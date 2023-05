Palantir (PLTR)-Aktienkurs steigt dank KI-Wette – Lohnt sich der Kauf von AltSignals (ASI)?

Der Aktienkurs von Palantir Technologies (NYSE:PLTR) stieg am Montag im nachbörslichen Handel um mehr als 27 %, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das 1. Quartal bekannt gab, die die Schätzungen der Analysten übertrafen.

Der Palantir-Aktienkurs stieg auch aufgrund der Gewinnprognosen des Unternehmens, die auf seiner neuen Plattform für künstliche Intelligenz (KI) basieren. Da das KI-Narrativ auch im Bereich der Kryptowährungen besonders stark ist, ist es wahrscheinlich, dass die guten Aussichten von Palantir für sein neues KI-Produkt auch für AltSignals (ASI) gelten werden.

AltSignals, ein führendes Unternehmen für Handelssignale, führt ebenfalls eine KI-gestützte Ebene ein. Der native Token ASI befindet sich im Vorverkauf, dem man hier teilnehmen kann.

Warum die KI-Prognosen von Palantir positiv für AltSignals sein könnten?

In seinem Ergebnisbericht vom Montag sagte Palantir, es erwarte, im Jahr 2023 profitabel zu bleiben, nachdem der Umsatz im 1. Quartal gegenüber dem Vorjahr um 18 % stieg. Der CEO des Unternehmens, Alex Karp, sagte in einem Brief an die Aktionäre, dass der Softwareanbieter einen Umsatz zwischen 528 und 532 Mio. $ im 2. Quartal und 2,19 bis 2,24 Mrd. $ im Gesamtjahr erwartet.

Aber es ist die Nachfrage nach der neuen KI-Plattform des Unternehmens, die die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen hat. Karp sagte, die Nachfrage und das Interesse potenzieller Kunden für das Produkt seien „beispiellos“. Die KI-Ebene von Palantir, die ab diesem Monat für einige Kunden verfügbar ist, ermöglicht es Kunden aus dem kommerziellen und staatlichen Sektor, umfangreiche Sprachmodelle zu nutzen.

Palantir ist für seine Verträge mit Regierungsbehörden bekannt und die KI-Integration wird für solche Operationen wie militärische Aufklärung und Entscheidungsfindung von großer Bedeutung sein. Das Vertrauen in künstliche Intelligenz von Mainstream-Unternehmen wie Palantir ist ein starker Indikator dafür, wie andere Plattformen, die branchenbestimmende Produkte anbieten, wachsen könnten.

Palantir-Aktienkursprognose

PLTR scheint ein guter Kauf zu sein, eine der Meme-Aktien, die einen tatsächlichen Wachstumspfad hinter sich hat.

Palantir bietet Anlegern nicht nur eine Investitionsmöglichkeit im Zusammenhang mit Cybersicherheit und militärischen Verträgen, sondern verfügt auch über eine wachsende Integration, die das Unternehmen zu einer guten Wahl für ein Engagement auf dem Blockchain-Technologiemarkt macht.

KI und Big Data könnten PLTR auch zu einer der besten KI-Aktien machen. Der aktuelle Preis von 7,74 $ für die PLTR-Aktie könnte heute ein echtes Schnäppchen sein.

Was ist AltSignals und ActualizeAI?

AltSignals ist ein Unternehmen für Handelssignale, das 2017 auf den Markt kam. Die Plattform bietet derzeit Handelswarnungen und Analyse-Indikatoren über ihren AltAlgo-Service an, der die Märkte für Kryptowährungen, Aktien und Devisen abdeckt. Die Nutzer können auch auf Handelsinformationen zu CFDs zugreifen.

Die Plattform versucht, ihre Signale durch KI, maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung zu verbessern. Obwohl AltAlgo bereits ein erfolgreiches Produkt ist, erweitert ActualizeAI seine Funktionen durch neue KI-Eingaben und bietet den Nutzern Zugang zu Signalen mit höherer Genauigkeit.

ASI ist der Token, der das KI-Ökosystem von AltSignals antreiben wird. Die Inhaber werden Zugang zu allen Handelssignalen haben und in der Lage sein, zu handeln und $ASI-Token in ihren eigenen Wallets zu speichern. Der Zugang zum Mitgliederclub ist mit weiteren Vorteilen verbunden, wie z.B. der Teilnahme an Handelsturnieren oder der Mitwirkung an der Entwicklung der Plattform für Belohnungen und andere Verdienstmöglichkeiten.

Investoren haben die Möglichkeit, ASI-Token während des laufenden Vorverkaufs günstig zu kaufen. Die AltSignals-Website bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kauf von ASI. Dazu gehören die Verbindung mit einer unterstützten Wallet, der Kauf und die Einforderung von Token.

Soll man heute AltSignals (ASI)-Token kaufen?

Wie oben hervorgehoben, hat das Softwareunternehmen Palantir große Prognosen für sein Umsatzwachstum, das auf dem Erfolg seiner Plattform für künstliche Intelligenz beruht. Die mit dem Modell dieses Unternehmens beobachtete Nachfrage lässt vermuten, dass die kommende ActualizeAI-Ebene von AltSignals inmitten einer noch größeren Nachfrage nach KI-Tools auf den Markt kommen könnte.

Deshalb passen AltSignals und das, was das Team mit ActualizeAI aufbaut, gut zu den Anlegern, die derzeit Geld in den Token-Verkauf stecken. Bei den aktuellen Preisen von 0,015 $ könnte der ASI-Token sehr günstig sein. Der Preis wird während der Vorverkaufsphase auf 0,02274 $ steigen und wahrscheinlich explodieren, wenn die KI-Plattform später im Quartal live geht.

Die Notierung des Tokens an großen Börsen, wie sie kürzlich bei Pepe (PEPE) und Floki Inu (FLOKI) zu beobachten war, könnte einen neuen Kaufdruck auslösen und ASI in Richtung von Zielen wie 0,5 $ und 1 $ im Jahr 2023 oder Anfang 2024 treiben. Kryptowährungen, die mit künstlicher Intelligenz in Verbindung stehen, haben seit Jahresbeginn ebenfalls einen Aufwärtstrend erlebt, was darauf hindeutet, dass eine neue Hausse die Preise auf neue Höchststände katapultieren könnte.

Eine großartige Möglichkeit, um zu verstehen, warum man in ASI investieren sollte, ist die Perspektive von AltSignals. Wir können das Wachstumspotenzial für dieses Unternehmen an seiner wachsenden Community und der großen Erwartung an seine künstliche Intelligenz ActualizeAI ablesen.

Während die bevorstehende Markteinführung des Tokens die Nachfrage ankurbeln könnte, ist es die Nachhaltigkeit, die mit einem robusten Markt und einer Nutzergemeinschaft einhergehen könnte, die zukünftige Gewinne für ASI fördern wird.

Sind Sie an ASI interessiert? Nehmen Sie am Vorverkauf teil.