiziert, dass er bis zum Ende der Vorverkaufsphase 0,02274 $ erreichen wird, ganz zu schweigen von zukünftigen Preisprognosen, nach die Notierungen auf CEXs und DEXs.