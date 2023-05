Coinbase Cloud schließt sich Chainlink Oracle zur Verbesserung der Systemfunktionen und Datenbereitstellung an

Coinbase Cloud hat Pläne bekannt gegeben, dem Chainlink-Netzwerk als Knotenbetreiber beizutreten, um dessen zugrunde liegende Krypto-Infrastruktur zu verbessern. Darüber hinaus wird Coinbase Cloud seine Vorarbeit und Expertise im Umgang mit Blockchain-Daten nutzen, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Oracle-Netzwerks von Chainlink zu gewährleisten.

Coinbase Cloud Joins Chainlink as Node Operator to Bolster Security



Telecoms giants Swisscom, Deutsche Telekom and news provider Associated Press are also Chainlink node operators.



Source: CoinDesk pic.twitter.com/bFr5hKyu6p — Wen3 🚀 (@Wen3_AI) May 18, 2023

Wie bereits erwähnt, schließt sich der Cloud-Service der Kryptobörse der Chainlink-Plattform als Knotenbetreiber an – eine Zusammenarbeit, um die Dezentralisierung des web3-Ökosystems zu erhöhen. Coinbase Cloud bedient bereits mehrere renommierte Blockchains, darunter Aptos, Algorand, Ethereum und Solana.

In der Zwischenzeit bleiben die Chainlink-Knotenbetreiber für die Plattform unerlässlich. Sie helfen zum Beispiel bei der Verbindung von Smart Contracts auf verschiedenen Blockchains mit Systemen und Daten. Chainlink überbrückt web2 und web3, indem es Daten beschafft, formatiert und an Smart Contracts sendet.

So stellt Chainlink beispielsweise dezentrale Preisfeeds zur Verfügung, die rund 22 Mrd. $ TVL (Total Value Locked) in DeFi-Netzwerken sichern, darunter dYdX, Compound, Aave und Synthetix. Kai Zhao von Coinbase Cloud betonte die Vorteile von Knotenbetreibern im Kryptobereich, die die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Smart Contracts gewährleisten.

Chainlink profitiert von solider Infrastruktur und Expertise

5/ By becoming a Chainlink oracle node operator, Coinbase Cloud is now a part of the decentralized oracle network powering Chainlink Data Feeds.



We’re thrilled to contribute to the decentralization and reliability of Data Feeds serving many core ecosystem players. — Coinbase Cloud 🛡️ (@CoinbaseCloud) May 18, 2023

William Reilly von Chainlink Labs kommentierte dies ebenfalls. Er erklärte, dass der neue Knotenbetreiber eine umfangreiche Infrastruktur und Expertise in die Oracle-Plattform einbringen werde, was Anwendungen, Diensten und web3-Produkten zugute komme.

Coinbase zeigte sein Bestreben, die Web3-Welt im Jahr 2021 zu dominieren, als sein Mitarbeiter Surojit Chatterjee das Ziel des Unternehmens verkündete, die Amazon Web Services der Kryptowelt zu werden. Coinbase Cloud zielt darauf ab, dies zu erfüllen, wobei seine Produkte mehrere Dienste innerhalb des Ökosystems antreiben.

Coinbase bietet diese Dienste seit der Übernahme des Blockchain-Infrastrukturanbieters Bison Trails Anfang 2021 an. In der Zwischenzeit können Nutzer das Node-Netzwerk der Coinbase Cloud nutzen, um Web3-Apps zu erstellen und zu verwalten. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Februar 2022 Base, ein Ethereum-Layer2-Netzwerk, eingeführt.

LINK-Preis

Chainlink verwendet LINK als seinen Governance-Token. Der alternative Token verzeichnete heute Kursgewinne und erreichte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ein 24-Stunden-Hoch von 1,12 %. LINK handelt bei 6,68 $. Der Altcoin könnte in den kommenden Sitzungen inmitten positiver Nachrichten im grünen Bereich bleiben.