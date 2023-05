Der Aktienkurs von Deere & Company (NYSE: DE) ist heute Morgen gestiegen, nachdem der Maschinenhersteller seine Finanzergebnisse für das 2. Quartal bekannt gab, die die Schätzungen der Wall Street deutlich übertrafen.

Deere-Aktienkurs steigt aufgrund erhöhter Prognose

Die Anleger jubeln auch über eine “gesunde Nachfrage” und die Anhebung der Prognosen für den Nettogewinn im Gesamtjahr.

Deere rechnet nun mit einem Nettogewinn zwischen 9,25 und 9,5 Mrd. $. In der CNBC-Sendung “The Exchange” sagte Boris Schlossberg von BK Asset Management:

Ich [mag die Aktie]. Sie sind führend im Agrarbereich. Der Bereich wird für lange Zeit eine Wachstumsstory sein. Am wichtigsten ist, dass es ihnen betrieblich sehr gut geht.

Auch die Wall Street stuft diese Industrie-Aktie derzeit mit “overweight” ein.

Zusammenfassung der Q2-Ergebnisse von Deere

Der Nettogewinn belief sich auf 2,86 Mrd. $ gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorjahr

Auch der Gewinn pro Aktie stieg deutlich von 6,81 $ auf 9,65 $

Der Umsatz stieg laut Pressemitteilung um 30 % auf 17,39 Mrd. $

Der FactSet-Konsens lag bei 8,58 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 14,89 Mrd. $

Die Umsatzkosten stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um etwa 20 %

Umsatzerlöse aus einzelnen Geschäftsbereichen

Die Umsätze aller drei Segmente: Production & Precision Agriculture, Small Agriculture und Turf, Construction & Forestry lagen deutlich über dem Vorjahr und über den Erwartungen. Schlossberg fügte hinzu:

Sie schaffen so viel Mehrwert für ihre Produkte durch Software und künstliche Intelligenz, was meiner Meinung nach in Zukunft eine sehr starke Rolle spielen wird. Sie werden viel mehr margenstarke Umsätze erzielen.

Im Vergleich zu ihrem bisherigen Jahreshoch liegt die Deere-Aktie derzeit etwa 15 % im Minus. Deere hatte seine Prognosen im Februar bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal ebenfalls angehoben.