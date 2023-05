Bitcoin-Ausblick: BTC bereit für stärkere Verkaufsdynamik inmitten von Miner-Abflüssen

Die Krypto-Community auf Twitter verfolgte die jüngsten Bewegungen der Bitcoin-Miner (BTC) am 19. Mai. Cryptoquant twitterte über die sinkenden Bitcoin-Miner-Reserven, was auf eine bevorstehende Verkaufsdynamik hindeutet.

Unveiling Miner Outflows: Clues Point to Significant $BTC Transfer to Binance.



"Miners' reserves are decreasing, indicating a selling pressure from the miners' side."

by @IT_Tech_PL



Link👇https://t.co/9gFmBoAeS4 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) May 19, 2023

Die Grafik zeigt einen starken Einbruch der Miner-Belohnungen nach dem Anstieg von BTC auf das diesjährige Hoch Mitte April. Gegen Ende April kam es zu einem weiteren Rückgang der Miner-Belohnungen, was zu einem Preisverfall bei der weltweit führenden Kryptowährung führte. Cryptoquant fügte hinzu, dass der jüngste Rückgang der Reserven in dieser Woche stattfand und mit Zuflüssen zu Binance zusammenfiel.

Verkaufen die Miners?

Cryptoquant stellte zwei Überweisungen von 1.750 Bitcoin von der Wallet eines Miners an eine Kryptobörse fest. Die Analysten fügten hinzu, dass die Transaktion an Binance geflossen sein könnte. Die Bewegungen folgen auf Updates über den Rückgang der Mining-Rentabilität. Darüber hinaus berichten einige Krypto-Experten, dass Miner bereits ihre Vorräte verkaufen.

In der Zwischenzeit zeigt der Hashrate-Index an, dass die Mining-Rentabilität auf 0,076 $ TH/s – pro Tag – gesunken ist. Der Wert stieg am 9. Mai auf 0,127 $, nachdem während des Memecoin-Mining-Trends vermehrt Transaktionen durchgeführt wurden. Außerdem ist der Hash-Preis im vergangenen Jahr um 38 % gefallen, was die Gewinne der Bitcoin-Miner stark geschmälert hat.

Darüber hinaus hat Bitinfocharts festgestellt, dass die Hashraten bald einen Höchststand von 373 EH/s erreichen werden. In Anbetracht dessen, der hohen Energiekosten und der Spitzenschwierigkeit stehen Krypto-Miner unter den derzeitigen Bedingungen vor Herausforderungen.

Bitcoin-Bären brüllen

Darüber hinaus könnte die führende Kryptowährung aufgrund der heute auslaufenden Bitcoin-Optionen eine rasante Verkaufsdynamik erleben. Der BTC-Preis ist seit dem Höchststand von 27.500 $ am Montag zurückgegangen und liegt nun bei 26.864 $, was einem Rückgang von über 2% entspricht. Die Kryptowährung beginnt also das Wochenende schwach.

Diese Bedingungen könnten die Kryptowährung in Richtung des kurzfristigen Unterstützungsniveaus von 26.300 $ treiben. Verstärkte rückläufige Aktivitäten werden Bitcoin in den Bereich von 25.000 $ drücken. Nichtsdestotrotz behält der Vermögenswert eine positive langfristige Tendenz.