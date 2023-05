US hat Krypto-Regeln “so verwirrend wie möglich” gemacht, sagt Ripple-CEO

Brad Garlinghouse, CEO des Blockchain-Unternehmens Ripple, sagt, dass die USA die Kryptovorschriften „so verwirrend wie möglich“ gemacht haben. In den Krypto-Nachrichten von heute Morgen vertritt der Ripple-Manager die Ansicht, dass die Verwirrung, die sich aus dem regulatorischen Durcheinander ergibt, mehr Krypto-Unternehmen zum Verlassen der USA veranlasst.

Der Ripple-Manager machte diese Kommentare während eines Interviews mit CNBC.

Laut Garlinghouse ist es die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission), die weiterhin „an der Spitze dieser Verwirrung steht“. Er sagt, dass die SEC keine klare Anleitung zur Regulierung von Kryptowährungen gegeben hat, was es für Unternehmen schwierig macht, in den USA zu operieren.

Garlinghouse sagt, Europa könnte von der „Verwirrung“ in den USA profitieren

Da die USA die Regulierung von Kryptowährungen so verwirrend wie möglich machen, “haben Unternehmer und Investoren keine andere Wahl, als den Umzug in andere Länder in Betracht zu ziehen. Einer der großen Nutznießer des negativen regulatorischen Umfelds in den USA ist Europa”, sagte er.

Ehrlich gesagt ist das der Grund für die Verlagerung von Unternehmertum und Investitionen in andere Länder – und Europa hat sicherlich erheblich von der Verwirrung in den USA profitiert.

Neben Europa, das vor kurzem die bahnbrechenden MiCA-Regeln gebilligt hat, sind es vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate, das Vereinigte Königreich und Singapur, die sich um Klarheit bei der Regulierung von Kryptowährungen bemühen.

Die Bereitstellung von “Spielregeln” und Klarheit über die Regulierung digitaler Vermögenswerte ermöglicht es Unternehmern und Investoren, sich konstruktiv mit den Regulierungsbehörden in diesen Ländern zu engagieren, sagte Garlinghouse im Interview.

Die US-Regulierungsbehörden haben in den letzten Monaten ihr Vorgehen gegen Kryptounternehmen verschärft, wobei Branchenriesen wie Coinbase zu denjenigen gehören, die Bedenken geäußert haben. Konstantin Shulga, CEO und Mitbegründer von Finery Markets, teilte mit Invezz seine Ansichten zu diesem heißen Thema.

Im Dezember reichte die SEC eine Klage gegen Ripple ein und behauptete, das Unternehmen habe gegen Wertpapiergesetze verstoßen, indem es XRP, seine native Kryptowährung, verkauft habe, ohne sie zuvor bei der Aufsichtsbehörde registriert zu haben.

Ripple hat die Vorwürfe zurückgewiesen und kämpft gegen die Klage, ein Fall, dessen endgültiges Urteil in der gesamten Kryptobranche mit Spannung erwartet wird. Wie Invezz berichtete, erzielte das Unternehmen Anfang dieser Woche einen weiteren Sieg in diesem Fall.

Ripple investiert außerhalb der USA

Garlinghouse sagte, dass Ripple aufgrund der Verwirrung um die US-Vorschriften mehr außerhalb der USA investiert. Er sagte, dass 95 % der Kunden von Ripple außerhalb der USA ansässig sind und dass die meisten Einstellungen von Ripple in diesem Jahr außerhalb der USA erfolgen werden.

Der Ripple-CEO sprach auch über die Finanzlage des Unternehmens und sagte, dass es sich finanziell in einer guten Lage befinde.

Seine Kommentare erfolgten, nachdem Ripple am Mittwoch bekannt gab, dass es Metaco, einen Schweizer Krypto-Verwahrungsdienstleister, übernommen hatte. Er sagte, dass Ripple den Kauf von Metaco mit 250 Mio. $ an Barmitteln aus seiner eigenen Bilanz finanziert hat. Garlinghouse erklärte:

Wir sind der Meinung, dass Metaco perfekt zu uns passt, da wir versuchen, das Wachstum unserer Kundschaft voranzutreiben.

Zum Thema Börsengang von Ripple sagte Garlinghouse, das Unternehmen habe es nicht eilig, an die Börse zu gehen. Seiner Meinung nach benötigt Ripple im Moment kein weiteres Kapital und würde nur dann an die Börse gehen, wenn es das Gefühl hat, dass es die Fähigkeit zum Wachstum des Unternehmens und die Kundenerfahrung verbessern würde.