Tether wird 15 % seiner Gewinne zum Kauf von Bitcoin verwenden

Die neuesten Tether-Nachrichten besagen, dass das Unternehmen, das hinter dem führenden Stablecoin auf dem Markt USDT steht, einen Teil seiner Gewinne zum Kauf von Bitcoin verwenden möchte.

Die “Investitionsstrategie [zielt] auf die weitere Stärkung des Reservenportfolios ab”, so Tether in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung. Der Ankündigung zufolge werden die Bitcoin-Käufe noch in diesem Monat beginnen.

Tether möchte seine Reserven diversifizieren und stärken

Die Reserven von Tether umfassten im März dieses Jahres 1,5 Mrd. $ in BTC, und die neuen Käufe zielen auf die Stärkung und Diversifizierung dieser Reserven ab. Tether gab im Oktober 2022 bekannt, dass es seine Reserven an Commercial Paper auf Null reduziert hat. Stattdessen wurde verstärkt in US-Staatsanleihen investiert, um sicherzustellen, dass die 1:1-Unterlegung von USDT mit dem USD die sichersten Reserven hat.

Paolo Ardoino, der CTO von Tether, merkte in einer Erklärung an, dass die Entscheidung, in BTC zu investieren, auf die “Stärke und das Potenzial der Top-Kryptowährung als Anlageobjekt” zurückzuführen sei.

Er verwies auf die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin und die Tatsache, dass das “digitale Gold” nun als langfristige Wertanlage angesehen wird. Abgesehen davon hat der Bitcoin ein erhebliches Wachstumspotenzial gezeigt. Fundamentale Faktoren wie das begrenzte Angebot, die dezentrale Natur und die weit verbreitete Akzeptanz machen ihn für eine wachsende Zahl von institutionellen und privaten Anlegern zu einer bevorzugten Anlageform.

Ardoino kommentierte den BTC-Schritt von Tether weiter und wies darauf hin:

Unsere Investition in Bitcoin ist nicht nur eine Möglichkeit, die Performance unseres Portfolios zu verbessern, sondern auch eine Methode, uns mit einer transformativen Technologie zu verbinden, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen und unser Leben leben, neu zu gestalten.

Auch wenn das Unternehmen bis zu 15 % seiner Gewinne für reguläre BTC-Käufe verwenden wird, werden die gesamten Bitcoin-Bestände in den USDT-Reserven nicht so weit anwachsen, dass sie die Kapitaldecke der Stablecoin-Emittenten übersteigen. Tether wird seine Bitcoin auch nicht bei einem Drittanbieter verwahren, sondern die Kontrolle über seine Bestände im Rahmen der Philosophie “Nicht deine Schlüssel, nicht deine Bitcoin” übernehmen.