Ist Metacade eine gute Wette im Mai? Alles über MCADE-Preisentwicklung inmitten positiver Bitcoin-Metriken

Metacade (MCADE) begann Anfang April mit der Notierung an den wichtigsten Börsen. Die erste Börse, an der der Token gelistet war, war die dezentrale Börse Uniswap. Es folgten schnell Notierungen auf BitMart und MEXC Global. Die Notierung war einflussreich, da der Token vom endgültigen Vorverkaufswert von 0,02 $ auf über 0,045 $ stark anstieg. Dies unterstreicht die Nachfrage der Anleger nach dem Token der Arcade-Plattform. Die Gewinne haben nachgelassen, MCADE liegt jetzt bei 0,022 $. Ist der Preisrückgang für Anleger eine ideale Gelegenheit, den Token im Mai zu kaufen?

MCADE-Preisbewegung und Krypto-Stimmung

MCADE wird zwar in der Nähe seines endgültigen Vorverkaufspreises gehandelt, hat aber eine starke Dynamik entwickelt. Der jüngste Preisrückgang unterstreicht Gewinnmitnahmen, nachdem sich der Wert des Tokens seit dem Ende des Vorverkaufs mehr als verdoppelt hat. Möglicherweise sammelt MCADE an den Börsen Liquidität, bevor der Preis auf den vorherigen Höchststand und darüber hinaus ansteigt.

Auch die Krypto-Stimmung könnte zur Verlangsamung von MCADE beigetragen haben. Wir sind noch nicht in einen Krypto-Bullenmarkt eingetreten, da sich die größte Kryptowährung seit mehreren Wochen in einem Zustand der Konsolidierung unter 30.000 $ befindet. Die On-Chain-Metriken zeigen jedoch, dass Bitcoin kurz vor einem potenziellen Bullenmarkt stehen könnte.

Laut dem RHODL-On-Chain-Indikator befindet sich Bitcoin in der Position, in der er sich zu Beginn der letzten beiden Bullenmärkte befand. Dies ist keine Überraschung, da Bitcoin in letzter Zeit auf der Grundlage mehrerer On-Chain-Indikatoren aufwärts tendiert hat. Im Januar überschritt er die 200-Tage-Linie und ist seitdem über dem gleitenden Durchschnitt auf dem Tages-Chart geblieben. Der gleitende Durchschnitt ist von entscheidender Bedeutung, da er lang genug ist, um potenzielle lang anhaltende Trends zu erfassen.

Der Aufwärtstrend von Bitcoin könnte das Interesse an Low-Cap- und neueren Token wie MCADE wecken. Das liegt daran, dass Bitcoin als Schrittmacher gilt und als Gradmesser für die allgemeine Krypto-Stimmung verwendet wird. Die positiven On-Chain-Indikatoren bedeuten, dass das positive Momentum zu MCADE fließen und den Preis nach oben treiben könnte.

MCADE und sein Wertversprechen verstehen

Metacade ist eine Web 3.0-Gaming-Plattform. Es verbindet Gamer und Entwickler auf einer einzigen One-Stop-Plattform. Metacade basiert auf dem Ethereum-Netzwerk und gewährleistet so die Sicherheit der Plattform. Benutzer validieren Transaktionen, indem sie die MCADE-Token halten und einsetzen.

Benutzer können die neuesten Play2Earn-Spiele auf der Plattform entdecken und durch Wettbewerbe Geld verdienen. Investoren verdienen MCADE auch, indem sie Feedback zu Projekten geben. Entwickler können eine Finanzierung für ihre Spiele erhalten und so ihre Projekte erweitern und mit einer konsumierenden Community in Kontakt treten. Metacade-Investoren tragen durch ihre Token auch zur Governance der Plattform bei.

Der Wert von MCADE ergibt sich auch aus der Kontrolle des Token-Angebots. Der Token ist deflationär, und es gibt Pläne, das Angebot durch Rückkäufe oder “Burns” zu reduzieren. Dies führt zu einer stärkeren Verknappung und schützt den Wert von MCADE.

Metacade strebt außerdem an, eine sich selbst tragende Plattform zu werden. Dies ist wichtig für die Plattform, da Gaming-Plattformen in der Vergangenheit aufgrund finanzieller Zwänge in Schwierigkeiten geraten sind. Unternehmen können ihre Spiele über das Metacade Launchpad starten, ihre Waren und Dienstleistungen bewerben und Jobs auf der Plattform anbieten. Sie zahlen an Metacade, und die Mittel werden zur Verbesserung der Plattform verwendet. Dieses nachhaltige Geschäftsmodell hat Investoren angezogen, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Gaming-Plattformen sind, in die sie ihre Ressourcen investieren können.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Investition in MCADE?

Kryptopreise werden durch den Wert getrieben, und Metacade hat ein starkes Wertversprechen gezeigt. Der Wert von MCADE wird potenziell steigen, wenn er mehr Liquidität erhält und sich die Stimmung in der Kryptowelt verbessert.

Ausgehend vom endgültigen Vorverkaufswert von 0,02 $ hatten Analysten einen 10-fachen Preisanstieg prognostiziert. Wir haben einen 2-fachen Preisanstieg auf über 0,045 $ erlebt, was bedeutet, dass wir weit unter dem prognostizierten Preis liegen. Da sich der Preis von MCADE nun in der Nähe des endgültigen Vorverkaufspreises befindet, könnte es die richtige Entscheidung sein, jetzt zu kaufen, da der Preis des Tokens sehr attraktiv ist.