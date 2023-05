Nikkei 225-Prognose, während der schwache Yen ausländische Anleger anlockt

Die Aufwärtsdynamik der japanischen Aktien hält an, da der Nikkei 225 über 30.000 Punkte gestiegen ist. Im Jahr 2023 stieg er um mehr als 4.000 Punkte, da die Anleger von der schwachen Landeswährung und einer wirtschaftlichen Erholung nach der COVID-19-Pandemie angezogen wurden.

Angesichts der Tatsache, dass ausländisches Kapital nach Japan fließt, ist die Outperformance des Nikkei 225 nicht überraschend. Wie CNBC berichtete, kauften ausländische Anleger allein im April japanische Aktien im Wert von 2,1 Bio. Yen. Das entspräche einem Betrag von etwa 15,4 Mrd. $.

Was also treibt ausländische Anleger dazu, japanische Aktien zu kaufen? Zwei Dinge könnten helfen, die Gründe für diese Investitionen zu erklären.

Erstens ist die lokale Währung. Der USD/JPY-Wechselkurs liegt derzeit bei etwa 137, und eine schwache Währung ist ein Anreiz für ausländische Anleger, die den starken Dollar in die lokale Währung umtauschen und Aktien kaufen können.

Tatsächlich wurde USD/JPY in den letzten Monaten des Jahres 2022 über 150 gehandelt, und man könnte argumentieren, dass der Yen jetzt mit 137 nicht mehr so günstig ist. Aber wenn man bedenkt, dass USD/JPY im Februar 2022 bei 116 stand, dann ist der Rückgang des Yen offensichtlich.

Und das wird wohl auch so bleiben, denn die Bank of Japan hat nicht die Absicht, ihre Politik der Renditekurvensteuerung zu ändern. Zumindest noch nicht, wie aus ihrer letzten geldpolitischen Erklärung hervorgeht.

Zweitens sind wirtschaftliche Stabilität und Wachstum große Anreize in einer Welt geopolitischer Unsicherheiten. Die Ausgaben nach COVID-19 führten dazu, dass sich die Wirtschaft stärker als erwartet erholte, und der Trend sieht vielversprechend aus.

Nikkei 225 testet das vorherige Double-Top-Muster

Im Jahr 2021, als der US-Aktienmarkt eine Reihe von Allzeithochs erreichte, stieß der Nikkei-225-Index auf einen horizontalen Widerstand unterhalb des 31.000-Bereichs. Er bildete ein umgekehrtes Double-Top-Muster.

Die Ablehnung war so stark, dass das Abwärtsmuster die Kursentwicklung in den folgenden Jahren festhielt. Doch die Haussiers gaben nicht auf und nutzten immer wieder die Kursrückgänge aus.

Nikkei 225-Chart via TradingView

Schließlich bildete sich ein aufwärts gerichtetes Dreieck, und der Markt brach Anfang des Jahres nach oben aus. In Anbetracht der aktuellen Lage scheint der Markt bereit zu sein, den Widerstand des Double-Top-Musters zu durchbrechen.

Die gemessene Bewegung eines kontrahierenden Dreiecks entspricht mindestens 75 % des längsten Segments, das vom Ende des Dreiecks aus projiziert wird. Das Ergebnis übersteigt leicht die 31.000-Marke, so dass ein weiterer Anstieg des Nikkei 225-Index zu erwarten ist.