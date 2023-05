Nikkei 225-Index: Ist es sicher, im Mai japanische Aktien zu kaufen?

Der Nikkei-225-Index blieb im Vorfeld der anstehenden Geschäftszahlen von Softbank in der Nähe seines höchsten Standes seit September letzten Jahres stabil. Der Index, der die größten japanischen Unternehmen abbildet, stieg auf 29.200 ¥ und lag damit rund 13 % über dem Tiefststand in diesem Jahr.

Softbank-Ergebnisse stehen bevor

Der Nikkei 225-Index hat sich in diesem Jahr aus drei Hauptgründen gut entwickelt. Erstens hat sich der neue Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) verpflichtet, den Status quo des leichten Geldes aufrechtzuerhalten. Er beschloss in der letzten Sitzung, die Zinssätze unverändert zu lassen, und wies auf weitere Lockerungen hin.

Zweitens haben japanische Aktien ausländische Anleger angezogen, die durch die Investitionen von Warren Buffett in diesem Land aufmerksam geworden sind. Buffett hat mit seinen Investitionen in Japans Handelsunternehmen bereits über 4,4 Mrd. $ an Gewinnen erzielt. Jetzt hat er seine Beteiligung an den fünf Sogo Shoshas erhöht, die er als gut geführte und unterbewertete Unternehmen ansieht.

Drittens gilt Japan während des Zusammenbruchs der amerikanischen Regionalbanken und des Gewerbeimmobiliensektors als sicherer Hafen. Regionalbanken wie First Republic und Silicon Valley Bank sind in den letzten zwei Monaten zusammengebrochen.

Darüber hinaus entwickeln sich Gewerbeimmobilien in Japan besser als in den USA. Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zeigen, dass die Leerstandsquote in Tokio im April auf 6,11 % und damit auf den niedrigsten Stand seit 2021 gefallen ist, während in den USA der Immobilienmarkt kurz vor dem Kollaps steht.

Die nächste wichtige Nachricht für den Nikkei 225 werden die anstehenden Ergebnisse von Softbank sein. Analysten gehen davon aus, dass das Geschäft des Unternehmens im 1. Quartal besser lief, da sich die Technologieunternehmen erholten. In den USA hat sich der Nasdaq 100-Index zu einem Bullenmarkt entwickelt. Der Aktienkurs von Softbank ist in diesem Jahr um über 7 % gestiegen.

Die jüngste Nachricht von Softbank ist, dass die Mobilfunksparte des Unternehmens in das Rennen um die künstliche Intelligenz eingestiegen ist und einen ChatGPT-Klon entwickeln will. Außerdem steht das Unternehmen kurz vor dem Verkauf von Fortress an Mubadala im Rahmen eines 3 Mrd. $-Deals.

Nikkei 225 Technische Analyse

Nikkei-Chart via TradingView

Der Nikkei-Index befand sich in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend. Der Index kletterte über die wichtige Widerstandsmarke von 28.518 ¥, den Höchststand vom 22. November.

Er nähert sich auch dem 78,6 %-Fibonacci-Retracement-Level, während der Index über den 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) gestiegen ist. Daher wird der Index wahrscheinlich weiter steigen, während Käufer die nächste psychologische Marke bei 30.000 ¥ anpeilen.