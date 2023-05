CoinShares: Bitcoin, Ethereum verzeichnen Abflüsse, während Avalance und Litecoin profitieren

Digital-Asset-Fonds verzeichneten Abflüsse die fünfte Woche in Folge. Unterdessen hat der Raum innerhalb der letzten sieben Tage weitere 32 Mio. $ verloren. Die führende Kryptowährung Bitcoin (BTC) dominierte mit Abflüssen von 33 Mio. $

Bitcoin-Fonds verzeichneten in der letzten Woche Abflüsse von 33 Mio. $

Es war eine weitere Woche mit Abhebungen bei Digital Asset Funds. Dies geschieht angesichts des zunehmenden regulatorischen Drucks auf die Branche. Digital Asset Investmentfonds verzeichneten in der vergangenen Woche Abflüsse in Höhe von 32 Mio. $, womit die fünfte Woche in Folge mit pessimistischer Stimmung abgeschlossen wurde. Das geht aus dem aktuellen CoinShares Digital Asset Funds Report hervor.

Der Bericht hob hervor, dass seit Mitte April 232 Mio. $, was 0,7 % des gesamten verwalteten Vermögens entspricht, den Markt verlassen haben. In der Zwischenzeit dominierte die Top-Krypto die Abflüsse, wobei in der vergangenen Woche 33 Mio. $ aus BTC-Fonds abgezogen wurden.

Deutschland verzeichnete mit 73 % (oder 24 Mio. $) der Gesamtzahl die meisten Abflüsse. Die USA und die Schweiz folgten mit 5 Mio. $ bzw. 3,3 Mio. $. Geringere Zahlen kamen aus Brasilien und Kanada mit 1,3 Mio. $ bzw. 2,2 Mio. $.

Auch bei Short-BTC-Produkten gab es Abflüsse

Auch bei Short-Bitcoin-Produkten gab es leichte Abflüsse in Höhe von 1,3 Mio. $. CoinShares erklärte, dass diese Anlageprodukte in den letzten fünf Wochen Abflüsse in Höhe von insgesamt 235 Mio. $ verzeichneten. Es fügte hinzu, dass es unklar bleibt, warum sowohl Long- als auch Short-Produkte eine koordinierte negative Stimmung aufweisen.

Während Ethereum-Produkte ebenfalls Abflüsse in Höhe von 1 Mio. $ verzeichneten, hatten andere Altcoins, darunter Litecoin und Avalanche, Zuflüsse von 0,3 Mio. $ bzw. 0,7 Mio. $. Zur Erinnerung: Digital-Asset-Fonds verzeichneten in der letzten Januarwoche mit 117 Mio. $ ein 6-Monatshoch an Zuflüssen. Dies geschah, als der Kryptowährungsmarkt Anfang 2023 in die Höhe schoss.

Bitcoin steht vor einer Abwärtsbewegung

Der Mittelfluss für digitale Anlagen misst die Geldbewegungen in und aus den Anlagen. Inzwischen können sie ein eindrucksvoller Indikator dafür sein, wie institutionelle Akteure ihr Geld bewegen. Zuflüsse zeigen den Optimismus der Anleger, während Abflüsse auf die Angst der Anleger vor kommenden Markttrends hinweisen.

In diesem Zusammenhang deuten die Abflüsse in Höhe von 232 Mio. $ in den letzten fünf Wochen auf eine gewisse Vorsicht der institutionellen Anleger hin. Die Bitcoin-Stimmung wird in den kommenden Sitzungen wahrscheinlich beeinträchtigt werden, was sich in Abwärtsbewegungen niederschlagen wird. Invezz.com zeigt, dass Bitcoin im Laufe des vergangenen Tages 0,42 % verloren hat und bei 26.782,56 $ handelt.