Der argentinische Peso bricht zusammen, er ist dieses Jahr um 50 % gefallen: USD/ARS

Die argentinische Zentralbank schätzte im Jahr 2020, dass die Argentinier 170 Mrd. $ in bar im Lande halten, was 10 % aller existierenden Dollars entspricht.

Vielleicht ist nichts so bezeichnend für eine scheiternde Währung wie der Durst nach Dollar. Letztes Jahr habe ich eine Analyse darüber verfasst, warum der Dollar die Reservewährung der Welt ist. Für die Argentinier ist er zu einem Rettungsanker geworden, wenn sie ihn in die Finger bekommen können.

Betrachtet man den offiziellen Wechselkurs (der weit vom fairen Markt entfernt ist, aber dazu gleich mehr), so erhält man für 229 argentinische Pesos derzeit einen amerikanischen Dollar. Vor 20 Jahren hätte derselbe Dollar nur 2,9 Pesos gekostet, was einer Abwertung von 98,7 % entspricht.

In Wirklichkeit ist die Situation jedoch noch schlimmer. Nichts ist so bezeichnend für eine kollabierende Währung wie das Vorhandensein mehrerer Wechselkurse. In Argentinien wird der oben erwähnte offizielle Kurs nicht von der Marktnachfrage diktiert, sondern ist künstlich an ihn gekoppelt. Die Kapitalverkehrskontrollen sind restriktiv: Einheimische konnten nur 200 $ pro Monat zum offiziellen Kurs kaufen (dies schließt Einfuhren aus dem Ausland ein).

Der „wahre“ Kurs ist der Schwarzmarktkurs. In letzter Zeit sind auf diesem Weg fast doppelt so viele Pesos zu bekommen wie zum offiziellen Kurs. Für einen Dollar erhält man derzeit 470 Pesos, was einer Abwertung von 99,4 % in den letzten 20 Jahren entspricht.

Die Krise in dem lateinamerikanischen Land scheint sich von Tag zu Tag zu verschärfen, denn der Peso hat seit Anfang des Jahres die Hälfte seines Wertes verloren. Man könnte leicht vergessen, dass Argentinien zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den reichsten Ländern der Welt gehörte – ein bemerkenswerter Gegensatz zu dem wirtschaftlichen Chaos, das das Land derzeit durchlebt.

Die Probleme mit der Währung werden durch eine verheerende Dürre noch verschärft. Argentinien ist der weltweit führende Exporteur von verarbeitetem Soja, aber die Dürre und die Sorge um die abwertende Währung haben die Landwirte dazu veranlasst, die geringen Bestände zu halten. Die Regierung hat sogar einen Vorzugskurs für die Erzeuger eingeführt, um die Exporte anzukurbeln, aber der rasante Verfall des Peso hat nichts bewirkt.

“Das geringe Einkommen in der Landwirtschaft hat die Zentralbank (BCRA) gezwungen, zu intervenieren, wie sie es bereits vor der Einführung des ‘Sojabohnen-Dollars’ getan hat”, erklärte das lokale Beratungsunternehmen, Portfolio Personal Inversiones, letzten Monat in einer Notiz an Reuters.

“Der Bestand (der BCRA-Reserven) ist so gering, dass er negative Abflüsse dieser Größenordnung nicht mehr lange verkraften kann. Unseren Schätzungen zufolge schlossen die Nettoreserven gestern bei 679 Mio. $, dem niedrigsten Stand seit März 2022”, fügte es hinzu.

Im vergangenen Monat erreichte die Inflation auf Jahresbasis schwindelerregende 104 %. Dies zwang die Zentralbank, die Zinssätze um 300 Basispunkte zu erhöhen, so dass der Referenzzinssatz nun 81 % beträgt. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein monetärer Zusammenbruch.

Ist der Peso noch zu retten?

Das Scheitern der Initiative der Regierung zur Einführung eines Vorzugstarifs für die Erzeuger und die hoffnungslos hohen Zinssätze machen deutlich, was jeder bereits weiß: Ein fahrender Zug ist nur schwer aufzuhalten.

Niemand will Pesos besitzen, was den Verkaufsdruck auf eben diese Pesos erhöht und die Entschlossenheit der Menschen, keine Pesos zu besitzen, noch weiter verstärkt – ein Teufelskreis, der nur schwer zu stoppen ist. Da die Preise von Häusern, Autos und anderen großen Gütern bereits in Dollar angegeben werden, wächst die Aussicht einer Dollarisierung Argentiniens als jüngstes lateinamerikanisches Land von Tag zu Tag weiter an.

Je schneller der Zusammenbruch der Währung voranschreitet, desto schlimmer werden die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Händler reduzieren die zum Verkauf angebotenen Artikel und bauen Lagerbestände auf. Dollars unter Matratzen sind an der Tagesordnung (und in diesem Zusammenhang sind Berichte über Argentinier, die Kryptowährungen verwenden, nicht überraschend). Berichte über Menschen, die sich beeilen, Konserven und andere haltbare Lebensmittel zu kaufen, sobald die Gehaltsschecks eintreffen, sind gang und gäbe.

Erinnern Sie sich an die Zahl von 170 Mrd. $ an Bargeld, das in Argentinien liegt? Das zeigt, dass das Land in gewisser Weise bereits dollarisiert ist. Der Umtausch von Dollar in Pesos, um so schnell wie möglich reale Waren zu kaufen, und der Umtausch des Gehaltsschecks in Dollar zum günstigsten Kurs gehören in Argentinien zum Alltag.

Wenn Sie sich vor einer Reise in das Land informieren, ist der wichtigste Ratschlag, US-Dollar als Bargeld mitzubringen und offizielle Wechselstuben zu meiden. Die Menschen haben gelernt, in US-Dollars zu sparen. Argentinien ist in jeder Hinsicht ein dollarisiertes Land. Es ist nur noch nicht offiziell bekannt gegeben worden.