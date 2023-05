TangleSwap DEX gewinnt IOTAs 1,8 Mio. Shimmer (SMR) Airdrop-Kampagne

May 22, 2023

Die Testnet-Kampagne “Treasures of Shimmer” ist abgeschlossen und wir können exklusiv verkünden, dass die 1,8 Millionen Shimmer (SMR)-Airdrop einen Gewinner hat.

Laut Angaben, die Invezz am Montag mitgeteilt wurden, hat TangleSwap, eine auf IOTA basierende dezentrale Börse (DEX), den Spitzenplatz vor 16 anderen Projekten gewonnen.

Neben TangleSwap DEX gehörten ShimmerSea, eine dezentrale Börse, die Benutzern den Handel mit Shimmer-Tokens ermöglicht, zu den Top 3; und ApeDAO, eine dezentrale autonome Organisation (DAO), die es Benutzern ermöglicht, Belohnungen für das Staking von Shimmer-Tokens zu verdienen.

Was man über IOTAs ShimmerEVM-Testnetz wissen sollte

Shimmer ist ein neues Blockchain-Netzwerk, das von der IOTA Foundation entwickelt wird. Es soll als Testgelände für neue Funktionen und Upgrades dienen, die schließlich in das IOTA Mainnet implementiert werden.

Der native Token auf Shimmer ist SMR, mit dem die Inhaber Gebühren bezahlen oder Staking tätigen können, um Belohnungen zu erhalten.

Wie Invezz berichtete, kündigte IOTA Ende März das ShimmerEVM-Testnetz an, das auf Wachstum der Plattform in wichtigen Kryptosektoren wie der dezentralen Finanzierung (DeFi) abzielt. Die Airdrop-Kampagne „Treasures of Shimmer“ lief zwei Wochen lang vom 3. bis 17. Mai. Die IOTA Foundation, die das Shimmer-Netzwerk 2021 ankündigte, wollte das Netzwerk noch vor dem Start des Mainnets testen.

Die dApps und ihre Nutzer sollten für die Teilnahme an den Tests mit SMR-Tokens belohnt werden.

Dominik Schiener, Mitbegründer von IOTA und Vorsitzender der IOTA Foundation, kommentierte den Erfolg des Testnetzes und sagte gegenüber Invezz in einer Erklärung:

Diese ShimmerEVM-Testnetzkampagne war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der EVM-Chain. Sie testete nicht nur die Belastbarkeit der Chain, sondern ermöglichte es uns auch, eventuelle Unebenheiten auszugleichen, um bei den nächsten Schritten ein Höchstmaß an Leistung zu gewährleisten. Das Testnetz hat genau das getan, was es sollte, und hat unsere höchsten Erwartungen übertroffen. Die Innovation und die Zusammenarbeit aller teilnehmenden Projekte haben die zukünftige Entwicklung von Shimmer beeinflusst. Einmal mehr kam unsere Community zusammen und bewies, dass sie eine Kraft ist, mit der man rechnen muss.

Im Rahmen der Test & Earn- und Play & Earn-Kampagnen von Shimmer wurden mehr als 14 Millionen Transaktionen durchgeführt, davon 1,8 Millionen pro Tag. Das Netzwerk verzeichnete eine Blockbestätigungszeit von weniger als einer Sekunde und registrierte Transaktionen über 214.897 Wallets.